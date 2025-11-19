Musk és Trump újra egy asztalnál

Elon Musk tavaly támogatta és finanszírozta Trump kampányát, majd az év elején közeli tanácsadójává vált és a Kormányzati Hatékonysági Minisztérium (DOGE) vezetőjeként felügyelte a felesleges szövetségi források és munkahelyek felszámolását. Kapcsolatuk azonban megromlott, amikor a milliárdos üzletember a közösségi médiában támadta Trump átfogó adó- és kiadási csomagját, és bejelentette, hogy új politikai párt létrehozását tervezi. Trump erre azzal fenyegetőzött, hogy megvonja a Musk vállalatainak juttatott több milliárd dollárnyi állami támogatást. Azóta Muskot legelőször szeptemberben látták kezet fogni Trumppal a konzervatív aktivista, Charlie Kirk emlékére rendezett eseményen. Most viszont Musk is részt vett a Donald Trump által rendezett vacsorán a Fehér Házban, a Tesla-vezér részvétele a viharos kapcsolat rendeződésének jele lehet – írja a Reuters.

Trump díszvacsorájára Musk is meghívást kapott. Fotó: Getty Images North America/Win McNamee

Júniusban Donald Trump és Elon Musk látványos szóváltása kavarta fel a politikai közbeszédet az Egyesült Államokban. A vita középpontjában az adó- és kiadáscsökkentési törvénycsomag áll, amely kapcsán Trump szerint Musk kormányzati szerződéseinek megszüntetése milliárdos megtakarítást jelentene.