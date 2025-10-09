Orbán ViktorEgerLázár JánosországjárásSalgótarján

Folytatja közös útját Orbán Viktor és Lázár János

Meglepetéssel is készülnek az országjáráson.

Magyar Nemzet
2025. 10. 09. 14:08
Forrás: Facebook/Orbán Viktor
– Viszlát, Salgótarján, irány Eger! – írta a közösségi oldalán Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter egy videót is megosztott az Orbán Viktorral közös, egynapos országjárásáról. A miniszterelnök és a miniszter reggel egy benzinkúton találkozott, ahonnan egy kávé elfogyasztása után elindultak a keleti országrészbe.

Orbán Viktor, Lázár János
Forrás: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor a salgótarjáni állomásról osztott meg képeket a közösségi oldalán. – Kreicsi Bálint polgármesterrel ma a város és környéke fejlesztési terveit néztük át – írta a miniszterelnök. Majd hangsúlyozta: 

annyit mondhatok: nagy céljaink vannak!

Lázár János pedig már Egerből jelentkezett a közösségi oldalán

A keleti turné egri állomásán az egyeztetés nem, de a Stühmer Cukrászda kimaradt! Irány Mezőkövesd!

– írta a miniszter.

Ahogy a Magyar Nemzet korábban már beszámolt róla, Orbán Viktor és Lázár János egynapos turnéra indult a keleti országrészbe. 

Mint megtudtuk, az országjáráson a kormányfő és a miniszter egy meglepetésre is készül.

Ezen kívül már azt is tudni, hogy Orbán Viktornak sűrű és hosszú napja lesz, ugyanis a miniszterelnöknek ma még a beszédét is meg kell írnia, hiszen pénteken reggel Kolozsváron szólal majd fel a Romániai Demokrata Szövetség (RMDSZ) gyűlésén.


Borítókép: Orbán Viktor és Lázár János (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)

