Milliós bírságot kockáztatnak a szilveszteri petárdázók és tűzijátékozók

Szinte minden óévbúcsúztatás előtt elhangzik több, a petárdázással, tűzijátékozással kapcsolatos figyelmeztetés, amelyeket nem árt megfogadni, függetlenül attól, hogy a vásárlásról vagy a felhasználásról van szó.

A petárdák minden évben több súlyos balesetet okoznak (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

A korábbi évekhez hasonlóan,

a petárdázás hazánk teljes területén egész évben tilos és veszélyes,

petárdával elkövetett szabálysértés esetén az elkövetők kétszázezer forintig terjedő bírságra számíthatnak – hívta fel a figyelmet a rendőrség.

A katasztrófavédelem azt kéri, a szilveszteri tűzijátékokat csak a hatóságok által ellenőrzött legális árusítóhelyeken vásároljunk, ahol szakképzett árusoktól, tűzvédelmi szempontból is megfelelő tűzijátékokat vehetünk.

Figyelmeztettek: a tűzijátékot ne hagyjuk az autóban. Otthon ne tegyük a fűtés és a tűzhely közelébe, mert a melegtől idő előtt működésbe léphetnek. Ne érje napfény, pára, víz, és a gyerekek, háziállatok se férjenek hozzá. Ne tároljuk együtt benzinnel, gázolajjal, hígítóval és más éghető anyagokkal sem – tették hozzá.

A szilveszteri tűzijátékokat csak szabad téren, kertben, közterületen szabad használni. A társasház ablaka és erkélye nem számít annak.

A tűzijátékot soha ne irányítsuk emberre, állatra, növényre, járműre vagy épületre.

Szigorúbb szabályok a fővárosban

Az általános figyelmeztetések mellett érdemes az újabb szabályozásra is figyelni. Például a fővárosi önkormányzat idén ősszel szigorú pirotechnikai rendeletet fogadott el a szilveszteri tűzijáték korlátozásáról. A rendelet megszegői ellen hatósági eljárás indul, amelynek a végén akár kétszázezer és 1,2 millió forint közötti közigazgatási bírság is kiszabható.

Budapestet három különböző övezetre osztották, amelyekben eltérő szabályokat kell alkalmazni a pirotechnikai eszközök használatára.

Szilveszteri tűzijáték-korlátozás a fővárosban idén (Forrás: fővárosi önkormányzat)

A durrogtatás időbeli korlátait is szűkebbre szabták, ugyanis eddig december 31-én 18 órától január 1-jén reggel 6 óráig lehetett jogszerűen használni az engedélyezett pirotechnikai eszközöket, azonban ezt mostantól

a fehér zónákban csak 20 órától január 1-jén 2 óráig lehet

megtenni, vagyis a korábbi 12 órás időablak hatórásra zsugorodott.