Mandiner Mesterterv – Az őszt elvesztette a Tisza Párt, Magyar Péter megakadni látszik + videó

Még a baloldali elemzők is elismerik, hogy a politikai teljesítményt nézve a Fidesz nyerte meg az őszt. A tél beköszöntével valóban átrendeződni látszik a politikai térkép? Gyengült-e a Tisza Párt és Magyar Péter a kiszivárgott adótervezet miatt? Hová lett a lendület? Ezeket a témákat boncolgatta a Mandiner Mesterterv című podcastműsorában Kereki Gergő főszerkesztő Mráz Ágoston Sámuellel, a Nézőpont Intézet vezetőjével és G.Fodor Gáborral, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatójával.

2025. 12. 05. 19:17
Fotó: Ladóczki Balázs
Mráz Ágoston Sámuel kérdésre válaszolva, azt mondta, a stúdióban nem lesz nagy vita arról, hogy ki nyerte az őszt, ezt még a baloldalhoz köthető elemzők is elismerik, akkor mit is mondjon ő? 

Mint fogalmazott, a kormányfő minden eszközrendszerét felhasználta az aktív és sikeres politikai szereplésre, a győzelmi tervhez sorolta a jóléti intézkedéseket is, szerinte 

nincs olyan társadalmi csoport, amelyik ne lenne nyertese ennek.

Ezen a téren a kormány a győztes, ugyanakkor Magyar Péter megakadni látszik, nincs mondanivalója, az előválasztás sem sikerült neki semmiféle szempontból, persze, vannak jelöltjei, de a „One Man Show” jelleget nem sikerült levetkőzniük és sok híres embert sem tudott felmutatni, mint új képviselőjelöltet. 

G.Fodor Gábor másként próbálta megfogni a történetet, szerinte 

a Tisza Párt elvesztette az őszt, pedig meg is nyerhette volna,mert ha a tavasz felől nézünk az őszre, gondolhattuk volna, hogy ott van egy felhajtóerő, mennek előre, és a számok szépen alakulnak. Ehhez képest, mint fogalmazott, már nyáron azt érezte, hogy elvesztette a lendületét a Tisza, szétesett a mozgása, mit egy olyan hosszútávfutónak, aki az elején gyorsan sprintel, majd jönnek a nehézségek.

G.Fodor hozzátette azt is, hogy végig egyfajta bizonytalanságot érez a Tiszán és Magyar Péteren, hogy az előttük álló kihívásokra miként nézzenek rá, hogy ez nekik lehetőség vagy kockázat ? A jelöltállítással kapcsolatban is úgy fogalmazott, hogy nem tudták eldönteni, nekik ez rizikó, vagy elrugaszkodási pont és egy sor ilyen kérdés áll előttük még a jövő évben is. Emlékeztetett, úgy tudni, hogy januárban szeretnének valamit mondani a programjukról, de azt sem tudják eldönteni, hogy ez nekik jó vagy rossz, és ez a bizonytalanság , amikor nem tudják, hogy miben vannak, az milyen is,  azt jelzi, hogy az a lendület, ami a Tisza Párt mögött volt, az eltűnt. Rátért arra is, folyamatosan felmerül a kérdés, hogy ki nyerte  a kötcsei, a győri csatát, de az látszik, hogy a Tisza mindig oda megy , ahová a Fidesz. Ki követ kit? Akkor most ki is van elől, nem az aki vezet?-tette fel a kérdést. Magyar Péter azért megy oda minden helyszínre, hogy magát megmutassa, saját sajtója beszámoljon az eseményéről, de hátrányban van. Mint fogalmazott, nem is lát olyan elrugaszkodási pontot, ami előre lendíthetné áprilisig ezt az állapotot.

Mráz Ágoston Sámuel szerint, 

egyfajta „protest” pártként jól tudott működni, amikor elmondták, hogy minden rossz, de most komolyabb a helyzet, országgyűlési választások jönnek.

Kitértek a közvélemény-kutatásokra is, felmerült, hogy mi történhet a Mi Hazánk Mozgalommal? Mráz Ágoston Sámuel szerint a szavazók 10-15 százaléka mindig egy harmadik utat keres, ezt a szerepet most a Mi Hazánk tölti be, mert sem a DK, sem a Kutyapárt nem tudott erőt mutatni. Hogy kapott -e selyemzsinórt Magyar Péter, és valamiben meg tudta -e csillogtatni miniszterelnöki alkalmasságát, az elemzők ezt is részletesen kifejtették a Mandiner Mesterterv című podcastműsorában.

