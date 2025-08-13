Halász BenceEthan Katzbergatlétikai világbajnokságpars krisztiánkalapácsvetés

Történelmi magyar siker a láthatáron? Halász Bence olimpiai bajnokok elé ugrott

Halász Bence elképesztő évet produkál: először került 81 méter fölé, s immár, a Gyulai Memorial óta 83,18 az egyéni csúcsa. Ez egyben a világ idei legjobb eredménye, ami egy hónappal a tokiói világbajnokság előtt minimum biztató. Miközben Budapesten az uralkodó olimpiai és világbajnok, Ethan Katzberg is tehetetlen volt magyar riváisával szemben, Halász Bence a magyar örökranglistán Kiss Balázs és Pars Krisztián elé ugrott.

Koczó Dávid
2025. 08. 13. 5:28
Halász Bence a világ idei legjobbjával üzent a vetélytársainak egy hónappal a tokiói világbajnokság előtt Fotó: Csudai Sándor
Egy hónappal a tokiói atlétikai világbajnokság rajtja előtt Halász Bence dobásával kezdődik a férfi kalapácsvetők idei legjobb eredményeinek listája. Az olimpiai ezüstérmes szombathelyi atléta kedden 83,18 méteres eredménnyel lett a Gyulai Memorial győztese. A budapesti versenyen elképesztően erős volt a mezőny, abból a hat kalapácsvetőből, akik idén már 81 méter fölé jutottak, öten is indultak, közülük az olimpiai és világbajnok Ethan Katzberg volt Halász Bence legnagyobb ellenfele: a kanadai az ötödik sorozatban rövid időre meg is előzte a magyar sportolót.

Halász Bence önmagát is meglepte a 83,18-as dobással, s az óriási egyéni rekord ellenére úgy gondolja, hogy még nincs csúcsformában
Halász Bence önmagát is meglepte a 83,18-as dobással, s az óriási egyéni rekord ellenére úgy gondolja, hogy még nincs csúcsformában (Fotó: Csudai Sándor)

– Vezettem, amikor Ethan 3 centivel megelőzött. Én már az addigi 81,85-tel is megelégedtem volna, de 

akkor átfutott az agyamon, hogy itt vagyok én, magyar parasztgyerek, legalább próbáljam megakadályozni, hogy megint ledobjanak az első helyről. Így mentem be a dobókörbe, aztán annyira nagyon jól eltaláltam technikailag a dobás elejét, hogy onnan már nem lehetett elrontani.

De azt nem gondoltam volna, hogy ennyire nem lehet elrontani – mesélte el a verseny után új egyéni csúcsa történetét Halász Bence, aki mindehhez hozzátette: nem ez volt a tökéletes dobás, még mindig lehet javítani.

Halász Bence olimpiai bajnokok előtt

Halászt szembesítettük azzal, hogy vele ellentétben Katzberg – aki a korábbi tizenkét közös versenyükön mindig Halász előtt végzett – úgy nyilatkozott: őt nem lepte meg a magyar kalapácsvető 83 méter feletti dobása.

– Kedves szavak tőle. Az utóbbi versenyek eredményeiből valóban az látszott, hogy egyre stabilabban, egyre nagyobb eredményeket tudok hozni, s ahogy korábban is elmondtam, a stabilitásból lesznek a kiugró eredmények. Na, az most nekem is eljött – mondta Halász Bence, aki immár a harmadik a magyar örökranglistán, pedig az évet még a hetedik helyen kezdte.

Az augusztus 2-i országos bajnokságon lehagyta edzőjét, Németh Zsoltot (81,56), most pedig már csak Annus Adrián (84,19) és Gécsek Tibor (83,68) előzi meg, a két olimpiai bajnok, Kiss Balázs (83,00) és Pars Krisztián (82,69) is mögé szorult.

– Krisztián írt nekem a verseny előtti nap, ami nagyon sokat jelentett nekem lelkileg. Eddig eszembe se jutott, hogy megelőztem, ez kicsit az ő érdeme is, mert amikor én nevelkedtem az egyesületnél, nagyon sok mindenben segített.

Halász Bence lehet az első magyar világbajnok

Míg Halász olimpiai bajnokokat meg tudott előzni a magyar örökrangsorban, világbajnokok nincsenek benne, szabadtéri vb-aranyat ugyanis még nem ünnepelhetett a magyar atlétika. A budapesti remeklésével a kétszeres világbajnoki bronzérmes Halász Bence egyértelműen az aranyesélyesek szűk körébe került Tokió előtt – ahol négy éve, az olimpián műtétje után nem tudott csúcsformában versenyezni.

– Jó formában érzem magam, de nem csúcsformában – hangsúlyozta Halász Bence, aki lapunk kérdésére ecsetelte a következő hetek programját is. – Szombaton Lengyelországban versenyzek, de őszintén szólva igazából azt várom, hogy annak legyen vége, picit lehessen megnyugodni, ne kelljen többet versenyezni. Aztán a szeptember 5-i utazásig az edzésé a főszerep: itt már csodát nem lehet tenni, ezt a formát kicsit élesíteni.

Kik lesznek a magyar indulók az atlétikai vb-n?

Halász Bence mellett eddig három magyar atléta teljesítette a tokiói vb-indulást érő szintet: Takács Boglárka (100 m) és Enyingi Patrik (400 m) után a Gyulai Memorialon Molnár Attila (400 m) is kvalifikálta magát, ráadásul új magyar csúccsal. Rajtuk kívül biztos induló Szabó Nóra és Szemerei Levente, az ő számuk, a maratonfutás mezőnye már korábban kialakult.

A többi számban augusztus 24-én ér véget a kvalifikációs időszak, a szintteljesítők mellé a világranglistáról töltik fel a mezőnyt. Cikkünk megírásakor

  • Kozák Luca, Tóth Anna (egyaránt 100 m gát)
  • Mátó Sára (400 m gát)
  • Bátori Lilianna (magasugrás)
  • Klekner Hanga (rúdugrás)
  • Krizsán Xénia (hétpróba)
  • Récsei Rita (20 km gyaloglás)
  • Madarász Viktória (20 és 35 km gyaloglás)
  • Venyercsán Bence (20 és 35 km gyaloglás)
  • Helebrandt Máté (20 km gyaloglás)
  • Rába Dániel és Szabados Ármin (egyaránt kalapácsvetés)
    áll részvételt érő helyen, de ez a névsor még változhat a következő másfél hétben.

 

