– Orbán Viktor útban van. Ez a lényeg! Ezért védte meg Manfred Weber tegnap – is – Magyar Pétert – mutatott rá Menczer Tamás a közösségi oldalán. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója emlékeztetett: mindezt a saját szavaival is elmondta Manfred Weber.

Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)

Manfred Weber meg akarja buktatni a szuverenista és a magyar érdekeket védő Orbán Viktort – mutatott rá a kommunikációs igazgató. Hozzátette: a bábfigura pedig Magyar Péter.

Orbán Viktor útban van. Mert nemet mond a háborúra, a migrációra, a genderre. Nemet mond Ukrajna uniós tagságára, és nemet mond arra, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás. Majd rámutatott:

Weber bábfigurája minderre igent mond. Cserébe megtarthatja a brüsszeli mentelmi jogát.

– A következő lesz: először elzavarjuk a bábfigurát, Pétert, aztán meg szólunk Babisnak, Ficónak, Nawrockinak és a többi patriótának – mert bizony egyre többen és egyre erősebbek leszünk –, és elzavarjuk Webert is, elfoglaljuk Brüsszelt – írta a kommunikációs igazgató. Hozzátette: aztán kérünk egy kávét, majd folytatjuk Magyarország építését, és megkezdjük Európa újraépítését.

Ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla, Magyar Péter ellen garázdaság és rongálás gyanújával indult eljárás a 2024-es „diszkóbotrány” után, amikor Magyar egy budapesti szórakozóhelyen összetűzésbe keveredett egy férfival. Azonban a Tisza-vezér mögött összezárt a baloldal és nem adták ki a mentelmi jogát.