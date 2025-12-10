Döntés született a lakossági energiatárolásról – azonnal megszólalt az energiaügyi miniszterhelyettes

Az önellátás nemcsak az ország, hanem az emberek szintjén is kulcskérdés, az áramnál pedig a napelemekkel kezdődik és az energiatárolókkal folytatódik – közölte közösségi oldalán Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes. Mint lapunk is megírta, energiatárolás céljából, a kormány pályázatot indít a családok részére jövő év február elején, két és fél millió forint vissza nem térítendő támogatást kínálva tíz kilowattórás energiatárolók beszerzéséhez.

Energiatárolás: indulhat a lakossági spájzolás. Fotó: Phonlamai Photo / Shutterstock

Czepek Gábor tájékoztatása szeirnt, mindenki kérhet állami hozzájárulást, akinek van napeleme vagy telepíteni tervez. Az elbírálásnál előnyt élveznek az éves szaldóelszámolásból már kiesettek vagy azok, akik 2030-ig fognak kiesni, ezt követően pedig a vidéki kistelepülések lakói.

A miniszterhelyettes hozzátette, hogy Magyarországon 2010 óta napelem-forradalom zajlott le a patrióta zöldátállás jegyében. Emlékeztetett arra, hogy akkor háromszáznál kevesebb naperőmű üzemelt hazánkban, s mint mondta, ma már 320 ezernél is több termel zöldenergiát.

Magyarország világelső a napelemekkel előállított áram részarányában. Az óriási kapacitások akkor válnak igazi erővé, ha meg tudjuk oldani az energiatárolás kérdését – mutatott rá. A naperőművek napközben dübörögnek, de a csúcsfogyasztási igények késő délután, kora este jelentkeznek, ezért szükséges legalább néhány órára elspájzolni az áramot – indokolta a pályázati kiírás szükségszerűsségét.

Tájékoztatása szeirnt, a jövő év elején megnyíló, százmilliárd forintos kerettel bíró lakossági energiatároló programmal abban segítjük a napelemmel rendelkező háztartásokat, hogy tartósan önellátók maradjanak, áramigényeik minél nagyobb részét saját eszközzel, helyben megtermelt zöldenergiával fedezhessék, ezzel hozzájárulva a rezsicsökkentés fenntarthatóságához is.

A pályázat meglévő vagy új napelemhez kapcsolódó energiatároló beszerzését támogatja. A két és fél milliós elnyerhető forrással az akkumulátor és inverter mintegy 3,2 millió forintos árának nyolcvan százalékát vállalja át a kormány a családoktól. A részletes felhívás jövő január közepéig megjelenik, jelentkezni egy felhasználóbarát felületen február elejétől március közepéig lehet majd. Az elbírálás során előnyt élveznek az éves szaldóelszámolásból már kiesettek vagy a következő öt évben kiesők, ezután pedig ötezer alatti lélekszámú települések lakói.