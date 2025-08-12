Világcsúcs Budapesten! Armand Duplantis újra megdöntötte saját rekordját + videó

Armand Duplantis nagy ugrást ígért a Gyulai Memorialra, s a svéd rúdugrófenomén nem a levegőbe beszélt. Bár elsőre még leverte a 611 centire helyezett lécet, másodikra már átjutott ezen a magasságon, ezzel megdöntötte a versenycsúcsot. Ez az ugrás még a győzelemhez is kellett, a 602-t Duplantis mellett még a görög Emmanuil Karalisz is átugrotta. Duplantis estéje viszont az első hely bebiztosításával nem ért véget, 629-re próbálkozott, azaz az új világcsúcs volt a cél a budapesti versenyen.

Joe Kovacs félig hazai győzelemmel örvendeztette meg a Gyulai Memorial szurkolóit, de Armand Duplantis világcsúcsa vitte el a show-t (Fotó: Csudai Sándor)

Armand Duplantis új világcsúcsa

Elsőre Duplantis nem járt sikerrel, másodikra viszont, bár rezgett a léc, de fennmaradt.

Armand Duplantis új világrekordja 629 centiméter, ez a Gyulai Memorial történetének első világcsúcsa.

– Varázslatos ez a hely, nagyon jól érzem magam Magyarországon, és ez szerintem látszott is a pályán. Nem ez az utolsó alkalom, hogy itt vagyok – tett újabb ígéretet a világcsúcsdöntése után Duplantis.