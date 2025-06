Erre a visszatérésre nem sokan számítottak: megvan az NB I-es csapat új edzője

Vladimir Radenkovics vezetésével az előző idény téli szünetében harmadikként állt a DVTK, amely azóta a litván Valdas Dambrauskas irányításával készült, ám ő egy hete maga kérte szerződése felbontását.

Kovács Zoltán elárulta, miért döntöttek Vladimir Radenkovics mellett (Fotó: dvtk.eu)

A visszatérő 47 éves szerb tréner eddig 13 győzelmet, 12 döntetlent és nyolc vereséget ért el a DVTK-val. Első diósgyőri szerepvállalásakor Tomiszlav Szivics másodedzőjeként vette ki a részét a Ligakupa-győzelemből, a Magyar Kupa-döntőbe jutásból, és a bajnoki ötödik helyezés megszerzéséből. Második időszakában, pedig immár vezetőedzőként a harmadik helyen telelt a csapatával, és a negyedik helyen adta át pozícióját idén tavasszal.

– Örömmel jövök ismét Diósgyőrbe, mert ahogy korábban többször elmondtam, úgy érzem itt magam, mintha a második otthonom lenne – idézi Vladimir Radenkovicsot a DVTK hivatalos oldala. – Távozásomkor is nyitott voltam a visszatérésre, de meg sem fordult a fejemben, hogy már néhány hónap múlva sor kerülhet rá, de ilyen a labdarúgás, ilyen az élet.

– Annak ellenére, hogy az előző idényben is Diósgyőrben dolgoztam, hétfőn tiszta lappal kezdjük újra a közös munkát, és új játékosokból kell új csapatot építeni. Persze lesznek olyan labdarúgók, akikkel már dolgoztam együtt, velük könnyebb lesz felvenni a fonalat, hiszen ismerik az elképzeléseimet, és tudják, mit várok el tőlük. Azonban bízom benne, hogy a többiekkel is gyorsan egy hullámhosszra hangolódunk, és eredményes lesz az együttműködésünk. Az előző bajnokságban egy sikeres őszt követően nem tudtuk befejezni a munkát, ám most szeretnék az eredményeinkkel sok örömet szerezni a DVTK szurkolóinak, azaz szeretnénk valami különlegeset elérni az előttünk álló időben.

Ezért választották Vladimir Radenkovicsot

Kovács Zoltán sportigazgató a döntés hátteréről beszélt.

– Miután Valdas Dambrauskas benyújtotta írásban a lemondását, új edzőt kellett keresni. Ebben a váratlan helyzetben gyorsan felállítottunk egy szűkített listát, ahonnan Vladimir Radenkovicsra esett a választásunk. A korábbi közös munkánk idejéből jól ismerem őt, fontos szerepet játszott Tomiszlav Szivics stábjában, és azóta is tartottuk a kapcsolatot. Rendszeresen képzi magát, illetve a labdarúgásról alkotott nézetei mindig is tetszettek. Emellett kiváló emberi tulajdonságokkal rendelkezik, ami egy vezetőedző esetében legalább olyan fontos, mint a szakmai felkészültség, ha nem fontosabb. Ezt a tudását Diósgyőrben vezetőedzőként is bizonyította az eltávolítását megelőzően, ősszel régen látott jó sorozatot épített a csapattal. Bízom benne, hogy visszatérését követően ismét eredményes szereplés elé néz a DVTK.

Az egészségügyi felmérések és fizikai tesztek után a DVTK hétfő délelőtt kezdi el a labdás edzéseket a szerb sportszakember vezetésével.