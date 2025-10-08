Manfred WeberTisza PártMagyar Péter

Orbán Viktor útban van, mert nemet mond

Manfred Weber bábfigurája azonban mindenre igent mondana.

Magyar Nemzet
2025. 10. 08. 18:05
Manfred Weber és Magyar Péter egymásra találtak Fotó: Teknős Miklós
– Orbán Viktor útban van. Ez a lényeg! Ezért védte meg Manfred Weber tegnap – is – Magyar Pétert – mutatott rá Menczer Tamás a közösségi oldalán. A Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója emlékeztetett: mindezt a saját szavaival is elmondta Manfred Weber.

Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)
Magyar Péter és Manfred Weber (Fotó: AFP)

Manfred Weber meg akarja buktatni a szuverenista és a magyar érdekeket védő Orbán Viktort – mutatott rá a kommunikációs igazgató. Hozzátette: a bábfigura pedig Magyar Péter.

Orbán Viktor útban van. Mert nemet mond a háborúra, a migrációra, a genderre. Nemet mond Ukrajna uniós tagságára, és nemet mond arra, hogy a magyarok pénzét Ukrajnába küldjék – hívta fel a figyelmet Menczer Tamás. Majd rámutatott: 

Weber bábfigurája minderre igent mond. Cserébe megtarthatja a brüsszeli mentelmi jogát.

– A következő lesz: először elzavarjuk a bábfigurát, Pétert, aztán meg szólunk Babisnak, Ficónak, Nawrockinak és a többi patriótának – mert bizony egyre többen és egyre erősebbek leszünk –, és elzavarjuk Webert is, elfoglaljuk Brüsszelt – írta a kommunikációs igazgató. Hozzátette: aztán kérünk egy kávét, majd folytatjuk Magyarország építését, és megkezdjük Európa újraépítését.

Ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla, Magyar Péter ellen garázdaság és rongálás gyanújával indult eljárás a 2024-es „diszkóbotrány” után, amikor Magyar egy budapesti szórakozóhelyen összetűzésbe keveredett egy férfival. Azonban a Tisza-vezér mögött összezárt a baloldal és nem adták ki a mentelmi jogát.


Borítókép: Manfred Weber és Magyar Péter (Fotó: Teknős Miklós)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

