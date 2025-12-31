Musk keményen lépett fel: úgy véli, a demokraták tudatosan támogatják az illegális bevándorlást, eltűrik a szociális támogatásokkal kapcsolatos visszaéléseket, és így politikailag függő szavazóbázist építenek – írja az Origo.
Így építenek szavazóbázist a demokraták bevándorlókkal Musk szerint
Minnesota hatalmas szociális csalási botrányról számolt be: a vádak szerint legalább 250 millió dollárnyi adófizetői pénzt sikkasztottak el, nagyrészt a szomáliai közösségen belül. Elon Musk erre frontális támadást indított a demokraták ellen, azt állítva, hogy szavazatokat vásárolnak, és szerinte az illegális bevándorlás, valamint a szociális juttatások a választási stratégiájuk részei.
Szavazókat vásárolnak
– mondta Musk Ted Cruz republikánus szenátorral folytatott beszélgetésében. Állítása szerint
nem a jóléti rendszerről, hanem a hatalom megtartásáról és a politikai berendezkedés tartós átalakításáról van szó.
„A történelem legnagyobb csalása”
Az X platformon Musk tovább erősítette vádjait: több tucat bejegyzésben a történelem legnagyobb csalásának nevezi a kormányzati programokkal történt visszaélést. A potenciális kárt évi 600-700 milliárd dollárra becsüli, amely szerinte csalás, visszaélés és pazarlás miatt vész el, főként a szociális és jóléti rendszerekben – írja az Exxpress.
Érvelésének központi példája Minnesota.
Minnesotában évek óta zajlik az USA egyik legnagyobb ismert szociális csalási ügye. A Feeding Our Future (Jövőnk táplálása) néven futó programból a nyomozók szerint mintegy 250 millió dollárt sikkasztottak el egy állami és szövetségi finanszírozású gyermekétkeztetési rendszerből.
78 embert vádoltak meg, sokakat már el is ítéltek. A botrányt súlyosbítja, hogy a vádlottak jelentős része a szomáliai–amerikai közösségből származik, ami politikailag érzékennyé és könnyen manipulálhatóvá teszi az ügyet.
Autizmus, lakhatás, gyermekgondozás – újabb gyanús programok
A szövetségi hatóságok más területeken is vizsgálatot indítottak: autizmust támogató programok, lakhatási stabilizáció, gyermekfelügyeleti és napközis támogatások. Vírusvideók üres létesítményeket, hamis címeket és elérhetetlen telefonszámokat mutatnak, miközben a pénzek tovább áramlottak. Az FBI és a belbiztonsági minisztérium már kiterjesztette a nyomozást, és további vádemelések is várhatók. Több milliárd dollár forog kockán.
Tim Walz, Minnesota kormányzója visszautasítja a vádakat, szerinte ezek politikailag motiváltak, ugyanakkor a nyomozók számos programot „magas kockázatúnak” minősítettek.
Musk fő tézise: csalás + migráció = hatalom
Musk szerint Minnesota csak egy modell: állítja, hogy sok esetben a csalást nem üldözik következetesen, a kritikát pedig rasszistának bélyegzik, így párhuzamos struktúrák jönnek létre, amelyeket az adófizetők pénzelnek.
„Nem lehet többé megfélemlíteni minket azzal, hogy rasszistának neveznek” – írja Musk, aki szerint ez az erkölcsi megbélyegzés évekig akadályozta a vizsgálatokat.
Musk hasonló mintákat lát Ohióban, Pennsylvaniában, Washingtonban és Virginiában. Szerinte politikai szempontból ez rendkívül jelentős, mivel a billegő államokban néhány tízezer szavazat is eldöntheti a választást.
Akkor már nem szavazhatod ki magad
– figyelmeztet, és úgy véli, az illegális bevándorlás révén az USA szocialista állammá alakulna.
Borítókép: Elon Musk (Fotó: AFP)
Szavazatok készpénzért – súlyos korrupciós vádak Zelenszkij párttársaival szemben + videó
A vád szerint az érintett képviselőket egy WhatsApp-csoporton keresztül irányították.
Merz az év utolsó napján: Hibrid háborúra kell készülni Európának Oroszországgal
Mario Nawfal politikai kommentátor szerint Friedrich Merz szilveszteri beszéde fordulópontot jelez.
Putyin az újévi beszédében: Hiszünk a győzelmünkben!
Az orosz elnök a hagyományos háttér előtt tartotta meg mintegy háromperces beszédét.
Óriási orosz áttörés: összeomolhat az ukrán front az északi térségben
Jelentős előrehaladás.
