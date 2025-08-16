Első három NB I-es labdaérintésével megjárta a mennyet és a poklot is az újonc kapus + videó

A labdarúgó NB I (Fizz-liga) első három fordulójában a DVTK kapta a legtöbb gólt (10-et), talán ez is közrejátszott abban, hogy a miskolciak vezetőedzője, Vladimir Radenkovics a Kazincbarcika elleni vármegyei rangadón újoncot avatott a poszton. A 22 éves Megyeri Gábor a huszadik élvonalbeli másodpercében összehozott egy tizenegyest, miután hosszan vette át a hazaadást. Két perces VAR-vizsgálat után Megyeri az újabb labdaérintésével javított, a DVTK kapusa megfogta Sós Bence büntetőjét.

Ünnepelnek a Kazincbarcika játékosai: az újonc éppen a vármegyei rivális DVTK ellen vezetett először NB I-es meccsen (Fotó: Nemzeti Sport/Czinege Melinda)

A DVTK-szurkolók már a videóbírós vizsgálat során is jelezték, hogy többet várnak a csapatuktól, s az ő szempontjukból hamar még rosszabbra fordult a helyzet.

A DVTK ellen tört meg a jég: először szerzett vezetést a Kazincbarcika

Megyeri Gábor kapuját NB I-es meccsen először Baranyai Nimród vette be, s ez volt az első alkalom az abszolút újonc klub történetében, hogy előnybe került élvonalbeli bajnokin.

Alig két perccel később pedig már két góllal vezetett a Kazincbarcika: Meshack Ubochioma is betalált.

Cikkünket később frissítjük a meccs további eseményeivel.