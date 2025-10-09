Így áll össze egy gyermekvédelemben élő gyermek étkezése

„Sokan kerestek meg azzal a kérdéssel, hogy mi az igazság a gyermekvédelemben élő gyerekek étkeztetése kapcsán” – írta a közösségi oldalán Fülöp Attila. A Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára a bejegyzésében bemutatta a tényeket.

Fotó: MTI/Hatházi Tamás

„A gyermekvédelemben élő valamennyi gyermeknek biztosítunk ingyenes étkeztetést az iskolában – vagy bölcsődében és óvodában. Az iskolai étkeztetés háromszori étkezést jelent. Az elmúlt években ezt a gyerekétkeztetést pont azért nyitotta ki a kormány minél szélesebb körre, hogy így tudjunk segíteni a rászoruló gyerekeken” – hangsúlyozta az államtitkár. Majd kiemelte:

ezzel az európai szinten is átfogó és teljes étkeztetési programmal kizárt, hogy rászoruló gyermek ne kapjon ételt és meleg ételt a bölcsődében és köznevelési intézményben.

Közel 600 ezer gyerek kap kedvezményes vagy ingyenes étkeztetést – tette hozzá.

„Ezenfelül a gyermekotthon, lakásotthon vagy éppen a nevelőszülő természetesen további étkezést biztosít (reggeli, vacsora, hétvége). Erre és minden másra (ruha, rezsi, zsebpénz) a költségvetés biztosít gyermekenként forrást. Az előírás az, hogy a megkapott összegből a gyermeket szükségletei szerint kell ellátni. Az is előírás, hogy étkezésre a megkapott támogatásból nem lehet kevesebbet költeni 1200 forintnál (január 1-jétől 1600 forintnál)” – ismertette. Majd rámutatott:

ez nem azt jelenti, hogy ekkora értékben kap a gyermek ételt, hanem egy garancia, hogy ennél kevesebbet nem lehet erre költeni.

„Amennyivel több kell, azt az intézmény a költségvetéséből kiegészíti” – tette hozzá.

„A gyermekvédelmi intézmények étkeztetéséhez sok esetben (főleg a nem állami fenntartóknál) külső adományozók is biztosítanak alkalomszerűen vagy rendszeresen élelmiszer-adományokat” – jelezte Fülöp Attila.

Egy gyermekvédelemben élő gyermek étkezése a fenti három tétel összességéből áll össze, ami biztosítja a napi ötszöri étkezést

– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy minden gyermeket ellátnak.

„A gyermekvédelmi kiadásokat az elmúlt 15 évben hétszeresére emeltük, és tovább fogjuk emelni a jövőben is” – jelentette ki az államtitkár.