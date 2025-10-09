Rendkívüli

Krasznahorkai László kapta az irodalmi Nobel-díjat

Üldözési mánia kerítette hatalmába a Tisza Párt vezetését

Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón élesen bírálta Magyar Pétert, aki szerinte az elmúlt másfél évben képtelen hazugságokkal támadta a kormányt. Az ellenzéki vezér titkosszolgálati megfigyelésről, mesterséges intelligenciával generált hangfelvételekről és adatlopásról is beszélt már. Eközben a Tisza Párt belső levele már elismeri: valóban kiszivároghattak a párt közösségéhez köthető e-mail-címek és telefonszámok.

Gábor Márton
2025. 10. 09. 12:13
A Kormányinfón sorolta fel Gulyás Gergely, hogy az elmúlt másfél évben Magyar Péter milyen képtelen hazugságokkal támadta a kormányt. 

Eddig a következő állításokat hallhattuk Magyar Pétertől és a Tisza Párt egyéb funkcionáriusaitól: kétezer ügynök követi őt, blokkolják az internetet, ahol ő van, milliárdos mesterségesintelligencia-beszerzés történt azért, hogy azokat a hanganyagokat előállítsák, amin ő maga beszél. Talált kémtollat, katonai kémszoftver-beszerzést, és most beszervezett embert találnak. Először letagadták az adatszivárgás, majd beismerték, hogy van, utána azt mondták, hogy nincs ukrán szál, majd beismerték, hogy van. Nem kérdés, hogy aki ilyeneket talál ki, az nem normális

– jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter. 

Mint ismert, noha Magyar Péter napokig azt állította, hogy nem történt adatszivárgás, most mégis egy levelet írtak az applikáció felhasználóinak, amiben újabb fejlesztéseket ígértek az adatlopás megelőzése érdekében. A lapunk birtokába került belső tiszás levélben ugyan konkrétan nem térnek ki arra, hogy megtörtént-e az adatszivárgás, de nem is tagadják annak a tényét. 

A Radnai Márk nevével fémjelzett levélben ugyanakkor azt írják, 

a nyilvánosságra került adatok között mostani tudásunk szerint több mint ezer valódi, a Tisza közösségéhez köthető e-mail-cím és telefonszám is elérhetővé vált.

Radnai Márk az adatszivárgás ukrán száláról nem írt, ugyanakkor a Tisza Világ applikáció hibáiért a kormányt hibáztatta. A Tisza Párt alelnöke illegális titkosszolgálati és politikai lejárató akciónak nevezte a botrányt. 

A folyamatban lévő belső vizsgálat szerint a Tisza adatbázisait összehangolt titkosszolgálati akció keretében támadták, és erős a gyanú, hogy a Tisza egyik, az adatbázisokra rálátó önkéntese az orbáni titkosszolgálat beépített embere volt. Az érintett személyt szeptember 12-én azonnali hatállyal eltávolítottuk a szervezetből, és rövidesen feljelentést teszünk személyes adatokkal való visszaélés miatt

– írták a levélben. 

Mintegy húszezer felhasználó adatai kerültek nyilvánosságra

Mint arról beszámolt a Magyar Nemzet, hétfőn újabb súlyos adatszivárgási botrány rázta meg a Tisza Pártot, amelyben csaknem húszezer Tisza-szigetes felhasználó adatai kerültek nyilvánosságra. Az ügyben ráadásul egy ukrán szál is felmerült: az Index írta meg, hogy egy ukrán cég, a PettersonApps dolgozhatott a Tisza Párt Tisza Világ alkalmazásának fejlesztésén. A több mint száz embert foglalkoztató ukrán informatikai cég többek között éppen mobilalkalmazások fejlesztésével foglalkozik. A vállalat vezérigazgatója, Oleh Ostroverkh Volodimir Zelenszkij támogatója és egy civil szervezeten keresztül közreműködhet az ukrán hadsereg drónfejlesztési törekvéseiben.

A tiszás applikációból kiszivárgott, hatalmas mennyiségű személyes adat között olyan információk is szerepelnek, mint a felhasználók neve, anyja neve, lakcíme, e-mail-címe és telefonszáma. Sőt az érintettek tényleges lokációja is nyilvánosságra került, de az is megtalálható a felületen, hogy melyik egyéni választókerületbe tartoznak az adatszivárgás áldozatai. 

A feltöltött személyes adatok között megtalálhatók az egyes projektek tagjainak, a Tisza-szigetek regisztrálóinak, de az alkalmazást letöltő egyszerű tiszás felhasználóknak az adatai is.

Az adatszivárgási botrány kapcsán Magyarék napokig hallgattak és azt állították, nem történt semmilyen adatszivárgás, ám kedden már a balliberális média is elkezdte felhívogatni az illetékeseket, így Magyar Péternek nem volt más választása, szerdán egy Facebook-bejegyzés végén beismerte: „a Tisza Világ elleni támadás, mások adatainak nyilvánosságra hozatala súlyos bűncselekmény. […] Rövidesen minden Tisza-sziget tagot és önkéntest külön levélben tájékoztatunk a további teendőkről.”

Magyarék végül ezt a levelet küldték a felhasználóiknak:

(Forrás: Mandiner)

A tiszás levélben arról írnak, hogy eddig is lehetett az applikációt inkognitó módban használni, ám a probléma ezzel az volt, hogy ha valaki így használta az alkalmazást, akkor nem tudott kapcsolódni a többi felhasználóhoz. A levélben azt is közlik, hogy hamarosan bevezetnek egy új módot a kapcsolódásra más felhasználókkal, de az egyelőre nem készült el. 

A Mandiner szerint ebből arra lehet következtetni, hogy:

  • Nem megfelelően fejlesztették le az applikációt, mert aki nem inkognitó módban volt, annak az adatai minden felhasználó számára hozzáférhetőek voltak. 
  • Viszont inkognitó módban eddig a felhasználók semmit sem láttak egymásról, ezért nem tudtak egymással kommunikálni.
  • Éppen ezért sokan választották az applikáción belül a nem inkognitó módot, és pontosan ezen, nem inkognitó módot alkalmazó felhasználók adatai szivárogtak ki. 

A fenti probléma megoldására pedig bevezetik, hogy az inkognitó módban is lehessen egymással kommunikálni az applikáción belül. Az utóbbi fejlesztés egyébként még nem készült el, tehát aki továbbra sem inkognitó módban van, annak az adatait most is ellophatják.

Rendszerszintű az adatszivárgási botrány Magyar Péterék körül

Horváth József biztonságpolitikai szakértő szerint azzal, hogy több mint 18 ezer magyar állampolgár adatai kerültek ki, az emberek támadhatóvá válnak. – Ez az ügy nem vicces. Újra és újra felbukkan ez az ukrán vonal. Szakmailag azt szoktam mondani, hogy ha egy esemény van, azt tudomásul vesszük, ha kettő, az figyelemfelhívás, ha három, az már rendszer – véleményezte a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet vezetője a Harcosok órája műsorban.

Arra a kérdésre, hogyan lehetséges, hogy egy applikáció készítésekor, fejlesztésekor felmerül egy ukrán fejlesztő neve, a szakember megjegyezte, lehet, hogy súgtak a Tisza Pártnak, kit is kell alkalmazni. 

– Politikai szempontból ez életveszélyes, pláne, hogy tucatjával vannak cégek, amelyek megbízható módon, rutinszerűen elkészítenek egy ilyen applikációt, semmi sem indokolja, hogy egy ukrán céget kellene bevonni. Már csak amiatt sem, mert a Tisza egyszer már megégette magát Tseber Rolanddal, aki az ukrán hírszerzés embere. Normál esetben, ha valaki egyszer ráfutott egy ilyen aknára, akkor messze elkerüli ezeket a helyzeteket, hogy még a gyanút is elkerülje – mondta.

Válogatott hazugságok a Tisza Párt kommunikációjában 

Mint ismert, nemrég Magyar Péter azzal állt elő, a titkosszolgálat elkezdte blokkolni a az internetet és a mobilelérést a Tisza Párt országjárásának helyszínein. Lapunk arról számolt be, hogy az ellenzék aktuális messiásává avanzsált politikus „felszólította” Pintér Sándor belügyminisztert, valamint Rogán Antalt, hogy „ne korlátozzák az internet szabadságát, valamint a szabad véleménynyilvánítást”. Magyar még két férfi fotóját is megosztotta, akik szerinte civil ruhás rendőrök voltak, és blokkolók voltak náluk. Azonban kiderült, hogy a Magyar Péter által emlegetett jelzavarók egyáltalán nem úgy néznek ki, mint a képen látható eszközök.

A Police.hu-n a politikus kijelentésére reagálva azt írták: 

A közösségi médiában az a hír terjed, hogy egyes gyűlések helyszínein a rendőrség munkatársai blokkolták az internetet és a mobilhálózat elérhetőségét. Ez természetesen nem igaz, nem tettünk ilyet és nincs is ilyenről tudomásunk. A közösségi oldalakon közzétett – nehezen azonosítható – fényképfelvételeken minden valószínűség szerint egy szolgálati (EDR) rádiókészülék látható, olyan, amilyet a rendőrök – így a gyűlések biztosításába beosztott munkatársaink is – használnak.

Vagyis Magyar Péter egy egyszerű rádiót nézhetett „internetblokkolónak”.

Mint azt megírtuk: Magyar Péter egy sajtótájékoztatóján többször elismételte, tudomása van róla, hogy „be van technikázva” az ő lakása, meg a Tisza Párt irodái és autói is. Majd bemutatott egy állítása szerint „internetkábel-csatornában” talált és kilenc napig működő, wifin működtethető „kémtollat”. Az eszközzel kapcsolatban ő is megjegyezte, hogy azért ilyet nem szoktak titkosszolgálatok használni, és hogy az „komolytalan”, de mégis hangsúlyosan szerepelt a sajtótájékoztatón a „kémtoll”.

Érdekesség, hogy a Temu oldalán alig tízezer forint egy 64 gigabájtos diktafonos toll, a 34 gigabájtos pedig csak 4863 forint, legalábbis a Black Friday alkalmából, de a termék többféle kivitelben is kapható, amit „találkozókhoz, interjúkhoz, órákhoz, koncertekhez, hangvezérelt rögzítő előadásokhoz” ajánlanak.

Nem tudjuk, hogy Magyar Péterék pont ilyet „találtak-e” a Tisza-irodában, de ilyen eszközök láthatóan olcsón beszerezhetőek, és teljesen polgári felhasználásra készültek.

Borítókép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: Hatlaczki Balázs)

