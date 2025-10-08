Magyar Péter megrogyott a hazugságok súlya alatt, beismerte az igazat

– Magyar Péter a korábbi és a mostani tiszás adatszivárgási botrány kapcsán is eddig hevesen tagadta, hogy történt volna bármilyen adatszivárgás, és fideszes hazugságról beszélt – emlékeztetett Deák Dániel a közösségi oldalán.

Oleh Ostroverkh, Magyar Péter ukrán alkalmazásfejlesztője. Forrás: Facebook

A XXI. Század Intézet vezető elemzője rámutatott: ugyanakkor tegnap már az ellenzéki sajtó is elkezdte felhívogatni a kiszivárgott adatbázisban szereplő embereket, akik magukra ismertek.

Tehát Magyar Péter hazudott: igenis volt adatszivárgás

– egyértelműsítette Deák Dániel.

– Tarthatatlanná vált tehát Magyar Péter állítása, ezért ma szép csendben, egy Facebook-bejegyzés végén beismerte, hogy eddig hazudott. Mint írta: „A Tisza Világ elleni támadás, mások adatainak nyilvánosságra hozatala súlyos bűncselekmény. (…) Rövidesen minden Tisza-Sziget tagot és önkéntest külön levélben tájékoztatunk a további teendőkről” – hívta fel a figyelmet az elemző.

Miután beismerte az adatszivárgást, már csak azt kell beismernie, hogy a Tisza mobilalkalmazását ukránok is fejlesztették, ugyanis a kiszivárgott adatbázisban adminisztrátorként a PettersonApps nevű ukrán cég vezérigazgatója, egy Oleh Ostroverkh nevű ukrán férfi is szerepelt – ismertette.

Ez az eset is azt mutatja, hogy Magyar Péter szavának nem lehet hinni. Higgyünk helyette a tényeknek és a valóságnak – én ezeket fogom közölni a jövőben is!

– hangsúlyozta Deák Dániel.

Ahogy a Magyar Nemzet már beszámolt róla, nem ez az első eset, hogy Magyar Péter pártjától személyes adatok szivárognak ki. Korábban már nyilvánosságra került több száz aktivistájuk adata, akiket ráadásul becsmérlő módon listáztak. Most azonban szintet léptek Magyar Péterék, ugyanis közel húszezer felhasználó személyes adatai szivárogtak ki a Tisza Világ alkalmazásból.

A hatalmas mennyiségű személyes adat között olyan információk szerepelnek, mint a felhasználók neve, anyja neve, lakcíme, e-mail-címe és telefonszáma.

Sőt az érintettek tényleges lokációja is nyilvánosságra került, valamint az is, hogy melyik egyéni választókerületbe tartoznak az adatszivárgás áldozatai.