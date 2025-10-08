Rendkívüli

Elhunyt Mezey György, aki a magyar válogatottat legutóbb vb-n irányította

Magyar PéterSzentkirályi AlexandraTisza

Bárhol regisztrálhatnak már az ukránok a megvezetett tiszások adataival

A Tisza Párt applikációját egy ukrán cég fejleszthette, és ezáltal 18 ezer magyar ember személyes adatai kerülhettek illetéktelen kezekbe – mondja Szentkirályi Alexandra. A politikus szerint az ügy súlyos biztonsági kérdéseket vet fel, amelyekre Magyar Péternek mielőbb válaszolnia kell.

Magyar Nemzet
2025. 10. 08. 12:11
„Ismerjétek meg 18 ezer magyar ember személyes adatainak ukrán kezelőjét!” – ezzel a mondattal kezdte bejegyzését Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán.

20241209 Budapest Szentkirályi Alexandra, a Fidesz és a KDNP fővárosi képviselőcsoportjának frakcióvezetője, a Fidesz budapesti elnöke fotó: Havran Zoltán (HZ) MW
Szentkirályi Alexandra, a Fidesz és a KDNP fővárosi képviselőcsoportjának frakcióvezetője (Fotó: Havran Zoltán)

A Tisza Párt egy ukrán céggel fejleszthette az applikációját, amelyen keresztül kiszivároghattak 18 ezer magyar ember személyes adatai, köztük édesanyjuk neve, lakcímük, telefonszámuk és e-mail-címük – állítja a Fidesz budapesti elnöke. Mint írta, 

tulajdonképpen bárhol regisztrálhatnak már az ukránok az ő nevükben.

Szentkirályi Alexandra a bejegyzésében 

név szerint is megemlített egy ukrán férfit, Oleh Ostroverkhet, aki a Defence Robotics UA nevű civil szervezet felügyelőbizottsági tagja. Az NGO – állítása szerint – szoros kapcsolatban áll az ukrán hadsereggel.

A politikus szerint a történet súlyos kérdéseket vet fel:

  • Miért bízott meg Magyar Péter egy, az ukrán hadsereggel kapcsolatban álló cégvezetőt a Tisza-alkalmazás fejlesztésével?
  • Hogyan kerültek kapcsolatba?
  • Ki tehet az adatok kiszivárgásáról?
  • Hol és ki tárolta ezeket az adatokat?
  • A Tisza ki tudja zárni, hogy ezek az adatok nem az ukrán hadseregnél kötöttek ki?

Péter, válaszolj! Nem lehettek ennyire amatőrök — ez nem játék. Itt emberek biztonságáról és személyes adatairól van szó!

– zárta bejegyzését Szentkirályi Alexandra.

Mint arról lapunk beszámolt, újabb súlyos adatszivárgási botrány rázta meg a Tisza Pártot, ráadásul erős ukrán szál is felmerült az ügyben. A világhálóra kikerült majdnem húszezer olyan magánszemély neve, telefonszáma, e-mail-címe, akik az Index hétfői cikke szerint csatlakoztak a párt mobiltelefonos alkalmazásához, a Tisza Világhoz.

Borítókép: Oleh Ostroverkh, az ukrán PettersonApps vezérigazgatója, a Tisza-app fejlesztője (Forrás: Bors)


