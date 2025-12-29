autópályaököritófülpösközlekedésautóút

Új szintre lép a magyar autópálya-hálózat 2026-ban

Gyorsabb, biztonságosabb közlekedést és élénkebb gazdasági kapcsolatokat ígérnek az új autópályák, 2026-ban pedig több új szakaszt is átadnak.

Magyar Nemzet
2025. 12. 29. 9:13
Az autópályák nem csak gyorsabb eljutást jelentenek, hanem a gazdasági kapcsolatok javulását is Fotó: Bús Csaba Forrás: Petőfi Népe
Bár eddig úgy tűnt, hogy véget ért a magyar autópálya- és autóút-építési hullám, valójában 2026 is az átadások éve lesz: az ország keleti és északi régióiban új gyorsforgalmi szakaszok nyílnak meg, az M49‑es, M100‑as, M1-es és M4‑es projektek pedig majd egyszerre teszik kényelmesebbé, biztonságosabbá és modernebbé a hazai közlekedést – írja a Világgazdaság.

autópálya, fuvarozók demonstrációja M3-as autópálya
Úgy tűnt, véget ért a magyar autópálya- és autóút-építési hullám, de 2026-ban is adnak át új szakaszokat
Fotó: Havran Zoltán

Az M49‑es gyorsforgalmi út az ország északkeleti részén hoz létre hosszú ideje hiányzó gyorsforgalmi kapcsolatot Románia felé. A Duna Aszfalt látványos ütemben dolgozik a Mátészalka–Ököritófülpös szakaszon, ahol már felfestett burkolat és aszfaltozás is látható. Az új sztráda hiánypótló szerepet tölt be, hiszen a térség eddig gyorsforgalmi kapcsolat nélkül maradt, és most az M3‑as autópályát köti össze közvetlenül a román határ közelében lévő Szatmárnémetivel, Csengeren át. A teljes szakasz átadása 2026 őszére várható.

Az egyik legfontosabb mérföldkő az M4-es autóút 34,29 kilométeres szakasza, amely Törökszentmiklós és Kisújszállás között készült el. A beruházást december végén ünnepélyesen átadták – meghaladva az eredeti ütemtervet –, így ez a szakasz hivatalosan már forgalomba állt, de 2026 lesz az első teljes év, amikor az infrastruktúra ténylegesen működni fog a közlekedők számára. 

Az átadón Orbán Viktor miniszterelnök kijelentette: a kormány célja, hogy minden település legfeljebb 20 percre legyen egy gyorsforgalmi úttól, az M4‑es új szakasza pedig fontos lépés ebben a stratégiában.

Az M1‑es autópálya Budapest és Győr közötti szakaszának hatalmas bővítése a modern hazai közlekedés egyik legnagyobb fejlesztése lesz: az út 2-szer 2 sávból 2-szer 3 sávossá válik, intelligens forgalomirányítással, és korszerűsítik a pihenőhelyeket.

A 2025 szeptemberében elindított projekt kiváló ütemben halad, és várhatóan 2026-ban végzik el rajta a legfontosabb munkálatokat. A fejlesztés több fázisban éri el a teljesen háromsávos állapotot, és 2028–2029 körül várható a beruházás lezárása.

A sávbővítés és -szélesítés, valamint a közlekedéstechnikai fejlesztések végül nemcsak gyorsabb, hanem jóval biztonságosabb átkelést eredményeznek ezen a kulcsfontosságú tranzitfolyosón, amely Magyarországot Nyugat‑Európával köti össze.

