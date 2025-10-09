Adatszivárgási botrány: csaknem ezer érintettet kérdeztünk meg, sablonszöveg és a legocsmányabb trágárság jött válaszként

A válaszolók jelentős részét egyáltalán nem érdekelte, hogy az interneten bárki számára elérhetővé váltak a személyes adatai. Szép számmal érkeztek az olyan velős és tömör válaszok, mint a „leszarom”, az „egészségükre”, a „nem érdekel”, vagy az „élj vele boldogan” de sokan bővebben is kifejtették, hogy miért nem zavarja őket az incidens. Enikő például a következőket írta: „a Tisza Világ applikációban kizárólag olyan személyes adatok szerepelnek, amelyek egyébként a közösségi médiában vagy bármilyen más oldalon is megtalálhatóak. Ez alapján semmiféle hírértéke nincs annak, hogy ez honnan szivárog ki harmadik félnek.” István azzal indokolta közönyét, hogy „bárki aki áldoz rá legalább 10 percet, az ugyan ezeket az adatokat megtalálhatja rólam az interneten”. Több ironizáló válasz is érkezett, Péter például úgy fogalmazott: „mondhatni a vérnyomásom, pulzusszámom a történtek hatására változatlan”. Tibort pedig a mesterséges intelligencia nyugtatta meg: „no para, kifaggattam az AI-t (Gemini)”.

A legtöbb válaszból azonban a vak gyűlölet sütött. A „menj a p...csába!”, vagy a „tudom, hogy egy fideszes gyökér vagy, nem versz át” még a legenyhébb szófordulatok közül való, de ide sorolható az is, amikor valaki szavak helyett képpel üzent, mint például egy férfi, aki a párjával együtt a középső ujját mutatta a kamerába.

Tomboló gyűlölet

Azonban sok tucatnyi Tisza szimpatizáns válogatott trágárságokkal és obszcén kifejezésekkel reagált, amikor arról kérdeztük őket, mit szólnak az adatszivárgás tényéhez.

Zoltán például azt írta: „k...rva anyád. Mocskos fideszes ingyenélő. Az adataim kb. 6000 helyen fent vannak. A környékemre ne gyere te pedofil”. Egy Kitti nevű hölgy egyszerűen fideszes patkánynak nevezte lapunk munkatársát, de volt, aki sokkal durvábban fogalmazott: „érdeklődnék, hogy az édesanyja szolgáltatásait mennyiért lehetne igénybe venni? Facebookon olyat olvastam, hogy orális együttlét 30 percre 20.000ft, de vannak csoportok, ahol 15.000ft-ot írnak. Lenne kedves küldeni egy teljes menüt, amiben leírja milyen szolgáltatásokat kínál az édesanyja, és ezek időben / árban hogyan néznek ki?” – írta Árpád.

Jó néhányan Orbán Viktor miniszterelnököt is gyalázták. „Annyit tudok neked ezzel kapcsolatban elmondani, hogy sz...pjátok le egymást a Fidesszel Orbán Viktorról Gulyás Gergővel és a többi hitelével együtt És b...sszátok s...ggbe egymást szárazon csak hogy jól érezzétek magatokat… mindennel együtt csak azt kívánom neked meg a propaganda f...szfej sajtódnak hogy szenvedj köcsög. Hajrá Tisza Hajrá Magyar Péter” – ez a Sándor nevű szimpatizáns válasza, Balázs pedig úgy fogalmazott: „B...szok rá, csak a Fidesz meg ez a rákos g...ci Orbán takarodjon már a g...cibe…”. Mihály reakciója sem sokban különbözik ettől: „kapja be, orbán, a Magyar Nemzetnek nevezett csúfadalom, különösen v.milyen Kárpáti, az egész fidesz vezérkar, stb. stb. Ja- ja! Kapjátok be!”. Patrik röviden csak annyit írt: „a büdös kommunista k...rva édes anyátokat b...sszátok szájba! Így megfelel f...szfej?”.