Mandiner Mesterterv – Politikai tőkét kovácsol az ellenzék a gyerekvédelemből + videó

A gyermekekkel kapcsolatban már az adás elején kijelentette Kereki Gergő főszerkesztő, hogy nem érzéketlenek a javítóintézetekben vagy a gyermekellátásban elhelyezett fiatalokkal kapcsolatban, de a műsorban alapvetően a politikai aktorokkal, a tematizálással foglalkoznak, hogy miként próbál egy adott politikai erő meghatározni bizonyos politikai napirendet.

G. Fodor Gábor véleménye szerint a politikai elemzői karaktert megelőzi egy emberi karakter, mint fogalmazott, mérges és fel van háborodva minden olyan emberre, aki a hatalmával visszaélve gyerekekkel szemben bármilyen kényszerítést alkalmaz, ez nem menthető, nem narratíva kérdése és nem átkeretezés. Mint fogalmazott, az elmúlt napokban az ellenzéki sajtóban azt olvassa, hogy lényegében átkeretezés zajlik és azt látja, hogy van egy bizonyos politikai haszonlesés, azaz politikai tőkét akar kovácsolni az ellenzék ebben a kérdéskörben, mert tudják, hogy az emberek között konszenzus van ebben a témában.

Határozottan kijelentette, ha ezt mindenki így gondolja, ha az ellenzéknek is fontos a gyermekek védelme, akkor álljanak meg, ne használják fel politikai haszon építésére, hanem állapodjunk meg abban, hogy ez rendőrségi kérdés, és rendet kell teremteni, és aki bűnt követett el, az bűnhődjön. Elmondta, ha erre rátelepül a politika, az számára ízléstelen, és okoz egy olyan optikai csalódást, hogy úgy gondolják, nyerő pályán vannak. Véleménye szerint az emberek ebben a helyzetben elsősorban felháborodott polgárok, nem pedig a Tisza szavazói, vagyis korlátozott Magyar Péter pártjának haszonszerzése ebben az ügyben.

Mráz Ágoston Sámuel erre úgy reflektált, hogy G. Fodor Gábor lényegében mindent elmondott erről a témáról, amivel mind magánemberként, mind elemzőként csatlakozik és egyetért vele. Ugyanakkor hozzátette, hogy a Tisza Párt már egy jó ideje nem tudja tematizálni a közéletet, most megpróbálnak egy új témát hozni, és megpróbálnak egy ugyanolyan folyóba belelépni, mint 2024 februárjában, amikor látták, hogy a gyermekvédelem témája politikailag jó lehet nekik. Most a kétséges helyzetükben azt gondolják, hogy ez a téma bejön nekik.