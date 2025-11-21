Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

gyermekvédelemkormányFülöp Attila

Hárompontos akciótervvel erősíti a gyermekvédelmet a kormány

A jövő év első napjától a kormány növeli és egyszerűsíti a nevelőszűlői juttatások rendszerét, a fogyatékkal élő gyermeket vállalók számára pedig duplájára emelt többetdíjat állapít meg.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2025. 11. 21. 11:52
A gyermekvédelem megerősítését szolgálják az elmúlt időszakban meghozott kormányzati döntések, amelyek között szerepel egy 17 milliárd forintos támogatási csomag is – közölte a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára pénteken, budapesti sajtótájékoztatóján.

Budapest, 2025. november 13. Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára beszédet mond a szociális munka napja alkalmából tartott díjátadó ünnepségen 2025. november 13-án. MTI/Hegedüs Róbert
Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)

Fülöp Attila elmondta, a nevelőszülői hálózat fenntartóival folytatnak egyeztetést pénteken a kormányzati döntések végrehajtásáról.

Az államtitkár kiemelte: a gyermekvédelem megerősítése érdekében a kormány döntött egy hárompontos akciótervről, amely a nevelőszülői hivatás megerősítését szolgálja. Egyrészt a most elérhető juttatásokat nagymértékben növelik, továbbá minden gyermek után hasonló juttatást tesznek elérhetővé, valamint azon nevelőszülők számára, akik fogyatékkal élő gyermek vagy újszülött nevelését vállalják, duplájára emelt többletdíjat állapítanak meg – fejtette ki Fülöp Attila.

A kormány azzal a céllal teszi ezt, hogy egyszerűsítse a nevelőszülői juttatások rendszerét, valamint tovább növelje a megbecsültséget – jelentette ki az államtitkár. Kiemelte: a nevelőszülőknek olyan anyagi megbecsültséget kívánnak biztosítani, ami versenyképes más hivatással, szakmával is.

Fülöp Attila emlékeztetett: a kormány 2014-ben tette hivatássá a nevelőszülői foglalkoztatást, amikor foglalkoztatási és biztosítási jogviszonyról is rendelkezett.

A nevelőszülők anyagi megbecsültségét szolgáló intézkedések 2026. január elsejétől lépnek hatályba

 – közölte.

Az államtitkár elmondta, a kormány döntött egy 17 milliárd forintos csomag rendelkezésre állásásáról is. Ebben a csomagban vannak a gyermekeknek és a fiataloknak szóló közvetlen támogatások, valamit olyanok, amelyek a gyermekvédelmi rendszer stabilabbá tételét szolgálják.

Ennek köszönhetően tudják növelni a gyermekek étkeztetésére, ruháztatására, valamint sportolására szánt összegeket. Továbbá újdonságként vezetik be, hogy az érintett fiatalok ingyenesen szerezhessenek jogosítványt, valamint segíteni fogják az elhelyezkedésüket is – fejtette ki.

Fülöp Attila rámutatott: mindezt azért teszi a kormány, mert Magyarországon ma 23 ezer olyan gyermek van, aki „nélkülözni kénytelen” a vér szerinti családját. Nekik minél több segítséget kell kapniuk az életükhöz, és ehhez az kell, hogy az ő nevelésüket átmenetileg vállalók – nevelőszülők vagy éppen intézmények – minél erősebbek legyenek.

Kothencz János, a Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatójának főigazgatója arról beszélt: a gyermekvédelmi szakellátást érintő intézkedéssorozat „egyfajta történelmi jelentőséggel is bír”. Nemcsak megoldást kínál a demográfiai korfa miatt szűkülő nevelőszülői hálózatok sorsára, hanem egyben a megújulás lehetőségét is biztosítja – jelentette ki.

A főigazgató elmondta, az intézkedéseknek köszönhetően jóval több nevelőszülő jelentkezését várják. Most már a fenntartókon és a működtetők felelősségén van a hangsúly: vagyis toborozni kell nevelőszülőket – hívta fel a figyelmet.

A nevelőszülők hősök

 – fogalmazott Kothencz János, majd közölte: elindítanak egy országos kampányt, amitől azt remélik, hogy egyre több és fiatalabb nevelőszülő is jelentkezik majd.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: GettyImages)


