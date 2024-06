Szenzációs magyar csúcs, Eb-döntőbe jutott a 4x400-as váltónk

Tavaly a budapesti világbajnokságon is megdőlt a magyar csúcs férfi 4x400 méteres váltóban, de akkor a Steigerwald Ernő, Wahl Zoltán, Kovács Árpád, Molnár Attila összeállítású négyesnek így sem volt esélye a döntőre. A római Európa-bajnokság már jobb esélyt kínált, de így is bravúr volt, ahogy magabiztosan, helyezéssel jutott döntőbe a magyar csapat, amelybe a tavalyi vb-hez képest Kovács helyett Enyingi Patrik került be.

Molnár Attila az egyéni finálé után a váltóval is döntőt futhat Rómában (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

Steigerwald rajtolt, az ötödik helyen adta át a botot Enyingi Patriknak, aki viszont a legjobb időt teljesítette a második emberek közül, s felhozta a magyar csapatot a második helyre. Wahlt a britek és a hollandok is megelőzték, így Molnár Attila előtt adott volt a feladat: a biztos döntőhöz előznie kellett.

Molnár Attila volt a leggyorsabb az első váltó elődöntőben

A magyar csúcstartónak segített, hogy a hollandokat kissé akadályozták a britek, de nem ezen múlt, hogy az egyéni 400 méteres döntőben hatodikként zárt Molnár Attila megelőzte a narancsosok befutóemberét.

A magyar futó repülőrajttal 43,98 másodperc alatt teljesítette a maga 400 méterét, ami az egész futam legjobb ideje volt.

A magyar váltó 3:02,09-es új országos csúccsal a harmadik helyen végzett a futamban, ami döntőbe jutást ért. A finálét az Európa-bajnokság zárónapján, a szerda esti programban rendezik.

Molnár Attila: Hívott a haza

Addig Molnárnak is van ideje a pihenőre, ha már az egyéni döntője és a váltó kedd délelőtti elődöntője között nem sok volt.

– Amikor hajnali kettőkor értem a szállásra a doppingvizsgálat után, akkor nem gondoltam volna, hogy futok a váltóban. De hívott a haza. Az élet nem kívánságműsor, de minden jó, ha vége jó – nyilatkozta az M4 Sportnak a magyar futó.

Molnár Attila ezúttal is erősen kezdett, ahogy szokott egyéni versenyein is, s ezen a taktikán nem is tervez változtatni.

– Elégedett vagyok, megfelelő úton haladok az olimpiára. Úgy kell fejlesztenünk tovább, hogy egyre kevesebb maradjon a távból hátra, mire elfogy az erőm, s aztán pont a 400-as vonalon fogyjon ki a tankom. A döntőben csak magamra figyeltem, kizártam minden mást, nem láttam senkit, csak néha a mellettem futót, mert az volt a célom, hogy magamat legyőzzem. Minden sportolónak azt kívánom, hogy ki tudja zárni a külső körülményeket – mondta Molnár Attila.