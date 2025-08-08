Palasics KristófkézilabdaSipos AdriánBartucz LászlóBundesliga

A magyar válogatott kapus apaként és légiósként is új fejezetet nyitott az életében

Bartucz Lászlónak, a magyar válogatott kapusának különleges fordulópontot hozott az idei nyár: miközben a Bundesliga élcsapatai közé tartozó Melsungen szerződtette, megszületett a kisfia is. Az új klubnál éppen a baba érkezésének a napján kezdődött el a felkészülés, így a kapus rögtön extra szabadsággal kezdte meg a munkát Németországban. A három magyar válogatott kézilabdázót foglalkoztató német klub célja, hogy továbbra is a Bundesliga élcsapatai között maradjon.

Kibédi Péter
2025. 08. 08. 5:25
Intenzív napokon van túl Bartucz László, a magyar válogatott kapusnak kisfia született, majd munkába állt Melsungenben
Intenzív napokon van túl Bartucz László, a magyar válogatott kapusnak kisfia született, majd munkába állt Melsungenben Forrás: MT Melsungen
Nagyot fordult a világ Bartucz Lászlóval az elmúlt hónapokban. A magyar válogatott kapust leigazolta a Bundesliga élcsapatai közé tartozó Melsungen, majd néhány hete megszületett a kisfia is. A sors úgy hozta, hogy az új klubjánál éppen azon a napon indult el a felkészülés, amikor a gyermeke világra jött, így az első napokat extra szabadsággal kezdte.

Bartucz László kisfia azon a napon jött világra, amikor a Melsungen megkezdte a felkészülést, minden megváltozott a magyar kapus mellett
Bartucz László kisfia azon a napon jött világra, amikor a Melsungen megkezdte a felkészülést, minden megváltozott a magyar kapus mellett Fotó: Bartucz László

Nem volt kérdés, hogy később kezdi a felkészülést Melsungenben

– Amint kiderült, hogy egy napra esik a kezdés és a kisfiam születése, rögtön írtam a klubnak és a vezetőedzőnek. Azonnal jelezték, hogy maradjak otthon, amíg meg nem születik a baba, és ezért pár nappal később csatlakoztam a munkához – mesélte lapunknak Bartucz.

Sokan felkapták a fejüket, amikor kiderült: Bartucz László a Bundesligába, ráadásul egy élcsapathoz igazol. Bár ő is hasonlóról álmodott, már nem hitte, hogy összejöhet. Az álomból azonban valóság lett. Nemcsak sportági berkekben, hanem a szurkolók körében is pozitív visszhangot kapott az átigazolás.

Három éve, amikor visszakerültem a válogatottba, nem gondoltam, hogy ekkorát fordul a pályafutásom. Azt hittem, végig itthon játszom majd, pedig mindig is a Bundesliga volt az álmom. Ezért kezdtem el kézilabdázni. Úgy látszik, be kell vonzani a jó dolgokat, és megvalósulnak. Óriási élmény, hogy itt lehetek, és szeretnék is maradni. Mindennap azon dolgozom, hogy ezt a szintet tartsam 

– fogalmazott a 33 éves kapus.

Pihenőidőből csak kevés jut a felkészülés alatt a Melsungen kézilabdázóinak, izzasztó napokon vannak túl
Pihenőidőből csak kevés jut a felkészülés alatt a Melsungen kézilabdázóinak, izzasztó napokon vannak túl Fotó: MT Melsungen

Szoknia kell a melsungeni tempót

Az edzések Melsungenben is kemények, ráadásul a megszokottól eltérő ritmust diktál a klub. A csapat heti hét napot dolgozik, hosszabbak az edzések, a pihenőidő is kevesebb, mint itthon volt.

– Hétfőtől vasárnapig edzünk, minimum két órát, néha még többet is. Egy-egy fél nap pihenőt kapunk. Ez most jól jön, mert egyelőre egyedül lakom kint, és az edzések elterelik a figyelmemet a családom hiányáról. Roberto Parrondo felkészült edző, vérprofi. Tartja a három lépés távolságot, nem beszél sokat az edzéseken kívül. Minden mozdulatán látszik, hogy a kézilabdának él. Nála nincs pardon, és ezt a mentalitást mi is átvettük – mesélte Bartucz.

A tavaly bronzérmes Melsungen magyar kontingense is bővült. Bartucz mellett a válogatott másik kapusa, Palasics Kristóf is idén igazolt a klubhoz, míg Sipos Adrián a harmadik idényét kezdi a német klubban. Ez megkönnyítette a beilleszkedést, a három játékos együttműködése nemcsak szakmailag előnyös, de emberileg is kapaszkodót jelent a külföldi környezetben.

Nagyon jó közösségbe kerültem. Minden csapattársam nyitott, sok időt töltünk együtt az edzések után is. Így, hogy hárman vagyunk magyarok, egyszerűbb. Sipi már jól ismeri a klubot, rengeteget segített nekünk Palával. Le a kalappal előtte

– mondta.

Bartucz László mindig Bundesliga játékos szeretett volna lenni, 33 évesen ért célba
Bartucz László mindig Bundesliga-játékos szeretett volna lenni, 33 évesen ért célba Fotó: MT Melsungen

Budapestre is eljön ősszel a magyaros Bundesliga-csapat

A Melsungen tavaly kis híján elcsípte a bajnoki címet és a Bajnokok Ligája-indulást. A Német Kupában ezüstérmes, az Európa-ligában negyedik lett. Az új idényben mindhárom sorozatban indul, és Bartucz szerint javíthat is a mérlegen. A klub célja, hogy stabilan a német élmezőnyhöz tartozzon, miközben nemzetközi szinten is egyre több figyelmet kap.

Nem mondhatjuk ki, hogy mindhárom sorozatot meg kell nyerni, de a társaimon látom, hogy minden meccs­re győzni mennek ki. Vannak sérültjeink, de ha visszatérnek, bárkivel fel tudjuk venni a versenyt

– jelentette ki a válogatott kapus.

A Bundesliga-idény augusztus 29-én kezdődik, a Melsungen a Rhein-Neckar Löwen ellen hazai pályán lép pályára. Az Európa-ligában egy csoportba került a Ferencvárossal, így 

a hazai szurkolók is megnézhetik a három magyar válogatottal felálló együttest november 11-én a Népligetben.

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Külföldi híreink

