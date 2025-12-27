Györfi Pál szerint különösen veszélyes szilveszter közeleg, de jó hírt is közölt

A jövő év elejéig 101 új mentőkocsi áll szolgálatba az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) egységeinél, ezzel folyamatosan korszerűsödik a járműállomány – mondta a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára szombaton, miután a pesthidegkúti mentőállomáson átadtak egy új járművet.

Új autókkal bővült a mentőszolgálat flottája (Fotó: MTI Fotószerkesztõség / Balogh Zoltán)

A segítő szakmákban, mint a mentősök, nincsen karácsony és ünnepnap, az emberek mindig számíthatnak az itt dolgozók segítségére, ha baj van – mutatott rá Fülöp Attila, aki megköszönte a mentősök munkáját.

Elmondta, hogy 2010 óta 1167 mentőgépkocsi cseréje valósult meg, de az új járművek önmagukban nem érnek semmit, ha nincsenek felkészült és elkötelezett mentősök, akik a legnehezebb napokban is vigyáznak a magyar emberek életére.

Fülöp Attila elmondta, hogy a járműbeszerzés értéke 9 milliárd forint. Győrfi Pál, az OMSZ szóvivője úgy fogalmazott, hogy a most rendszerbe állított mentőautó a legmodernebbek közé tartozik világszinten, technikai megoldásai és biztonsági felszereltsége pedig egy S-osztályú Mercedes személyautó szintjének felel meg. Megerősítette, hogy az új járműbeszerzéssel az OMSZ flottájának átlagéletkora 7 évre csökken.

Világszínvonalúvá vált az ellátás Magyarországon (Fotó: MTI Fotószerkesztõség / Balogh Zoltán)

Szólt arról is, hogy a karácsonyi ünnepek alatt országszerte tízezer esetet láttak el az OMSZ munkatársai, míg az ügyeletben ennek kétszeresét, 20 ezer beteget fogadtak, és a következő napok is mozgalmasnak ígérkeznek. Szilveszter után is lesz egy többnapos időszak, amikor az alapellátás és a szakrendelések szünetelnek, de a mentők az ünnepi időszakban is készenlétben állnak – jegyezte meg.