Adatszivárgási botrány: csaknem ezer érintettet kérdeztünk meg, sablonszöveg és a legocsmányabb trágárság jött válaszként

Krasznahorkai László kapta az irodalmi Nobel-díjat

Magyar Péterék központilag szervezett kommunikációval igyekezhetnek elhallgatni a Tisza adatszivárgási botrányát. Lapunk csaknem ezer olyan Tisza-szimpatizánst keresett meg e-mailben, akiknek a személyes adatai a Tisza Világ mobilalkalmazásról kerültek ki a világhálóra. Feltűnően sok, feltehetően a pártvezetés által készített egyenválasz érkezett, amely meg sem említette a tömeges adatszivárgás tényét. A válaszok jelentős része extrémül obszcén és trágár gyűlölködésben merült ki, de olyanok is akadtak, akik nem is hallottak a botrányról. Az adatszivárgás kapcsán a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálódik.

2025. 10. 09. 13:00
2025. 10. 09. 13:00
A Tisza kommunikációs tűzoltásba kezdhetett az adatszivárgási botrányuk kapcsán. Noha mintegy húszezer felhasználó személyes adatai kerültek ki a világhálóra – köztük telefonszám, lakcím, e-mail-cím, anyja neve – amikor lapunk kérdéseket küldött közel ezer érintettnek, akkor számos esetben szóról-szóra azonos választ kaptunk. A reakció szövegét feltehetően a párt vezetése állította össze, a válasz ráadásul még csak meg sem említi a brutális mértékű szivárgás tényét, valamint a Tisza felelősségét mindabban, hogy az megtörténhetett.

 

Mellébeszélnek

„Meglepve tapasztaltam, hogy ezen az e-mail-címen keresett meg, amelyet soha nem adtam meg önnek, sem az ön által képviselt szerkesztőségnek. Aggályosnak tartom, hogy ön ezt kapcsolatfelvételre használta” – így kezdődik az egyenszöveg, amely tehát nem vesz tudomást arról, hogy a személyes adatok bárki számára elérhetők a világhálón. Ugyanez derül ki a folytatásból: „egyúttal felszólítom, hogy haladéktalanul közölje, milyen forrásból és jogalapon jutott az e-mail-címemhez. Amennyiben az adat jogellenes forrásból származik, azonnal törölje azt minden nyilvántartásából, valamint erősítse meg írásban, hogy a törlés megtörtént.”

Az említett információk további sorsára – például a törlésére – lapunknak semmilyen ráhatása nincs, az adatok ugyanis a világhálón napokon át elérhetőek voltak és a link cikkünk írásakor is működött. A levél végén még azt is hozzátették, „hogy amennyiben nem kapok kielégítő választ, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulok az ügy kivizsgálása érdekében”. Érdekes, hogy időközben változhatott a központi kommüniké, mivel eleinte több olyan válasz érkezett, amelyben azt állították, hogy a szóban forgó adatok egy korábbi – közelebbről nem meghatározott – adatszivárgás során kerültek ki, ám a később befutó válaszokban ez a rész már jellemzően nem szerepelt.

Elmulasztott tájékoztatás

Az egyenválasz vélhetően a Tisza-szimpatizánsok megnyugtatására is szolgálhatott, hiszen azok közül a felhasználók közül, akik saját kútfőből igyekeztek válaszolni, feltűnően sokan nem tudtak az esetről, s lapunktól kérdezték, hogy mi történt valójában, pontosan milyen adatok kerültek ki róla, valamint, hogy hol lelhetők fel ezek az információk.

Sokan el sem hitték, hogy megtörtént az adatszivárgás. „Azért valamivel alá kellene támasztani az ilyen állításokat” – írta egy Katalin nevű hölgy, de volt olyan felhasználó is, aki az adatokat tartalmazó honlappal sem tudott mit kezdeni: „Én nem látom sehol az adataimat az adott linken. […] Rákerestem és nincs fenn. De arra kíváncsi lennék, hogy önnek honnan van meg? Ha nem válaszol, akkor feljelentést teszek ön ellen!” Többen is rákérdeztek, hogy honnan szereztük meg az e-mai-címüket. Egy Bendegúz nevű felhasználó pedig azt fejtegette, hogy „amennyiben ténylegesen minden személyes adatom kiszivárgott, a Tisza valószínűleg valamilyen formában tájékoztatott volna erről, mivel tudomásom szerint a GDPR elég komoly dolog”. Egy Erika nevű hölgy egyenesen azzal gyanúsította meg lapunkat, hogy feltörte a Tisza mobilapplikációját: „Maguk honnan tudják, hogy én is regisztráltam? Ezek szerint maguk lopták el az adatokat, a feljelentést megteszem.” Érdekesség: többen állították azt, hogy le sem töltötték az applikációt, például Zoltán, aki azt írta: „nincs is Tiszám. Gondolkodom a feljelentésen is. Köcsög adathalász.”

Jól van ez így

Az adatszivárgás miatt bosszankodó reakciók a ritkábbak közé tartoztak. „Azonkívül, hogy nem örülök neki az enyhe kifelyezés (sic!). De mit tehetnek ha már megtörtént. De hogyan történhet?? – így István, egy hölgy pedig azt írta: „sajnálom, remélem ebből semmi problémánk nem lesz”. 

A József nevű felhasználó pedig úgy fogalmazott „nem örülök neki, remélem nem lesz visszaélés belőlle”. „Természetesen felháborít az adatszivárgás ténye, ha lehetőségem lenne szívesen beszélnék erről a felelősökkel és remélem orvosolni fogják a problémátČ – ezt már egy Hajnal nevű nő válaszolta, de azt is hozzátette: nem lát problémát abban, hogy ukrán cég fejlesztette az applikációt, sőt abban sem, ha esetleg ők is tárolják az adatokat, mivel a tiszások baráti országként tekintek Ukrajnára. András csak annyit írt: „sajnos ilyen világban élünk!” Noha Zsigmond kissé dodonai módon fogalmazott, ám szavaiból kiderül, hogy ő is aggódik: „én ezzel számoltam. Sajnos ettől durvább dolgok is megtörténhetnek, ha a szuper intelligenciára gondolunk”.

A válaszolók jelentős részét egyáltalán nem érdekelte, hogy az interneten bárki számára elérhetővé váltak a személyes adatai. Szép számmal érkeztek az olyan velős és tömör válaszok, mint a „leszarom”, az „egészségükre”, a „nem érdekel”, vagy az „élj vele boldogan” de sokan bővebben is kifejtették, hogy miért nem zavarja őket az incidens. Enikő például a következőket írta: „a Tisza Világ applikációban kizárólag olyan személyes adatok szerepelnek, amelyek egyébként a közösségi médiában vagy bármilyen más oldalon is megtalálhatóak. Ez alapján semmiféle hírértéke nincs annak, hogy ez honnan szivárog ki harmadik félnek.” István azzal indokolta közönyét, hogy „bárki aki áldoz rá legalább 10 percet, az ugyan ezeket az adatokat megtalálhatja rólam az interneten”. Több ironizáló válasz is érkezett, Péter például úgy fogalmazott: „mondhatni a vérnyomásom, pulzusszámom a történtek hatására változatlan”. Tibort pedig a mesterséges intelligencia nyugtatta meg: „no para, kifaggattam az AI-t (Gemini)”.

A legtöbb válaszból azonban a vak gyűlölet sütött. A „menj a p...csába!”, vagy a „tudom, hogy egy fideszes gyökér vagy, nem versz át” még a legenyhébb szófordulatok közül való, de ide sorolható az is, amikor valaki szavak helyett képpel üzent, mint például egy férfi, aki a párjával együtt a középső ujját mutatta a kamerába.

Tomboló gyűlölet

Azonban sok tucatnyi Tisza szimpatizáns válogatott trágárságokkal és obszcén kifejezésekkel reagált, amikor arról kérdeztük őket, mit szólnak az adatszivárgás tényéhez. 

Zoltán például azt írta: „k...rva anyád. Mocskos fideszes ingyenélő. Az adataim kb. 6000 helyen fent vannak. A környékemre ne gyere te pedofil”. Egy Kitti nevű hölgy egyszerűen fideszes patkánynak nevezte lapunk munkatársát, de volt, aki sokkal durvábban fogalmazott: „érdeklődnék, hogy az édesanyja szolgáltatásait mennyiért lehetne igénybe venni? Facebookon olyat olvastam, hogy orális együttlét 30 percre 20.000ft, de vannak csoportok, ahol 15.000ft-ot írnak. Lenne kedves küldeni egy teljes menüt, amiben leírja milyen szolgáltatásokat kínál az édesanyja, és ezek időben / árban hogyan néznek ki?” – írta Árpád.

Jó néhányan Orbán Viktor miniszterelnököt is gyalázták. „Annyit tudok neked ezzel kapcsolatban elmondani, hogy sz...pjátok le egymást a Fidesszel Orbán Viktorról Gulyás Gergővel és a többi hitelével együtt És b...sszátok s...ggbe egymást szárazon csak hogy jól érezzétek magatokat… mindennel együtt csak azt kívánom neked meg a propaganda f...szfej sajtódnak hogy szenvedj köcsög. Hajrá Tisza Hajrá Magyar Péter” – ez a Sándor nevű szimpatizáns válasza, Balázs pedig úgy fogalmazott: „B...szok rá, csak a Fidesz meg ez a rákos g...ci Orbán takarodjon már a g...cibe…”. Mihály reakciója sem sokban különbözik ettől: „kapja be, orbán, a Magyar Nemzetnek nevezett csúfadalom, különösen v.milyen Kárpáti, az egész fidesz vezérkar, stb. stb. Ja- ja! Kapjátok be!”. Patrik röviden csak annyit írt: „a büdös kommunista k...rva édes anyátokat b...sszátok szájba! Így megfelel f...szfej?”.

 

Ukrán kapcsolat

Hétfőn robbant az újabb Tisza-botrány, az esetről az Index számolt be elsőként. A csaknem 20 ezer felhasználó személyes a Tisza Világ nevű telefonos applikációból kerültek ki, amelyet szeptemberben mutattak be, és amely fontos szerepet játszhat Magyar Péterék jövő évi kampányában. Az alkalmazást ukránok fejleszthették, és az adatbázis szerint az egyik adminja, kezelője is ukrán. Ezek szerint az ukránok nemcsak a Tisza Párt telefonos applikációjának kialakításában, de a működtetésében is részt vehetnek. Ez azt is jelentheti, hogy a magyar felhasználók személyes adatai Ukrajnába kerültek.

Az adatszivárgás ügyében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálódik. Péterfalvi Attila a hatóság elnöke lapunk kérdésére súlyosnak minősítette, ha valóban 18 ezer ember személyes adata érintett az ügyben.

Kísért a múlt

Érdemes felidézni, hogy nem ez az első adatszivárgási botrány Magyar Péterék háza táján. Júniusban is nyilvánosságra került egy lista, az több mint 560 ember nevét és számos személy adatát tartalmazta osztályozó és olykor becsmérlő megjegyzések kíséretében. Ezekből a jórészt elkötelezett személyekből próbálta akkor a Tisza a digitális kommandóját kialakítani. A botránynak és Magyar Péterék arra adott magyarázkodásának robbanásszerű visszhangja volt a párt szimpatizánsainak körében.

               
       
       
       

