Galga menti ízek – Tavaszindító gasztro- és zenenap Turán

Február utolsó szombatján valóban beköszöntött a tavasz Turára – nemcsak a naptár szerint, hanem hangulatában is. A megrendelt jó idő is megérkezett, a Főtér megtelt élettel, illatokkal és zenével, a Galga menti ízek – Tavaszindító gasztro- és zenenap pedig igazi közösségi ünneppé vált. Az egész napos rendezvény célja az volt, hogy bemutassa a térség gazdag gasztronómiai hagyományait, közösségi értékeit és pezsgő kulturális életét – és a visszajelzések alapján ezt maradéktalanul sikerült is megvalósítani.

A közösségi főzés a nap egyik legnépszerűbb eleme volt. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat pacalt, cigány lecsót füstölt hússal, cigány bodagot és palacsintát készített, a főzés irányítója Budai Attila volt.

A Turai Őszirózsa Nyugdíjas Klub tagjai Marinka Sándorné Ilonka néni, a klub vezetője irányításával készítettek farsangi fánkot, amely gyorsan a látogatók kedvencévé vált. Ilonka néni hosszú éveken át a Parlament szakácsnőjeként dolgozott, így a standnál igazi mesterségbeli tudással készült, hagyományos finomságok várták az érdeklődőket.

Szendrei Ferenc polgármester mozgókonyhájában – honvédségi múltjára emlékezve – tartalmas honvédségi babgulyás rotyogott, amelynek elkészítésében a Kastélykerti Óvodakonyha dolgozói is segédkeztek.

A Szent András-dombi Vadásztársaság képviseletében Gólya József burgundi szarvast készített, igazi különlegességet kínálva az érdeklődőknek. A helyi ízek sorát erősítette a Friss Cipó Pékség is, amely évek óta hűséges támogatója a rendezvénynek, és idén is friss, házi jellegű kenyérrel járult hozzá a közös élményhez.

A rendezvényt Katus Norbert, a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselőjelöltje Pest vármegye 07. számú egyéni választókerületéből nyitotta meg, aki a rendezvény fővédnöke is volt. Ünnepi beszédében kiemelte a közösség összetartó erejét és a hagyományok fontosságát, majd ő adta át a közösségi főzés résztvevőinek járó emléklapokat és a Mindmegette-ajándékcsomagokat is. A díjátadó méltó elismerése volt mindazok munkájának, akik aktívan hozzájárultak a nap sikeréhez.