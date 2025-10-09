Adatszivárgási botrány: csaknem ezer érintettet kérdeztünk meg, sablonszöveg és a legocsmányabb trágárság jött válaszként

A Tisza kommunikációs tűzoltásba kezdhetett az adatszivárgási botrányuk kapcsán. Noha mintegy húszezer felhasználó személyes adatai kerültek ki a világhálóra – köztük telefonszám, lakcím, e-mail-cím, anyja neve – amikor lapunk kérdéseket küldött közel ezer érintettnek, akkor számos esetben szóról-szóra azonos választ kaptunk. A reakció szövegét feltehetően a párt vezetése állította össze, a válasz ráadásul még csak meg sem említi a brutális mértékű szivárgás tényét, valamint a Tisza felelősségét mindabban, hogy az megtörténhetett.
Mellébeszélnek
„Meglepve tapasztaltam, hogy ezen az e-mail-címen keresett meg, amelyet soha nem adtam meg önnek, sem az ön által képviselt szerkesztőségnek. Aggályosnak tartom, hogy ön ezt kapcsolatfelvételre használta” – így kezdődik az egyenszöveg, amely tehát nem vesz tudomást arról, hogy a személyes adatok bárki számára elérhetők a világhálón. Ugyanez derül ki a folytatásból: „egyúttal felszólítom, hogy haladéktalanul közölje, milyen forrásból és jogalapon jutott az e-mail-címemhez. Amennyiben az adat jogellenes forrásból származik, azonnal törölje azt minden nyilvántartásából, valamint erősítse meg írásban, hogy a törlés megtörtént.”
Az említett információk további sorsára – például a törlésére – lapunknak semmilyen ráhatása nincs, az adatok ugyanis a világhálón napokon át elérhetőek voltak és a link cikkünk írásakor is működött. A levél végén még azt is hozzátették, „hogy amennyiben nem kapok kielégítő választ, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulok az ügy kivizsgálása érdekében”. Érdekes, hogy időközben változhatott a központi kommüniké, mivel eleinte több olyan válasz érkezett, amelyben azt állították, hogy a szóban forgó adatok egy korábbi – közelebbről nem meghatározott – adatszivárgás során kerültek ki, ám a később befutó válaszokban ez a rész már jellemzően nem szerepelt.
Elmulasztott tájékoztatás
Az egyenválasz vélhetően a Tisza-szimpatizánsok megnyugtatására is szolgálhatott, hiszen azok közül a felhasználók közül, akik saját kútfőből igyekeztek válaszolni, feltűnően sokan nem tudtak az esetről, s lapunktól kérdezték, hogy mi történt valójában, pontosan milyen adatok kerültek ki róla, valamint, hogy hol lelhetők fel ezek az információk.