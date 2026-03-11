galga mentirendezvényzenemindmegette

Galga menti ízek – Tavaszindító gasztro- és zenenap Turán

Közösség, hagyomány és igazi tavaszi hangulat a Mindmegette támogatásával.

2026. 03. 11. 14:47
Február utolsó szombatján valóban beköszöntött a tavasz Turára – nemcsak a naptár szerint, hanem hangulatában is. A megrendelt jó idő is megérkezett, a Főtér megtelt élettel, illatokkal és zenével, a Galga menti ízek – Tavaszindító gasztro- és zenenap pedig igazi közösségi ünneppé vált. Az egész napos rendezvény célja az volt, hogy bemutassa a térség gazdag gasztronómiai hagyományait, közösségi értékeit és pezsgő kulturális életét – és a visszajelzések alapján ezt maradéktalanul sikerült is megvalósítani.

A közösségi főzés a nap egyik legnépszerűbb eleme volt. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat pacalt, cigány lecsót füstölt hússal, cigány bodagot és palacsintát készített, a főzés irányítója Budai Attila volt.

 

A Turai Őszirózsa Nyugdíjas Klub tagjai Marinka Sándorné Ilonka néni, a klub vezetője irányításával készítettek farsangi fánkot, amely gyorsan a látogatók kedvencévé vált. Ilonka néni hosszú éveken át a Parlament szakácsnőjeként dolgozott, így a standnál igazi mesterségbeli tudással készült, hagyományos finomságok várták az érdeklődőket.

Szendrei Ferenc polgármester mozgókonyhájában – honvédségi múltjára emlékezve – tartalmas honvédségi babgulyás rotyogott, amelynek elkészítésében a Kastélykerti Óvodakonyha dolgozói is segédkeztek.

A Szent András-dombi Vadásztársaság képviseletében Gólya József burgundi szarvast készített, igazi különlegességet kínálva az érdeklődőknek. A helyi ízek sorát erősítette a Friss Cipó Pékség is, amely évek óta hűséges támogatója a rendezvénynek, és idén is friss, házi jellegű kenyérrel járult hozzá a közös élményhez.

 

A rendezvényt Katus Norbert, a Fidesz–KDNP országgyűlési képviselőjelöltje Pest vármegye 07. számú egyéni választókerületéből nyitotta meg, aki a rendezvény fővédnöke is volt. Ünnepi beszédében kiemelte a közösség összetartó erejét és a hagyományok fontosságát, majd ő adta át a közösségi főzés résztvevőinek járó emléklapokat és a Mindmegette-ajándékcsomagokat is. A díjátadó méltó elismerése volt mindazok munkájának, akik aktívan hozzájárultak a nap sikeréhez.

Különleges hangulatot teremtett a Retro rádió élő közvetítése, amelyet Vágó Piros vezetett. A rádiós műsor a helyszínről számolt be a programokról, a főzőcsapatokról és a piaci forgatag pezsgő életéről, így 

az ország más pontjain élők is bepillantást nyerhettek a Galga menti közösség ünnepébe.

A tér valódi találkozóhellyé alakult: a helyi termelők portékái, a friss ételek illata és a jókedvű beszélgetések együtt teremtettek felejthetetlen élményt.

A gyermekeket egész nap ugrálóvár, kézműves-foglalkozások és arcfestés várta, a fűtött sátorban pedig kreatív alkotások készültek. A felnőtteknek ingyenesen kipróbálható kalapácsos erőmérő, korsótolás és csocsó gondoskodott a játékos hangulatról, ahol baráti versengések és sok nevetés kísérte a programokat.

A zenei élmények sem maradtak el: fellépett a Zabszalma Zenekar, majd a nap méltó zárásaként színpadra lépett Radics Gigi. A koncert igazi közösségi élménnyé vált, ahol fiatalok és idősebbek együtt énekelték a dalokat és ünnepelték a tavasz közeledtét.

A Galga menti ízek – Tavaszindító gasztro- és zenenap bebizonyította, hogy a közös főzés, a zene és a találkozások ereje képes összehozni a közösséget.

A jó idő, a kiváló ételek, a színvonalas programok és a lelkes résztvevők mind hozzájárultak ahhoz, hogy Turán egy igazán emlékezetes, örömteli napot élhessen át mindenki. 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

