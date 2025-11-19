Mohamed bin SzalmánElon MuskWashingtonKormányzati Hatékonysági MinisztériumDonald Trump

Musk és Trump újra egy asztalnál

Elon Musk kedden a Fehér Házban vacsorázott Donald Trump amerikai elnökkel és Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökössel. A találkozó különösen figyelemreméltó, mivel Musk és Trump a közöttük korábban kialakult éles viszály óta alig jelentek meg együtt. A mostani közös vacsora a felek közeledését jelezheti.

András János
2025. 11. 19. 19:30
Musk is részt vett a washingtoni vacsorapartin Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Elon Musk tavaly támogatta és finanszírozta Trump kampányát, majd az év elején közeli tanácsadójává vált és a Kormányzati Hatékonysági Minisztérium (DOGE) vezetőjeként felügyelte a felesleges szövetségi források és munkahelyek felszámolását. Kapcsolatuk azonban megromlott, amikor a milliárdos üzletember a közösségi médiában támadta Trump átfogó adó- és kiadási csomagját, és bejelentette, hogy új politikai párt létrehozását tervezi. Trump erre azzal fenyegetőzött, hogy megvonja a Musk vállalatainak juttatott több milliárd dollárnyi állami támogatást. Azóta Muskot legelőször szeptemberben látták kezet fogni Trumppal a konzervatív aktivista, Charlie Kirk emlékére rendezett eseményen. Most viszont Musk is részt vett a Donald Trump által rendezett vacsorán a Fehér Házban, a Tesla-vezér részvétele a viharos kapcsolat rendeződésének jele lehet – írja a Reuters.

Trump díszvacsorájára Musk is meghívást kapott
Trump díszvacsorájára Musk is meghívást kapott. Fotó: Getty Images North America/Win McNamee

Júniusban Donald Trump és Elon Musk látványos szóváltása kavarta fel a politikai közbeszédet az Egyesült Államokban. A vita középpontjában az adó- és kiadáscsökkentési törvénycsomag áll, amely kapcsán Trump szerint Musk kormányzati szerződéseinek megszüntetése milliárdos megtakarítást jelentene.

November 18-án Donald Trump amerikai elnök és Mohamed bin Szalmán koronaherceg, Szaúd-Arábia trónörököse történelmi jelentőségű megállapodást véglegesítettek. Céljuk elmélyíteni az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia stratégiai partnerségét, bővíteni a jól fizető amerikai munkahelyek számát, erősíteni a kritikus ellátási láncokat és hozzájárulni a regionális stabilitáshoz – közölte a Fehér Ház. 

Borítókép: Musk is részt vett a washingtoni vacsorapartin (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekTisza Párt

Dr. Vass

Bayer Zsolt avatarja

De most tényleg, ki csodálkozik?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu