Éjszaka megérkezik a hidegfront

A szombat hátralévő részében a köd, illetve a rétegfelhőzet a Dráva mentén és az Alföldön egyes körzetekben makacsabban megmaradhat, másutt általában derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Szombat esti időjárás (Forrás: HungaroMet)

Az éjszaka második felében szakadozott frontális felhőzet vonul át felettünk – ám csapadék az ország döntő részén nem várható –, majd vasárnap is felhőátvonulásokra számíthatunk általában többórás napsütéssel, de az északkeleti tájakon tartósan felhős maradhat az ég, ott éjszakától egy-egy hózápor sem kizárt. Az északnyugatira forduló szél késő estétől egyre nagyobb területen megerősödik, elsősorban a Dunántúlon és északkeleten viharossá fokozódik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában –3 és +1 Celsius-fok között alakul, de kiemelten Borsod szélárnyékos részein ennél több fokkal hidegebb is lehet.

A szél feltámadásával több helyen enyhül majd az idő.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 0 és +6 fok között alakul.

