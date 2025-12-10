Döntés született a lakossági energiatárolásról – azonnal megszólalt az energiaügyi miniszterhelyettes

Az önellátás nemcsak az ország, hanem az emberek szintjén is kulcskérdés, az áramnál pedig a napelemekkel kezdődik és az energiatárolókkal folytatódik – közölte közösségi oldalán Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes. Mint lapunk is megírta, energiatárolás céljából, a kormány pályázatot indít a családok részére jövő év február elején, két és fél millió forint vissza nem térítendő támogatást kínálva tíz kilowattórás energiatárolók beszerzéséhez.
Czepek Gábor tájékoztatása szeirnt, mindenki kérhet állami hozzájárulást, akinek van napeleme vagy telepíteni tervez. Az elbírálásnál előnyt élveznek az éves szaldóelszámolásból már kiesettek vagy azok, akik 2030-ig fognak kiesni, ezt követően pedig a vidéki kistelepülések lakói.
A miniszterhelyettes hozzátette, hogy Magyarországon 2010 óta napelem-forradalom zajlott le a patrióta zöldátállás jegyében. Emlékeztetett arra, hogy akkor háromszáznál kevesebb naperőmű üzemelt hazánkban, s mint mondta, ma már 320 ezernél is több termel zöldenergiát.
Magyarország világelső a napelemekkel előállított áram részarányában. Az óriási kapacitások akkor válnak igazi erővé, ha meg tudjuk oldani az energiatárolás kérdését – mutatott rá. A naperőművek napközben dübörögnek, de a csúcsfogyasztási igények késő délután, kora este jelentkeznek, ezért szükséges legalább néhány órára elspájzolni az áramot – indokolta a pályázati kiírás szükségszerűsségét.
Tájékoztatása szeirnt, a jövő év elején megnyíló, százmilliárd forintos kerettel bíró lakossági energiatároló programmal abban segítjük a napelemmel rendelkező háztartásokat, hogy tartósan önellátók maradjanak, áramigényeik minél nagyobb részét saját eszközzel, helyben megtermelt zöldenergiával fedezhessék, ezzel hozzájárulva a rezsicsökkentés fenntarthatóságához is.
A pályázat meglévő vagy új napelemhez kapcsolódó energiatároló beszerzését támogatja. A két és fél milliós elnyerhető forrással az akkumulátor és inverter mintegy 3,2 millió forintos árának nyolcvan százalékát vállalja át a kormány a családoktól. A részletes felhívás jövő január közepéig megjelenik, jelentkezni egy felhasználóbarát felületen február elejétől március közepéig lehet majd. Az elbírálás során előnyt élveznek az éves szaldóelszámolásból már kiesettek vagy a következő öt évben kiesők, ezután pedig ötezer alatti lélekszámú települések lakói.
