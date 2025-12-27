Országos MentőszolgálatGyőrfi Pálmentőautó

Györfi Pál szerint különösen veszélyes szilveszter közeleg, de jó hírt is közölt

Az Országos Mentőszolgálat világszinten is kimagasló felszereltségű új járműveket szerzett be. Ezzel az ellátás világszínvonalúra emelkedik.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 12. 27. 16:07
Fotó: Balogh Zoltán Forrás: MTI Fotószerkesztõség
A jövő év elejéig 101 új mentőkocsi áll szolgálatba az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) egységeinél, ezzel folyamatosan korszerűsödik a járműállomány – mondta a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára szombaton, miután a pesthidegkúti mentőállomáson átadtak egy új járművet.

Budapest, 2025. december 27. Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára (b) és Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője az új mentőautó átadásán a pesthidegkúti mentőállomáson 2025. december 27-én. MTI/Balogh Zoltán
Új autókkal bővült a mentőszolgálat flottája (Fotó: MTI Fotószerkesztõség / Balogh Zoltán)

A segítő szakmákban, mint a mentősök, nincsen karácsony és ünnepnap, az emberek mindig számíthatnak az itt dolgozók segítségére, ha baj van – mutatott rá Fülöp Attila, aki megköszönte a mentősök munkáját.

Elmondta, hogy 2010 óta 1167 mentőgépkocsi cseréje valósult meg, de az új járművek önmagukban nem érnek semmit, ha nincsenek felkészült és elkötelezett mentősök, akik a legnehezebb napokban is vigyáznak a magyar emberek életére.

Fülöp Attila elmondta, hogy a járműbeszerzés értéke 9 milliárd forint. Győrfi Pál, az OMSZ szóvivője úgy fogalmazott, hogy a most rendszerbe állított mentőautó a legmodernebbek közé tartozik világszinten, technikai megoldásai és biztonsági felszereltsége pedig egy S-osztályú Mercedes személyautó szintjének felel meg. Megerősítette, hogy az új járműbeszerzéssel az OMSZ flottájának átlagéletkora 7 évre csökken.

Budapest, 2025. december 27. Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára beszédet mond az új mentőautó átadásán a pesthidegkúti mentőállomáson 2025. december 27-én. MTI/Balogh Zoltán
Világszínvonalúvá vált az ellátás Magyarországon (Fotó: MTI Fotószerkesztõség / Balogh Zoltán)

Szólt arról is, hogy a karácsonyi ünnepek alatt országszerte tízezer esetet láttak el az OMSZ munkatársai, míg az ügyeletben ennek kétszeresét, 20 ezer beteget fogadtak, és a következő napok is mozgalmasnak ígérkeznek. Szilveszter után is lesz egy többnapos időszak, amikor az alapellátás és a szakrendelések szünetelnek, de a mentők az ünnepi időszakban is készenlétben állnak – jegyezte meg.

Győrfi Pál kiemelte: megerősített szolgálattal készülnek szilveszterre, Budapesten és a nagyvárosokban plusz egységek állnak szolgálatba, és a mentőirányítás létszámát is megemelik. A legtöbb riasztás este 10 és hajnali 3-4 óra között van, elsősorban Budapest belvárosi területére koncentrálódnak a hívások.

Az OMSZ szóvivője a pirotechnikai eszközök használatának veszélyeire is felhívta a figyelmet. Az elmúlt években két halálos tűzijáték-baleset is történt, amikor az eszközt használók az indítócső fölé hajoltak, és a rakéta fejen találta őket. Pénteken az ünnepi időszak első petárdabalesete is megtörtént, Pest megyében egy 15 éves fiú kezét roncsolta egy pirotechnikai eszköz.

Győrfi Pál hangsúlyozta: az illegálisan beszerzett és otthon barkácsolt eszközök különösen veszélyesek, ezért inkább a trombita használatára ösztönöznék az embereket.

Borítókép: Az új mentőautó az átadása napján a pesthidegkúti mentőállomáson 2025. december 27-én. (Fotó: MTI Fotószerkesztõség / Balogh Zoltán)


