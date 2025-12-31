bevándorlásElon Muskdemokratákcsalásszavazó

Így építenek szavazóbázist a demokraták bevándorlókkal Musk szerint

Minnesota hatalmas szociális csalási botrányról számolt be: a vádak szerint legalább 250 millió dollárnyi adófizetői pénzt sikkasztottak el, nagyrészt a szomáliai közösségen belül. Elon Musk erre frontális támadást indított a demokraták ellen, azt állítva, hogy szavazatokat vásárolnak, és szerinte az illegális bevándorlás, valamint a szociális juttatások a választási stratégiájuk részei.

Magyar Nemzet
2025. 12. 31. 16:52
Elon Musk Fotó: ALEX WONG Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Musk keményen lépett fel: úgy véli, a demokraták tudatosan támogatják az illegális bevándorlást, eltűrik a szociális támogatásokkal kapcsolatos visszaéléseket, és így politikailag függő szavazóbázist építenek – írja az Origo.

Elon Musk éles támadást indított a demokraták ellen, azt állítva, hogy „szavazatokat vásárolnak” (Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP)
Szavazókat vásárolnak

 – mondta Musk Ted Cruz republikánus szenátorral folytatott beszélgetésében. Állítása szerint 

nem a jóléti rendszerről, hanem a hatalom megtartásáról és a politikai berendezkedés tartós átalakításáról van szó.

„A történelem legnagyobb csalása”

Az X platformon Musk tovább erősítette vádjait: több tucat bejegyzésben a történelem legnagyobb csalásának nevezi a kormányzati programokkal történt visszaélést. A potenciális kárt évi 600-700 milliárd dollárra becsüli, amely szerinte csalás, visszaélés és pazarlás miatt vész el, főként a szociális és jóléti rendszerekben – írja az Exxpress.

Érvelésének központi példája Minnesota.

Minnesotában évek óta zajlik az USA egyik legnagyobb ismert szociális csalási ügye. A Feeding Our Future (Jövőnk táplálása) néven futó programból a nyomozók szerint mintegy 250 millió dollárt sikkasztottak el egy állami és szövetségi finanszírozású gyermekétkeztetési rendszerből.

78 embert vádoltak meg, sokakat már el is ítéltek. A botrányt súlyosbítja, hogy a vádlottak jelentős része a szomáliai–amerikai közösségből származik, ami politikailag érzékennyé és könnyen manipulálhatóvá teszi az ügyet.

Autizmus, lakhatás, gyermekgondozás – újabb gyanús programok 

A szövetségi hatóságok más területeken is vizsgálatot indítottak: autizmust támogató programok, lakhatási stabilizáció, gyermekfelügyeleti és napközis támogatások. Vírusvideók üres létesítményeket, hamis címeket és elérhetetlen telefonszámokat mutatnak, miközben a pénzek tovább áramlottak. Az FBI és a belbiztonsági minisztérium már kiterjesztette a nyomozást, és további vádemelések is várhatók. Több milliárd dollár forog kockán.

Tim Walz, Minnesota kormányzója visszautasítja a vádakat, szerinte ezek politikailag motiváltak, ugyanakkor a nyomozók számos programot „magas kockázatúnak” minősítettek.

Musk fő tézise: csalás + migráció = hatalom 

Musk szerint Minnesota csak egy modell: állítja, hogy sok esetben a csalást nem üldözik következetesen, a kritikát pedig rasszistának bélyegzik, így párhuzamos struktúrák jönnek létre, amelyeket az adófizetők pénzelnek.

„Nem lehet többé megfélemlíteni minket azzal, hogy rasszistának neveznek” – írja Musk, aki szerint ez az erkölcsi megbélyegzés évekig akadályozta a vizsgálatokat.

Musk hasonló mintákat lát Ohióban, Pennsylvaniában, Washingtonban és Virginiában. Szerinte politikai szempontból ez rendkívül jelentős, mivel a billegő államokban néhány tízezer szavazat is eldöntheti a választást. 

Akkor már nem szavazhatod ki magad

 – figyelmeztet, és úgy véli, az illegális bevándorlás révén az USA szocialista állammá alakulna.

Borítókép: Elon Musk (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Lóránt Károly
idezojelekháború

Termonukleáris háború – a túlélők irigyelni fogják a holtakat?

Lóránt Károly avatarja

E háború kapcsán foglalkoznunk kell a közvetlenül résztvevőkkel és segítőikkel, mindegyiküket jellemezve a maguk érdekeivel, ideológiájával, gazdasági és katonai erejével, vezetése és lakossága elszántságával.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

