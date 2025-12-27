hőmérséklethungarometnapsütés

Éjszaka megérkezik a hidegfront

Vasárnap a többórás napsütést gyorsan vonuló felhők zavarják majd, de az északkeleti tájakon egy-egy hózápor sem kizárt. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +6 fok között alakul.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 27. 17:07
Forrás: Shutterstock
A szombat hátralévő részében a köd, illetve a rétegfelhőzet a Dráva mentén és az Alföldön egyes körzetekben makacsabban megmaradhat, másutt általában derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható – derül ki a HungaroMet előrejelzéséből.

Szombat esti időjárás (Forrás: HungaroMet)

Az éjszaka második felében szakadozott frontális felhőzet vonul át felettünk – ám csapadék az ország döntő részén nem várható –, majd vasárnap is felhőátvonulásokra számíthatunk általában többórás napsütéssel, de az északkeleti tájakon tartósan felhős maradhat az ég, ott éjszakától egy-egy hózápor sem kizárt. Az északnyugatira forduló szél késő estétől egyre nagyobb területen megerősödik, elsősorban a Dunántúlon és északkeleten viharossá fokozódik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában –3 és +1 Celsius-fok között alakul, de kiemelten Borsod szélárnyékos részein ennél több fokkal hidegebb is lehet.

A szél feltámadásával több helyen enyhül majd az idő.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 0 és +6 fok között alakul.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)


