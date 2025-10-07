Elismerték: az összes Tisza-szimpatizáns adatai érintettek lehetnek a szivárgási botrányban

– Információink szerint leginkább a koordinátor, a titkár és a moderátor adatait publikálták, de elvileg mindenkinek az adata érintett lehet – írta egy lapunkhoz eljuttatott levélben az egyik Tisza-sziget koordinátora.

Körlevél (Forrás: Magyar Nemzet)

A Tisza-szimpatizánsoknak írt levél szerint

akinek az alkalmazáson belül az inkognitó mód be volt kapcsolva, annak csak a felhasználóneve került napvilágra. Az inkognitó mód alapbeállításként be van kapcsolva, javasoltuk mindenkinek, hogy ezt hagyja így, ezt mindenki meg is fogadta, így kapcsolati adatok tőlünk nem kerültek nyilvánosságra.

A levélben emellett azt javasolják, hogy a Tisza Világ appban mindenki olyan felhasználónevet adjon meg, amiből nem lehet visszakövetkeztetni a valódi nevét.

Mint ismert, újabb súlyos adatszivárgási botrány rázta meg a Tisza Pártot, ráadásul erős ukrán szál is felmerült az ügyben. A világhálóra kikerült majdnem húszezer olyan magánszemély neve, telefonszáma, e-mail-címe, akik – az Index hétfői cikke szerint – csatlakoztak a párt mobiltelefonos alkalmazásához, a Tisza Világhoz. Bár a linket korábban terheléses támadás érhette, a kiszivárgott adatlista cikkünk írásakor is nyilvános, és, mint kiderült, valódi is.

Érdemes megemlíteni, hogy nem ez az első adatszivárgási botrány Magyar Péterék háza táján. Júniusban is nyilvánosságra került egy lista, az több mint 560 ember nevét és számos személy adatát tartalmazta osztályozó és olykor becsmérlő megjegyzések kíséretében. Ezekből a jórészt elkötelezett személyekből próbálta akkor a Tisza a digitális kommandóját kialakítani. A botránynak és Magyar Péterék arra adott magyarázkodásának nagy visszhangja volt a párt szimpatizánsainak körében.