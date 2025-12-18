magyar péterfülöp attilagyermekvédelem

Magyar Péter egy iráni nevelő ellen uszított, az államtitkár tisztázta, mi történt a fóti gyermekotthonban

Magyar Péter tudatosan torzítja a gyermekvédelmi eseteket politikai haszonszerzés céljából – írta közösségi oldalán Fülöp Attila. Az államtitkár részletesen leírta a fóti intézményben történt tavalyi eset valódi körülményeit, és visszautasította a szenzációhajhász vádakat.

Magyar Nemzet
2025. 12. 18. 10:53
Magyar Péter félinformációkra és bulváros pletykákra építi megszólalásait, amelyekkel tudatosan hergel, miközben nem jár utána a tényeknek. Aki a magánéletében bántalmazó, az a közéletben is az, és számára a nehéz sorsú gyermekek is csupán politikai eszközök – írta közösségi oldalán Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára.

Budapest, 2025. december 16. Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a Keleti pályaudvaron tartott sajtótájékoztatón 2025. december 16-án. A MÁV-csoport csatlakozott az Apponyi Franciska Programhoz, ezzel a cégcsoport vállalni tudja a kiszámítható életpálya esélyét és a versenyképes munkabért, valamint folyamatos információnyújtást is a nyitott munkakörörökkel kapcsolatban. A 2023-ban indult program célja, hogy - összefogva gazdasági társaságokkal - segítségnyújtással és mentorálással megtalálják azokat a munkahelyeket, amelyek stabil megélhetést jelentenek a gyermekvédelemi gondoskodásban felnövő fiatalok számára. MTI/Hatházi Tamás
Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára (Fotó: MTI/Hatházi Tamás)

Fülöp Attila hangsúlyozta: a gyermekbántalmazókat szigorúan meg kell büntetni, és ezt a kormány következetesen teszi is. Közlése szerint míg korábban 

81 pedofil volt rács mögött, ma már több mint 700-an töltenek büntetést, évente pedig több mint ezer feljelentés születik annak érdekében, hogy egyetlen ügy se maradhasson eltussolva.

„Attól, hogy valaki egy tízéves gyereket megerőszakol, késsel kényszeríti és ezt videóra veszi, attól még őt nem lehet egy javítóintézeti nevelőnek bántalmazni vagy megerőszakolni, de a büntető jogszabályok szerinti büntetést ki kell szabni rá” – fogalmazott Fülöp Attila.

A tények cáfolják Magyar Pétert

Az államtitkár ezután részletesen reagált arra az esetre, amelyet Magyar Péter említett. A Tisza elnöke azt hangsúlyozta tegnapi bejegyzésében, hogy egy iráni származású nevelő fogott le egy gyereket az otthonban. Fülöp Attila ezt írta: a felvétel egy speciális gyermekotthonban készült, ahol súlyos pszichés és viselkedési problémákkal küzdő, gyakran ön- és közveszélyes fiatalokat látnak el.

A konkrét, tavalyi esetben két fiatal között szóváltás alakult ki, amely verekedésbe torkollott. A nevelők megpróbálták lecsillapítani őket, az egyik gyermek azonban hirtelen dühében megrongálta a televíziót, majd a kábelt a nyakára tekerte, és azzal fenyegetőzött, hogy megfojtja magát, illetve később azt kiabálta, hogy mindenkit megöl.

Fülöp Attila közlése szerint 

Yousufi Qais – aki rendelkezett erkölcsi bizonyítvánnyal, átesett pszichológiai alkalmassági vizsgálaton és kifogástalan életvitel-ellenőrzésen – azért avatkozott közbe és fogta le a fiatalt, hogy megvédje a többi gyermeket és a dolgozókat. 

Az államtitkár hangsúlyozta: ha késlekedik, súlyos tragédia is történhetett volna.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

               
       
       
       

