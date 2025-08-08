A magyar válogatott kapus apaként és légiósként is új fejezetet nyitott az életében

Nagyot fordult a világ Bartucz Lászlóval az elmúlt hónapokban. A magyar válogatott kapust leigazolta a Bundesliga élcsapatai közé tartozó Melsungen, majd néhány hete megszületett a kisfia is. A sors úgy hozta, hogy az új klubjánál éppen azon a napon indult el a felkészülés, amikor a gyermeke világra jött, így az első napokat extra szabadsággal kezdte.

Bartucz László kisfia azon a napon jött világra, amikor a Melsungen megkezdte a felkészülést, minden megváltozott a magyar kapus mellett Fotó: Bartucz László

Nem volt kérdés, hogy később kezdi a felkészülést Melsungenben

– Amint kiderült, hogy egy napra esik a kezdés és a kisfiam születése, rögtön írtam a klubnak és a vezetőedzőnek. Azonnal jelezték, hogy maradjak otthon, amíg meg nem születik a baba, és ezért pár nappal később csatlakoztam a munkához – mesélte lapunknak Bartucz.

Sokan felkapták a fejüket, amikor kiderült: Bartucz László a Bundesligába, ráadásul egy élcsapathoz igazol. Bár ő is hasonlóról álmodott, már nem hitte, hogy összejöhet. Az álomból azonban valóság lett. Nemcsak sportági berkekben, hanem a szurkolók körében is pozitív visszhangot kapott az átigazolás.

Három éve, amikor visszakerültem a válogatottba, nem gondoltam, hogy ekkorát fordul a pályafutásom. Azt hittem, végig itthon játszom majd, pedig mindig is a Bundesliga volt az álmom. Ezért kezdtem el kézilabdázni. Úgy látszik, be kell vonzani a jó dolgokat, és megvalósulnak. Óriási élmény, hogy itt lehetek, és szeretnék is maradni. Mindennap azon dolgozom, hogy ezt a szintet tartsam

– fogalmazott a 33 éves kapus.

Pihenőidőből csak kevés jut a felkészülés alatt a Melsungen kézilabdázóinak, izzasztó napokon vannak túl Fotó: MT Melsungen

Szoknia kell a melsungeni tempót

Az edzések Melsungenben is kemények, ráadásul a megszokottól eltérő ritmust diktál a klub. A csapat heti hét napot dolgozik, hosszabbak az edzések, a pihenőidő is kevesebb, mint itthon volt.

– Hétfőtől vasárnapig edzünk, minimum két órát, néha még többet is. Egy-egy fél nap pihenőt kapunk. Ez most jól jön, mert egyelőre egyedül lakom kint, és az edzések elterelik a figyelmemet a családom hiányáról. Roberto Parrondo felkészült edző, vérprofi. Tartja a három lépés távolságot, nem beszél sokat az edzéseken kívül. Minden mozdulatán látszik, hogy a kézilabdának él. Nála nincs pardon, és ezt a mentalitást mi is átvettük – mesélte Bartucz.