Bárhol regisztrálhatnak már az ukránok a megvezetett tiszások adataival

„Ismerjétek meg 18 ezer magyar ember személyes adatainak ukrán kezelőjét!” – ezzel a mondattal kezdte bejegyzését Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán.

A Tisza Párt egy ukrán céggel fejleszthette az applikációját, amelyen keresztül kiszivároghattak 18 ezer magyar ember személyes adatai, köztük édesanyjuk neve, lakcímük, telefonszámuk és e-mail-címük – állítja a Fidesz budapesti elnöke. Mint írta,

tulajdonképpen bárhol regisztrálhatnak már az ukránok az ő nevükben.

Szentkirályi Alexandra a bejegyzésében

név szerint is megemlített egy ukrán férfit, Oleh Ostroverkhet, aki a Defence Robotics UA nevű civil szervezet felügyelőbizottsági tagja. Az NGO – állítása szerint – szoros kapcsolatban áll az ukrán hadsereggel.

A politikus szerint a történet súlyos kérdéseket vet fel:

Miért bízott meg Magyar Péter egy, az ukrán hadsereggel kapcsolatban álló cégvezetőt a Tisza-alkalmazás fejlesztésével?

Hogyan kerültek kapcsolatba?

Ki tehet az adatok kiszivárgásáról?

Hol és ki tárolta ezeket az adatokat?

A Tisza ki tudja zárni, hogy ezek az adatok nem az ukrán hadseregnél kötöttek ki?

Péter, válaszolj! Nem lehettek ennyire amatőrök — ez nem játék. Itt emberek biztonságáról és személyes adatairól van szó!

– zárta bejegyzését Szentkirályi Alexandra.

Mint arról lapunk beszámolt, újabb súlyos adatszivárgási botrány rázta meg a Tisza Pártot, ráadásul erős ukrán szál is felmerült az ügyben. A világhálóra kikerült majdnem húszezer olyan magánszemély neve, telefonszáma, e-mail-címe, akik az Index hétfői cikke szerint csatlakoztak a párt mobiltelefonos alkalmazásához, a Tisza Világhoz.

