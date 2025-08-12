armand duplantisGyulai István Memorial Atlétikai Magyar Nagydíjrúdugrásvilágcsúcs

Világcsúcs Budapesten! Armand Duplantis újra megdöntötte saját rekordját + videó

Armand Duplantis Budapesten írta tovább a rúdugrás történelmét. A svéd klasszis 629 centiméterre javította a saját világcsúcsát, ezzel a Gyulai Memorial történetének első világcsúcsát érte el. Duplantis ezúttal másodikra vitte át a rekordot jelentő magasságot.

Koczó Dávid
2025. 08. 12. 19:04
Armand Duplantis tartotta a szavát, a Gyulai Memorial történetének első világcsúcsát ugrotta, 629 centi a rúdugrás új rekordja Fotó: Csudai Sándor
Armand Duplantis nagy ugrást ígért a Gyulai Memorialra, s a svéd rúdugrófenomén nem a levegőbe beszélt. Bár elsőre még leverte a 611 centire helyezett lécet, másodikra már átjutott ezen a magasságon, ezzel megdöntötte a versenycsúcsot. Ez az ugrás még a győzelemhez is kellett, a 602-t Duplantis mellett még a görög Emmanuil Karalisz is átugrotta. Duplantis estéje viszont az első hely bebiztosításával nem ért véget, 629-re próbálkozott, azaz az új világcsúcs volt a cél a budapesti versenyen.

Joe Kovacs félig hazai győzelemmel örvendeztette meg a Gyulai Memorial szurkolóit, de Armand Duplantis világcsúcsa vitte el a show-t (Fotó: Csudai Sándor)

Armand Duplantis új világcsúcsa

Elsőre Duplantis nem járt sikerrel, másodikra viszont, bár rezgett a léc, de fennmaradt.

Armand Duplantis új világrekordja 629 centiméter, ez a Gyulai Memorial történetének első világcsúcsa.

– Varázslatos ez a hely, nagyon jól érzem magam Magyarországon, és ez szerintem látszott is a pályán. Nem ez az utolsó alkalom, hogy itt vagyok – tett újabb ígéretet a világcsúcsdöntése után Duplantis.

Duplantis mellett Halász és Kovacs is villogott

Nem Duplantis volt az egyetlen, aki elképesztő eredménnyel jelentkezett a Gyulai Memorialon. Halász Bence 83,18 méteres óriási egyéni csúccsal, s egyben a világ idei legjobb eredményével győzött kalapácsvetésben.

Férfi 200 méteren a jamaicai Bryan Levell óriási egyéni csúcsot futott, a 19,69 másodperces eredményénél idén csak az amerikai bajnokságon született jobb idő – ott is csak néhány századdal volt ennél gyorsabb Noah Lyles (19,63) és Kenny Bednarek (19,67). A női 400 méteres gátfutás világbajnoka, Femke Bol idén eddig egyedüliként futott már 52 másodpercen belül, Budapesten az 52,24 is elég volt a holland klasszisnak a fölényes győzelemhez.

Halász sikerén kívül még másfél magyar győzelem született nemzetközi versenyszámban. A szabad téren ritkán megrendezett 60 méteres síkfutásban Illovszky Dominik (6,63) nyert, kiváló jamaicai sprintereket is legyőzve. Férfisúlylökésben az amerikai színekben kétszeres világbajnok Joe Kovacs volt a legjobb, a magyar felmenőkkel rendelkező atléta a mezőnyből egyedüliként jutott 22 méter fölé (22,33).

Molnár és Palkovits magyar csúcsa

Versenyt ugyan nem nyert, de megdöntötte a magyar csúcsot 400 méteren Molnár Attila, aki teljesítette a célját, újra nem társbérletben tartja az országos rekordot. A 44,74 másodperces eredmény egyben azt is jelenti, hogy Molnár teljesítette a tokiói világbajnokság szintidejét.

Palkovits István is a saját országos rekordját döntötte meg, 3000 méteren az új rekord 7:46,27 perc.

