  Magyar Péter nem válaszolt a Szuverenitásvédelmi Hivatal kérdéseire, most kiderült, miért hallgat a Tisza Világról
Szuverenitásvédelmi HivataladatszivárgásapplikációMagyar Péter

Magyar Péter nem válaszolt a Szuverenitásvédelmi Hivatal kérdéseire, most kiderült, miért hallgat a Tisza Világról

Kik, hol és miből fejlesztették a párt adatgyűjtő applikációját? A Szuverenitásvédelmi Hivatal egy hónappal ezelőtt tette fel a kérdéseket a Tisza Pártnak, miután felmerült annak a gyanúja, hogy külföldiek vehettek részt a létrehozásában, illetve hozzáférhettek magyar emberek adataihoz. Lánczi Tamás, a hivatal elnöke szerint mára kiderült, miért hallgat Magyar Péter.

Magyar Nemzet
2025. 10. 07. 18:39
A Szuverenitásvédelmi Hivatal a tiszás applikációval kapcsolatosan intézett kérdéseket Magyar Péter pártjához, amire azóta sem érkezett válasz – hívta fel a figyelmet a hivatal elnöke, Lánczi Tamás a közösségi oldalán.

Budapest, 2025. június 24. Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke megnyitja a Harc a nemzeti szuverenitásért című konferenciát a Hagyományok Házában 2025. június 24-én. MTI/Szigetváry Zsolt
Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke kérdéseket küldött a Tisza Pártnak az adatszivárgási botrány miatt (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

„A hivatal arra volt kíváncsi, hogy kik, hol és miből fejlesztették a párt adatgyűjtő applikációját, ugyanis felmerült a gyanú, hogy külföldiek vehettek részt a létrehozásában, illetve hozzáférhettek magyar emberek adataihoz” – emlékeztetett az elnök.

Magyar Péter megtagadta a válaszadást. A tegnapi napon az is érthetővé vált, hogy miért

– közölte Lánczi Tamás, és jelezte: „több jel mutat arra, hogy egy olyan cég fejlesztette az applikációt, amely kapcsolatban állhat ukrán nemzetbiztonsági szervekkel.”

Tegnap az is nyilvánvalóvá vált, hogy a Tisza nem gondoskodott a rábízott adatok védelméről, ami a rendszerváltás utáni egyik legnagyobb, személyes adatokkal történő visszaéléshez vezetett

– hívta fel a figyelmet a napvilágra került adatszivárgási ügyre.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke szerint az, hogy

magyar emberek személyes adatai nyilvánosságra kerültek, lehetőséget teremt külföldi politikai befolyásolási kísérletek, dezinformációs kampányok és választási beavatkozások végrehajtására. Továbbá adathalászok és hekkerek célpontjaivá teszi az adatszivárgásban érintett magyar embereket.

Lánczi Tamás szerint súlyosbító tény, hogy a tiszás applikáció jelenleg is elérhető, az adatgyűjtést a Tisza Párt a botrány ellenére sem állította le.

Lánczi Tamás bejegyzése végén ismételten válaszadásra szólította fel Magyar Pétert:

  • Kik vettek részt az alkalmazás fejlesztésében?
  • Hogyan kerültek kapcsolatba Miroslav Tokarral és a PettersonApps nevű ukrán céggel?
  • Hogyan fordulhatott elő, hogy a magyar emberek érzékeny adatai nyilvánosságra kerültek?
  • Miért nem állították le az adatgyűjtést az eset után?

Mint arról lapunk beszámolt, újabb súlyos adatszivárgási botrány rázta meg a Tisza Pártot, ráadásul erős ukrán szál is felmerült az ügyben. A világhálóra kikerült majdnem húszezer olyan magánszemély neve, telefonszáma, e-mail-címe, akik az Index hétfői cikke szerint csatlakoztak a párt mobiltelefonos alkalmazásához, a Tisza Világhoz.

Borítókép: A Szuverenitásvédelmi Hivatal válaszokat vár Magyar Pétertől az adatszivárgás ügyében (Forrás: Facebook)

               
       
       
       

