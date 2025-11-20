Épülnek a napelemparkok, egyre több tárolóra van szükség

Rendkívüli

Hiába szabadult volna, börtönben marad az ukrán kémbotrány kulcsfigurája

Czepek Gábor emlékeztetett: a családok 180 milliárd forintot már felhasználtak energiatárolók építésére.

Magyar Nemzet
2025. 11. 20. 9:13
A napelemek teljesítménye egyre nagyobb Fotó: Petőfi Népe / Bús Csaba
A beépített napelem-kapacitás 1,7 százalékának tárolására van lehetőség Magyarországon, ezért további programokra van szükség energiatárolók építéséhez – mondta az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

Czepek Gábor hozzátette, ilyen a Jedlik Ányos-program keretében 50 milliárd forintos kerettel most meghirdetett támogatás vállalkozások számára. Emlékeztetett arra, hogy korábban energiaelosztók, vállalatok és – a Napenergia plusz program keretében – családok 180 milliárd forintot már felhasználtak energiatárolók építésére, amellyel 150 megawattnyi napenergia tárolására van lehetőség.

Elmondta, míg 2010-ben néhány megawatt teljesítményű napelem működött az országban, jelenleg 8000 megawatt beépített teljesítmény van. Európában Magyarországon nőtt a legnagyobb arányban a beépített napenergia-kapacitás, több mint 300 ezer családnál biztosítja a saját áramellátást napelem, a 2010 óta épült, 100 négyzetméteres lakóingatlanok egynegyedében van napelem – fűzte hozzá.

Hangsúlyozta, hogy az energiatárolás problémájának megoldása a 2030-as évek fontos feladata, de ahhoz, hogy az ország „magabíró” legyen villamos energiában, már most el kell kezdeni a kapacitások kiépítését. Kiemelte, az energia- és iparpolitika azon dolgozik, hogy ezek a kapacitások gond nélkül rendelkezésre álljanak. 

Ma az energiatárolás gyorsan beépíthető formáját leginkább az akkumulátortechnika jelenti, nem véletlen, hogy a kormány úgy építette az iparpolitikáját, hogy energiatárolást célzó beruházások jöttek létre Magyarországon

– mondta az államtitkár.

 

