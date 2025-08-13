Történelmi magyar siker a láthatáron? Halász Bence olimpiai bajnokok elé ugrott

Egy hónappal a tokiói atlétikai világbajnokság rajtja előtt Halász Bence dobásával kezdődik a férfi kalapácsvetők idei legjobb eredményeinek listája. Az olimpiai ezüstérmes szombathelyi atléta kedden 83,18 méteres eredménnyel lett a Gyulai Memorial győztese. A budapesti versenyen elképesztően erős volt a mezőny, abból a hat kalapácsvetőből, akik idén már 81 méter fölé jutottak, öten is indultak, közülük az olimpiai és világbajnok Ethan Katzberg volt Halász Bence legnagyobb ellenfele: a kanadai az ötödik sorozatban rövid időre meg is előzte a magyar sportolót.

Halász Bence önmagát is meglepte a 83,18-as dobással, s az óriási egyéni rekord ellenére úgy gondolja, hogy még nincs csúcsformában (Fotó: Csudai Sándor)

– Vezettem, amikor Ethan 3 centivel megelőzött. Én már az addigi 81,85-tel is megelégedtem volna, de

akkor átfutott az agyamon, hogy itt vagyok én, magyar parasztgyerek, legalább próbáljam megakadályozni, hogy megint ledobjanak az első helyről. Így mentem be a dobókörbe, aztán annyira nagyon jól eltaláltam technikailag a dobás elejét, hogy onnan már nem lehetett elrontani.

De azt nem gondoltam volna, hogy ennyire nem lehet elrontani – mesélte el a verseny után új egyéni csúcsa történetét Halász Bence, aki mindehhez hozzátette: nem ez volt a tökéletes dobás, még mindig lehet javítani.

Halász Bence olimpiai bajnokok előtt

Halászt szembesítettük azzal, hogy vele ellentétben Katzberg – aki a korábbi tizenkét közös versenyükön mindig Halász előtt végzett – úgy nyilatkozott: őt nem lepte meg a magyar kalapácsvető 83 méter feletti dobása.

– Kedves szavak tőle. Az utóbbi versenyek eredményeiből valóban az látszott, hogy egyre stabilabban, egyre nagyobb eredményeket tudok hozni, s ahogy korábban is elmondtam, a stabilitásból lesznek a kiugró eredmények. Na, az most nekem is eljött – mondta Halász Bence, aki immár a harmadik a magyar örökranglistán, pedig az évet még a hetedik helyen kezdte.