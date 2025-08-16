Megyeri GáborLabdarúgó NB IDVTKKazincbarcika

Első három NB I-es labdaérintésével megjárta a mennyet és a poklot is az újonc kapus + videó

Sem a DVTK, sem a Kazincbarcika nem kezdte jól a bajnokságot, az NB I 4. fordulójába kiírt vármegyei rangadót mindketten kiesőhelyről várták. A DVTK-ban új kapus, Megyeri Gábor kapott lehetőséget, aki a legelső NB I-es labdaérintéseivel összehozott egy tizenegyest, aztán viszont ki is védte. Később mégis az újonc Kazincbarcika szerzett vezetést.

2025. 08. 16. 18:47
Megyeri Gábor (DVTK) tizenegyest hozott össze, majd ki is védte a büntetőt, később viszont Meshack (Kazincbarcika) is bevette a kapuját Fotó: Nemzeti Sport/Czinege Melinda
A labdarúgó NB I (Fizz-liga) első három fordulójában a DVTK kapta a legtöbb gólt (10-et), talán ez is közrejátszott abban, hogy a miskolciak vezetőedzője, Vladimir Radenkovics a Kazincbarcika elleni vármegyei rangadón újoncot avatott a poszton. A 22 éves Megyeri Gábor a huszadik élvonalbeli másodpercében összehozott egy tizenegyest, miután hosszan vette át a hazaadást. Két perces VAR-vizsgálat után Megyeri az újabb labdaérintésével javított, a DVTK kapusa megfogta Sós Bence büntetőjét.

Debrecen 20250816 Labdarúgás FIZZ Liga NB1 DVTK KBSC Foto: Czinege Melinda Nemzeti Sport
Ünnepelnek a Kazincbarcika játékosai: az újonc éppen a vármegyei rivális DVTK ellen vezetett először NB I-es meccsen (Fotó: Nemzeti Sport/Czinege Melinda)

A DVTK-szurkolók már a videóbírós vizsgálat során is jelezték, hogy többet várnak a csapatuktól, s az ő szempontjukból hamar még rosszabbra fordult a helyzet.

A DVTK ellen tört meg a jég: először szerzett vezetést a Kazincbarcika

Megyeri Gábor kapuját NB I-es meccsen először Baranyai Nimród vette be, s ez volt az első alkalom az abszolút újonc klub történetében, hogy előnybe került élvonalbeli bajnokin.

Alig két perccel később pedig már két góllal vezetett a Kazincbarcika: Meshack Ubochioma is betalált.

Cikkünket később frissítjük a meccs további eseményeivel.

Labdarúgó NB I, 4. forduló

Péntek
Újpest–Kisvárda 0-1 (0-0), Szusza Ferenc Stadion, 6794 néző, jv.: Rúsz. Gólszerző: Novothny (68.)

Szombat
DVTK–Kazincbarcika 18.15
Ferencváros–Puskás Akadémia 20.15

Vasárnap
Debrecen–Nyíregyháza 15.30
MTK–ETO FC 17.45
Paks–ZTE 20.00

 

