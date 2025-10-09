Üldözési mánia kerítette hatalmába a Tisza Párt vezetését

A Kormányinfón sorolta fel Gulyás Gergely, hogy az elmúlt másfél évben Magyar Péter milyen képtelen hazugságokkal támadta a kormányt.

Eddig a következő állításokat hallhattuk Magyar Pétertől és a Tisza Párt egyéb funkcionáriusaitól: kétezer ügynök követi őt, blokkolják az internetet, ahol ő van, milliárdos mesterségesintelligencia-beszerzés történt azért, hogy azokat a hanganyagokat előállítsák, amin ő maga beszél. Talált kémtollat, katonai kémszoftver-beszerzést, és most beszervezett embert találnak. Először letagadták az adatszivárgás, majd beismerték, hogy van, utána azt mondták, hogy nincs ukrán szál, majd beismerték, hogy van. Nem kérdés, hogy aki ilyeneket talál ki, az nem normális

– jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter.

Mint ismert, noha Magyar Péter napokig azt állította, hogy nem történt adatszivárgás, most mégis egy levelet írtak az applikáció felhasználóinak, amiben újabb fejlesztéseket ígértek az adatlopás megelőzése érdekében. A lapunk birtokába került belső tiszás levélben ugyan konkrétan nem térnek ki arra, hogy megtörtént-e az adatszivárgás, de nem is tagadják annak a tényét.

Forrás: Magyar Nemzet

A Radnai Márk nevével fémjelzett levélben ugyanakkor azt írják,

a nyilvánosságra került adatok között mostani tudásunk szerint több mint ezer valódi, a Tisza közösségéhez köthető e-mail-cím és telefonszám is elérhetővé vált.

Radnai Márk az adatszivárgás ukrán száláról nem írt, ugyanakkor a Tisza Világ applikáció hibáiért a kormányt hibáztatta. A Tisza Párt alelnöke illegális titkosszolgálati és politikai lejárató akciónak nevezte a botrányt.

A folyamatban lévő belső vizsgálat szerint a Tisza adatbázisait összehangolt titkosszolgálati akció keretében támadták, és erős a gyanú, hogy a Tisza egyik, az adatbázisokra rálátó önkéntese az orbáni titkosszolgálat beépített embere volt. Az érintett személyt szeptember 12-én azonnali hatállyal eltávolítottuk a szervezetből, és rövidesen feljelentést teszünk személyes adatokkal való visszaélés miatt

– írták a levélben.

Mintegy húszezer felhasználó adatai kerültek nyilvánosságra

Mint arról beszámolt a Magyar Nemzet, hétfőn újabb súlyos adatszivárgási botrány rázta meg a Tisza Pártot, amelyben csaknem húszezer Tisza-szigetes felhasználó adatai kerültek nyilvánosságra. Az ügyben ráadásul egy ukrán szál is felmerült: az Index írta meg, hogy egy ukrán cég, a PettersonApps dolgozhatott a Tisza Párt Tisza Világ alkalmazásának fejlesztésén. A több mint száz embert foglalkoztató ukrán informatikai cég többek között éppen mobilalkalmazások fejlesztésével foglalkozik. A vállalat vezérigazgatója, Oleh Ostroverkh Volodimir Zelenszkij támogatója és egy civil szervezeten keresztül közreműködhet az ukrán hadsereg drónfejlesztési törekvéseiben.