Magyar PéteradatszivárgásTisza Párt

Magyar Péter megrogyott a hazugságok súlya alatt, beismerte az igazat

A Tisza Párt elnöke tagadta az újabb Tisza-adatszivárgást, most azonban kénytelen volt beismerni, hogy mégis kikerültek a felhasználók adatai. A botrány ezzel új szintre lépett: nemcsak több tízezer ember személyes információi kerültek nyilvánosságra, hanem az is kiderült, hogy a Tisza-app fejlesztésében egy ukrán cég is részt vett.

Magyar Nemzet
2025. 10. 08. 12:46
Tisza, Magyar Péter, adó
Fotó: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

– Magyar Péter a korábbi és a mostani tiszás adatszivárgási botrány kapcsán is eddig hevesen tagadta, hogy történt volna bármilyen adatszivárgás, és fideszes hazugságról beszélt – emlékeztetett Deák Dániel a közösségi oldalán

Oleh Ostroverkh (Forrás: Facebook)
Oleh Ostroverkh, Magyar Péter ukrán alkalmazásfejlesztője. Forrás: Facebook

A XXI. Század Intézet vezető elemzője rámutatott: ugyanakkor tegnap már az ellenzéki sajtó is elkezdte felhívogatni a kiszivárgott adatbázisban szereplő embereket, akik magukra ismertek.

Tehát Magyar Péter hazudott: igenis volt adatszivárgás

– egyértelműsítette Deák Dániel.

– Tarthatatlanná vált tehát Magyar Péter állítása, ezért ma szép csendben, egy Facebook-bejegyzés végén beismerte, hogy eddig hazudott. Mint írta: „A Tisza Világ elleni támadás, mások adatainak nyilvánosságra hozatala súlyos bűncselekmény. (…) Rövidesen minden Tisza-Sziget tagot és önkéntest külön levélben tájékoztatunk a további teendőkről” – hívta fel a figyelmet az elemző.

Miután beismerte az adatszivárgást, már csak azt kell beismernie, hogy a Tisza mobilalkalmazását ukránok is fejlesztették, ugyanis a kiszivárgott adatbázisban adminisztrátorként a PettersonApps nevű ukrán cég vezérigazgatója, egy Oleh Ostroverkh nevű ukrán férfi is szerepelt – ismertette.

Ez az eset is azt mutatja, hogy Magyar Péter szavának nem lehet hinni. Higgyünk helyette a tényeknek és a valóságnak – én ezeket fogom közölni a jövőben is!

– hangsúlyozta Deák Dániel.

Ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla, nem ez az első eset, hogy Magyar Péter pártjától személyes adatok szivárognak ki. Korábban már nyilvánosságra került több száz aktivistájuk adata, akiket ráadásul becsmérlő módon listáztak. Most azonban szintet léptek Magyar Péterék, ugyanis közel húszezer felhasználó személyes adatai szivárogtak ki a Tisza Világ alkalmazásból.

A hatalmas mennyiségű személyes adat között olyan információk szerepelnek, mint a felhasználók neve, anyja neve, lakcíme, e-mail-címe és telefonszáma.

Sőt az érintettek tényleges lokációja is nyilvánosságra került, valamint az is, hogy melyik egyéni választókerületbe tartoznak az adatszivárgás áldozatai. 

Mindemellett az is kiderül, hogy egy ukrán cég, a PettersonApps dolgozhatott a Tisza Párt alkalmazásának fejlesztésén, amelynek vezetője az ukrán fronton is érdekelt.

 

 

Borítókép: Magyar Péter (Forrás: Facebook)

add-square Tiszás adatszivárgás

Köszönet Magyar Péteréknek: már háromszázezer ember adatai vannak az ukránoknál

Tiszás adatszivárgás 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekészaki áramlat 2.

Az ukrán terrorista is megússza

Bayer Zsolt avatarja

Most kötik a Tusk–Merz–Von der Leyen paktumot a legsötétebb bűnök alóli felmentésre és Európa tönkretételére.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu