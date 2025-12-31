szilvesztertűzijátékpetárda

Milliós bírságot kockáztatnak a szilveszteri petárdázók és tűzijátékozók

Mint minden évben, idén is felhívta a figyelmet a katasztrófavédelem a pirotechnikai eszközök biztonságos használatára.

Magyar Nemzet
2025. 12. 31. 16:38
Szinte minden óévbúcsúztatás előtt elhangzik több, a petárdázással, tűzijátékozással kapcsolatos figyelmeztetés, amelyeket nem árt megfogadni, függetlenül attól, hogy a vásárlásról vagy a felhasználásról van szó.

Budapest, 2019. december 27. Petárda robban fel egy bábú kezében a pirotechnikai eszközök használatának veszélyeit ismertető sajtótájékoztatón a Készenléti Rendőrség budapesti bázisán 2019. december 27-én. A hatóságok azt javasolják, hogy mindenki csak legális forrásból szerezze be a szilveszteri pirotechnikai eszközöket, mert a "feketén" árult termékek súlyos baleseteket okozhatnak. MTI/Kovács Tamás
A petárdák minden évben több súlyos balesetet okoznak (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

A korábbi évekhez hasonlóan,

a petárdázás hazánk teljes területén egész évben tilos és veszélyes,

petárdával elkövetett szabálysértés esetén az elkövetők kétszázezer forintig terjedő bírságra számíthatnak – hívta fel a figyelmet a rendőrség.

A katasztrófavédelem azt kéri, a szilveszteri tűzijátékokat csak a hatóságok által ellenőrzött legális árusítóhelyeken vásároljunk, ahol szakképzett árusoktól, tűzvédelmi szempontból is megfelelő tűzijátékokat vehetünk.

Figyelmeztettek: a tűzijátékot ne hagyjuk az autóban. Otthon ne tegyük a fűtés és a tűzhely közelébe, mert a melegtől idő előtt működésbe léphetnek. Ne érje napfény, pára, víz, és a gyerekek, háziállatok se férjenek hozzá. Ne tároljuk együtt benzinnel, gázolajjal, hígítóval és más éghető anyagokkal sem – tették hozzá.

A szilveszteri tűzijátékokat csak szabad téren, kertben, közterületen szabad használni. A társasház ablaka és erkélye nem számít annak.

A tűzijátékot soha ne irányítsuk emberre, állatra, növényre, járműre vagy épületre.

 

Szigorúbb szabályok a fővárosban

Az általános figyelmeztetések mellett érdemes az újabb szabályozásra is figyelni. Például a fővárosi önkormányzat idén ősszel szigorú pirotechnikai rendeletet fogadott el a szilveszteri tűzijáték korlátozásáról. A rendelet megszegői ellen hatósági eljárás indul, amelynek a végén akár kétszázezer és 1,2 millió forint közötti közigazgatási bírság is kiszabható.

Budapestet három különböző övezetre osztották, amelyekben eltérő szabályokat kell alkalmazni a pirotechnikai eszközök használatára.

Szilveszteri tűzijáték-korlátozás a fővárosban idén (Forrás: fővárosi önkormányzat)

A durrogtatás időbeli korlátait is szűkebbre szabták, ugyanis eddig december 31-én 18 órától január 1-jén reggel 6 óráig lehetett jogszerűen használni az engedélyezett pirotechnikai eszközöket, azonban ezt mostantól

a fehér zónákban csak 20 órától január 1-jén 2 óráig lehet

megtenni, vagyis a korábbi 12 órás időablak hatórásra zsugorodott.

 

Fokozottan figyeljünk oda kedvenceinkre

Az állatvédők azt kérik, hogy szilveszter éjjelén ne hagyjuk felügyelet nélkül a háziállatokat, engedjük be őket a házba vagy biztosítsunk számukra zajtól védett helyet, ellenőrizzük a kerítéseket és kapukat. Emellett javasolják a biléta és a mikrocsip naprakészen tartását, valamint félősebb állatoknál állatorvos által ajánlott nyugtató alkalmazását.

A háziállat esetleges elkóborlása esetén érdemes a www.sinter.hu oldalon a közelben működő ebrendészetekről, állatvédő szervezetekről, gazdikereső csoportokról informálódni.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Mónus Márton)


