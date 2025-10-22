Ismét lakásokra lehet pályázni a Lépj! gyermekvédelmi otthonteremtési programban

– Folytatjuk az otthonteremtési programot a gyermekvédelmi gondoskodásban élők számára. Meghirdetünk újabb 30 lakást a Lépj! gyermekvédelmi otthonteremtési programban – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára.

Fülöp Attila felhívta a figyelmet, hogy a jelentkezési határidő 2025. november 12. Elmondta, hogy jellemzően nagyvárosokban érhetőek el a meghirdetett ingatlanok, ahol nagyon kedvezményes áron tudnak korábban nevelőszülőnél, vagy gyermekotthonban felnőtt fiatalok hosszú távra lakást bérelni.

– Azért találtuk ki ezt a programot, hogy ne csak elvi lehetőség, hanem elérhető, konkrét cél legyen a gyermekvédelmi gondoskodásban élőknek is a biztos lakhatás

– húzta alá.

A Lépj! Gyermekvédelmi otthonteremtési program kedvezményes lakásbérleti lehetőséget nyújt a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült, 18–35 év közötti, munkaviszonnyal rendelkező fiatalok számára, segítve ezzel az önálló életkezdésüket felújított vagy jó állapotú társasházi lakásokban. A program fő előnye, hogy a bérelt lakás adott feltételek teljesülése esetén a későbbiekben megvásárolható, ami hosszú távú otthonteremtési perspektívát kínál a fiataloknak a kedvezményes bérleti díj mellett.