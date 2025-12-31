Putyin az újévi beszédében: Hiszünk a győzelmünkben!

„Köszöntöm minden katonánkat és parancsnokunkat az új év alkalmából! Hiszünk bennetek és a győzelmünkben!” – hangoztatta az államfő. „Milliók egész Oroszországban, biztosíthatom önöket, együtt gondolnak önökre ezen az újévi éjszakán, együtt éreznek önökkel, reménykednek önökben. Egységesek vagyunk őszinte, önzetlen, hűséges szeretetünkben Oroszország iránt” – tette hozzá.

Vlagyimir Putyin orosz elnök Fotó: AFP

Putyin azt hangoztatta, hogy Oroszország el fogja érni kitűzött céljait, és csak előre fog haladni.

Számítunk saját erőnkre, azokra, akik mellettünk állnak, akik közel állnak hozzánk és kedvesek számunkra, és magunk is mindig készek vagyunk segíteni

– jelentette ki.