Ismét lakásokra lehet pályázni a Lépj! gyermekvédelmi otthonteremtési programban

Kedvezményes lakásbérleti lehetőséget nyújt a kormány. A bérelt lakás az adott feltételek teljesülése esetén a későbbiekben megvásárolhatóvá is válik.

Magyar Nemzet
2025. 10. 22. 17:23
Fülöp Attila Forrás: Facebook
– Folytatjuk az otthonteremtési programot a gyermekvédelmi gondoskodásban élők számára. Meghirdetünk újabb 30 lakást a Lépj! gyermekvédelmi otthonteremtési programban – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára.

Fülöp Attila felhívta a figyelmet, hogy a jelentkezési határidő 2025. november 12. Elmondta, hogy jellemzően nagyvárosokban érhetőek el a meghirdetett ingatlanok, ahol nagyon kedvezményes áron tudnak korábban nevelőszülőnél, vagy gyermekotthonban felnőtt fiatalok hosszú távra lakást bérelni.

– Azért találtuk ki ezt a programot, hogy ne csak elvi lehetőség, hanem elérhető, konkrét cél legyen a gyermekvédelmi gondoskodásban élőknek is a biztos lakhatás 

– húzta alá.

A Lépj! Gyermekvédelmi otthonteremtési program kedvezményes lakásbérleti lehetőséget nyújt a gyermekvédelmi gondoskodásból kikerült, 18–35 év közötti, munkaviszonnyal rendelkező fiatalok számára, segítve ezzel az önálló életkezdésüket felújított vagy jó állapotú társasházi lakásokban. A program fő előnye, hogy a bérelt lakás adott feltételek teljesülése esetén a későbbiekben megvásárolható, ami hosszú távú otthonteremtési perspektívát kínál a fiataloknak a kedvezményes bérleti díj mellett.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Zsigmond Barna Pál
idezojelekBékemenet

Lássuk, mit szól a háborúpárti elit a béketárgyalások híréhez!

Zsigmond Barna Pál avatarja

Az európaiak és a magyarok többsége békepárti.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

