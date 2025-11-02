Gigabotrány: újabb adatbázis került ki a világhálóra, amely a Tisza kétszázezer szimpatizánsának adatait tartalmazhatja

Különböző adatkiszivárgásokból származó információkat, például e-mail-címeket, felhasználóneveket, jelszavakat lehet keresni a LeakBase.la internetes oldalon. Ez önmagában nem lenne különösebben érdekes, az már annál inkább, hogy a weblapra október 31. este kikerült egy terjedelmes adatbázis, amely kereken kétszázezer nevet és hozzájuk tartozó megannyi adatot tartalmaz.

Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

A lista megnevezése alapján a brutális mennyiségű adat a Tisz Párt mobiltelefonos alkalmazásából, a Tisza Világból szivárgott ki. Az adatbázisban nevek mellett a hozzájuk kapcsolódó felhasználónév, e-mail-cím, lakcím és telefonszám olvasható, valamint sok, más jellegű információ is.

Egy hónappal ezelőtt már megjelent egy lista a világhálón, abban nagyjából húszezer személy neve szerepelt, az adatok szintén a Tisza Világ applikációból kerültek nyilvánosságra. Arról az adatbázisról rövid úton kiderült, hogy valódi: a Magyar Nemzet több mint ezer érintettet keresett meg, a visszajelzések pedig lényegében igazolták az adatok valódiságát.

A mostani, kétszázezer nevet tartalmazó lista kapcsán szélesebb bizonyosság egyelőre nincs, de érdemes megemlíteni egy magyar számítástechnikai szakportálon megjelent bejegyzést, amire a hétvégén hívták fel lapunk figyelmét. A hardverteszteket, híreket és közösségi fórumot kínáló Prohardver.hu oldalra november elsején került ki egy szöveg – ami azóta egyébként el is tűnt – ezzel a címmel: „Kiszivárgott a LeakBase fórumon a Tisza Világ 200 000 felhasználója”. A bejegyzés írója kifejtette, hogy magát és ismerőseit is megtalálta az adatbázisban, és szerinte látszólag nem más helyekről összeszedett adatokról van szó. „A regisztráció időpontja is stimmel. […] Ezek tényleg létező fiókok, a becenevek is egyeznek” – írta, megjegyezve, a listában még az is szerepel, hogy inkognitó módban van-e a fiók.

A bejegyzés szerzője láthatóan elmerült az adathalmazban, leírta ugyanis, hogy az elején teszteléshez, fejlesztéshez használt fiókok, valamint belső körös szereplők, például adminok találhatók.

Utána nagyjából harmincezer olyan fiók következik a listában, amelyet a Tisza Világ alkalmazás elindulása, vagyis szeptember 9. előtt hoztak létre. Ők önkéntesek lehetnek, akiknek meghívót küldtek az applikációba. A bejegyzés közzétevőjének feltételezése szerint 166 ezer fiók lehet átlagos. Írása végén az álnevet használó illető kifakadt: „Már tényleg SENKIBEN nem lehet megbízni?!?!”