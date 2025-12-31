Így építenek szavazóbázist a demokraták bevándorlókkal Musk szerint

Szavazókat vásárolnak

– mondta Musk Ted Cruz republikánus szenátorral folytatott beszélgetésében. Állítása szerint

nem a jóléti rendszerről, hanem a hatalom megtartásáról és a politikai berendezkedés tartós átalakításáról van szó.

„A történelem legnagyobb csalása”

Az X platformon Musk tovább erősítette vádjait: több tucat bejegyzésben a történelem legnagyobb csalásának nevezi a kormányzati programokkal történt visszaélést. A potenciális kárt évi 600-700 milliárd dollárra becsüli, amely szerinte csalás, visszaélés és pazarlás miatt vész el, főként a szociális és jóléti rendszerekben – írja az Exxpress.

Érvelésének központi példája Minnesota.

Minnesotában évek óta zajlik az USA egyik legnagyobb ismert szociális csalási ügye. A Feeding Our Future (Jövőnk táplálása) néven futó programból a nyomozók szerint mintegy 250 millió dollárt sikkasztottak el egy állami és szövetségi finanszírozású gyermekétkeztetési rendszerből.

78 embert vádoltak meg, sokakat már el is ítéltek. A botrányt súlyosbítja, hogy a vádlottak jelentős része a szomáliai–amerikai közösségből származik, ami politikailag érzékennyé és könnyen manipulálhatóvá teszi az ügyet.