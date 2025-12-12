Mandiner Kontextus: Cash Talk extra – Magyarország eddigi legnagyobb megszorítócsomagját hozná a Tisza Párt + videó

szalai piroskatisza pártbokros - csomag

Mióta kiszivárgott a Magyar Péter szakértői csapata által kidolgozott gazdasági megszorító csomagjának tervezete, azóta naponta foglalkozunk ennek részleteivel, bár a Tisza Párt és holdudvara tagadja a dokumentum létezését. Vannak, akik konkrét népirtást emlegetnek, valamint a számok tekintetében is napról napra egyre magasabb összegekről, alanyi és más jogon járó szolgáltatások megszüntetéséről olvashatunk. A Bokros-csomag óta nem láttunk hasonlót, akkor is nehéz volt, ezt sokan tudják, most arra is fény derül, hogy az azóta eltelt időszak inflációs mértékét tekintve ez mennyit jelentene. A Cash Talk különkiadásában Hoppál Hunor műsorvezető, a Mandiner újságírója, Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó, a műsor állandó vendége, valamint Kohán Mátyás, a Mandiner rovatvezető-helyettese tárta fel azokat a dermesztő adatokat, amivel a Tisza Párt készül, ha kormányra kerül.

Munkatársunktól
2025. 12. 12. 22:21
A podcastműsorban Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó olyan számokat hozott az adásba, hogy aki látja és hallja, biztosan csak fogja a fejét. De térjünk is a lényegre, mert lelkileg is nehéz feldolgozni a több mint 600 oldalas dokumentum tartalmát és annak részletes elemzését.

Szalai Piroska azzal kezdte, első körben még arról beszélt mindenki, hogy az emberektől 1300 milliárd forintot vennénk el, majd jött a vállalkozói szféra, akiket 3700 milliárd forintnyi elvonás sújtana. Hozzátette, ő látott olyan számítást, aki még ennél is magasabb összegeket hozott ki, akár hét számjeggyel kezdődőt is. Mármint 7 ezer milliárdot.

Mint fogalmazott, hatalmas összegekről van szó, de a számok mögött láttatta azt is, hogy ez mekkora kupac megszorítás lenne mind a lakosság, mind a vállalkozók, mind a teljes társadalmat érintve. 

Kiemelte, ha már egyszer mérünk, akkor mérjünk, akkor az eddigi rendszer durva megszorító csomagját, a Bokros-csomagot nézzük, ami 1995-ben indult, a közgazdászok szerint 130 milliárd forintnyi megszorítás volt abban a csomagban, ha ezt átfordítjuk napjainkra, átfordítjuk a jelenlegi értékre, akkor 877 milliárdnál tartunk. 

Mielőtt elvesznénk a számok útvesztőéjben, egyszerűen megmagyarázható, hogy ötször akkora sújtást kapna a magyar gazdaság, mint a Bokros-csomag idején, akkor két év alatt a reálkeresetek összege több, mint 17 százalékkal csökkent, ami eddig soha nem volt. A hazai és külföldi összehasonlítások mellett arról is szó esett, hogy ki és miként állíthat össze egy ilyen csomagot, és ez lényeges -e, vagy csak a végeredmény fontos, ezt is megtekinthetik a cikkünk alatt található podcastműsorban

 

               
       
       
       

