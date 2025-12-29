Hatalmas kudarccal indult az évtizedek óta várt osztrák vasútfejlesztés

Ünnepélyes külsőségek között adták át decemberben a Graz és Klagenfurt közötti új vasúti összeköttetést, amelyet az osztrák közlekedésfejlesztés egyik zászlóshajójaként tartanak számon. A ceremónia emelkedett hangulatát azonban hamar beárnyékolta egy váratlan esemény. A rendszer a megnyitó napján vészjelzést adott, emiatt az illetékesek kénytelenek voltak azonnal leállítani a különjáratokat, a létesítményhez pedig nagy erőkkel vonultak ki a katasztrófavédelem egységei – írja a Világgazdaság.

A Koralmbahn vasútvonal látványterve

Fotó: APA-PictureDesk via AFP

Problémák a vasútvonalon

A problémát az okozta, hogy a füstérzékelők riasztást adtak. Az ÖBB biztonsági protokollja szerint azonnal lezárták az érintett szakaszt, és felfüggesztették a vasútrajongóknak indított különvonatok közlekedését.

A tűzoltóság nagy erőkkel vonult ki: összesen 103 tűzoltó, mentők és orvosok álltak készenlétben. Az alapos ellenőrzés végül kiderítette: nem tűz, hanem nagy mennyiségű por okozta a jelenséget, valódi veszély tehát nem állt fenn.

A leállás néhány órán át tartott, ezt követően az ÖBB sűrített járatokkal pótolta a kimaradt utakat, így a meghívott vendégek többsége végül megtette az ünnepi premierutat Graz és Klagenfurt között. Az osztrák vasúttársaság az eset kapcsán hangsúlyozta: az ilyen protokollok éppen arra szolgálnak, hogy akár a legkisebb gyanú esetén is maximális óvatossággal járjanak el.

A Koralmbahn 130 kilométeres vonala – amelynek leglátványosabb eleme a világ hatodik leghosszabb vasúti alagútja – összesen 5,9 milliárd euróból valósult meg, ebből 600 millió eurót az Európai Unió fedezett. Az új összeköttetés jócskán lerövidíti az utazási időt két tartományi székhely, a stájerországi Graz és a karintiai Klagenfurt között.

A 33 kilométeres Koralm-alagút 41 percre csökkenti a két város közti menetidőt, ami vonattal eddig három, busszal pedig két óra volt. A decemberi megnyitón több politikus is jelen volt, köztük Alexander Van der Bellen osztrák szövetségi elnök, Christian Stocker kancellár és Andreas Babler alkancellár. A Koralm-vasút javítja az összeköttetést Európa déli és északi része, Lengyelország és Olaszország között is.