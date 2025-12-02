Magyar PéteradatszivárgásTisza Párt

Tisza-adatbotrány: ekkor kerülhet az ügy a nemzetbiztonsági bizottság elé

Januárban kerülhet a nemzetbiztonsági bizottság elé az a jelentés, amely többek között a tiszás adatszivárgás külföldi szálait taglalja. Lapunk úgy tudja, egy rendkívül terjedelmes dossziét kell majd megtárgyalnia a bizottsági tagoknak.

Magyar Nemzet
2025. 12. 02. 20:11
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke
Fotó: Ladóczki Balázs
Lapunk úgy tudja, az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságában januárban terjeszthetik majd elő azt a terjedelmes jelentést, amely többek között a Tisza Párt adatszivárgási botrányának külföldi szálairól szól. Ezt követően a jelentés bizonyos részeit a sajtónak is elérhetővé teszik.

Magyar Péterék dolga lett volna biztonságos applikációt készíteni (Fotó: Krizsán Csaba / MTI Fotószerkesztõség)
Magyar Péterék dolga lett volna biztonságos applikációt készíteni. Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Mint ismert, Magyar Péter pártja szeptember 9-én jelentette be, hogy Tisza Világ néven mobiltelefonos alkalmazást indított, amit – a kezdeti állítások szerint – két nap alatt százezren töltöttek le. Az applikációnak fontos szerepet szántak a kampányban, a közösségépítésben, a jövő évi választások előtti mozgósításban. Ugyanakkor már rögtön az első időszakban súlyos adatszivárgás történt: az applikációból a Tisza közel húszezer szimpatizánsának személyes adatai kerültek ki az internetre. A botrányt kirobbantó október 6-i Index-cikk arra is utalt, hogy az app kidolgozásában, sőt annak működtetésében ukránok is részt vettek. A párt néhány órával az írás megjelenése után azt válaszolta a Telexnek, hogy sem a fejlesztéskor, sem az alkalmazás elindulása után nem történt semmilyen adatszivárgás, egyúttal közölték: az applikációt magyar szakemberek dolgozták ki.

 

Kémmesét találtak ki Magyar Péterék

A Tiszában néhány nap alatt rájöttek arra, a teljes tagadás nem elég, mondani kell valamit annak a sok ezer embernek, akinek az adatai kint voltak az interneten. Merthogy az információk valósak, eredetiek voltak. A botrány kirobbanása után három nappal, október 9-én Radnai Márk egy kémmesével rukkolt elő. Az alelnök egy belső levélben összehangolt titkosszolgálati akciót emlegetett, azt, hogy a Tisza egyik önkéntese az orbáni titkosszolgálat beépített embere volt. Megnyugtatásul hozzátette, hogy az önkéntest szeptember 12-én azonnali hatállyal eltávolították. Igen ám, csakhogy lapunk október 11-én megírta, hogy vannak olyan tiszások a kiszivárgott adatbázisban, akik az állítólagos kém eltávolítása után regisztráltak a Tisza Világba. Az ő adataikat tehát sehogyan sem tudta kiszivárogtatni az állítólagos beépített önkéntes, az információk mégis kikerültek.

A kémmese gyorsan összeomlott, aminek látványos következményei voltak. Az adatszivárgási botrány kirobbanását követő napokban, hetekben több mint harmincezer Tisza-szimpatizáns hagyott fel a telefonos alkalmazás aktív használatával. Az első hullám közvetlenül a botrány október eleji kirobbanása után jelentkezett, a használat második, hullámszerű bezuhanását pedig akkor érzékelték a pártban, amikor kiderült, hogy csupán kitaláció a fideszes kémről szóló magyarázat.

Magyar Péter mindenféle történetet kreált a tiszás adatszivárgás után, hogy mentse a bőrét (Fotó: Bruzák Noémi / MTI Fotószerkesztõség)
Magyar Péter mindenféle történetet kreált a tiszás adatszivárgás után, hogy mentse a bőrét. Fotó: MTI/Bruzák Noémi

Kikerült kétszázezer adat

Október 31-én aztán újabb fejezet következett: kikerült a világhálóra egy gigantikus adattömeg, amely kétszázezer nevet és más adatot tartalmazott, a lista a Tisza Világból szivárgott ki. November 2-án megszólalt Magyar Péter, és azt állította, hogy az applikációt az elindítása óta támadják nemzetközi hekkerek, akik mögött nyilvánvalóan az orosz szolgálatok állnak. Magyar egy nappal később újra megszólalt, akkor ártó szándékú támadást emlegetett, oroszokról azonban már nem ejtett szót.

A kép Magyar nyilatkozatai, zavarórepülése ellenére gyorsan tisztult. Egyrészt napvilágot láttak a Tisza Párt egyik vezető informatikusának, Rosta Bendegúznak a közlései. Ezek szerint október 5-én szivárgott ki a Tisza Világból az alkalmazás kétszázezer felhasználójának minden adata. Másrészt kikerült egy hangfelvétel, amin a párt egyik koordinátora, a Tisza Világ tesztelésében részt vállaló – és azóta jelöltjelöltté váló – Gyuk Zsolt beszélt. Az informatikus lapunknak nyilatkozva megerősítette, hogy bőven lehetett volna még javítani a Tisza applikációját működtető szoftveren, de Magyar Péter sürgette az alkalmazás beindítását.

 

A belső ember mindent borított

Ezután állt elő a párt korábbi operatív vezetője, Farkas Dezső azzal, hogy a Tisza több forrásból származó adatokat terelt egy adatbázisba. Farkas szerint Magyar Péterék feltehetőleg szinte a teljes adatbázist áttöltötték az applikációba, így került oda mindenki, aki valamilyen módon kapcsolatba került a párttal: akár a webshopban vásárolt, akár a hírlevélre regisztrált, akár valamilyen kérdőívet töltött ki. Az adatok ezután szivárogtak ki. Erre jutott egyébként több elemzés is, vagyis olyanok adatai is benne lehetnek a világhálóra felkerült kétszázezres táblázatban, akik nem is töltötték le a Tisza Világ telefonos alkalmazást.

