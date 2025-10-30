földhő hasznosításJedlik Ányospályázat

Minden eddiginél több forrással segíti a kormány ezt az ágazatot

A kormány minden eddigit felülmúló forrásmennyiséggel segíti elő, hogy a geotermia a hazai zöldgazdaság húzóágazatává váljon – jelentette be Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese csütörtökön. Magyarország már most Európa első öt állama közé tartozik a geotermikus energia hasznosításában. A Jedlik Ányos energetikai program a kiváló hazai adottságokra építve összesen 41 milliárd forintos pályázataival célozza meg a további térnyerés felpörgetését.

Magyar Nemzet
2025. 10. 30. 11:18
Geotermikus fúrás Fotó: Kallus György
„A Jedlik Ányos energetikai program 12 milliárd forinttal ösztönzi a geotermikus energiára alapozott villamosenergia- és hőtermelő rendszerek kialakítását. A pályázatokat a ma megjelent végleges felhívás szerint jövő január végétől lehet benyújtani. A kormány minden eddigit felülmúló forrásmennyiséggel segíti elő, hogy a geotermia a hazai zöldgazdaság húzóágazatává váljon” – jelentette be Czepek Gábor, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese csütörtökön.

A zöldenergia-termelők beépített teljesítménye őszre meghaladta a kilenc gigawattot Magyarországon. A Nemzeti földhőhasznosítási koncepció  összegzése szerint azonban a geotermikus áramtermelést mindössze a 2,7 MW elektromos kapacitással rendelkező turai kiserőmű képviseli. A földhő az időjárástól függetlenül képes folyamatos termelésre megújuló alapon, ám hasznosítása magas geológiai kockázattal és jelentős beruházási költséggel jár. Az új támogatási lehetőség a pénzügyi megtérülést megkönnyítve bátoríthatja további fejlesztésekre a hazai vállalkozásokat.

A Jedlik-program elsőként véglegesített földhős kiírása 12 milliárd forinttal segítheti hálózatra kapcsolódó, geotermális alapú hő- és villamosenergia-termelő rendszerek kialakítását meglévő termelő és visszasajtoló kútra alapozva – olvasható az Energiaügyi Minisztérium közleményében. 

  • Egy projektre legalább egymilliárd forint ítélhető meg. 
  • A keretösszeg akár teljes egészében egyetlen fejlesztés megvalósítására fordítható. 
  • Beruházási helyszínként Budapest kivételével az ország bármely területe szóba jöhet. 

A pályázatokat megfelelő felkészülési idővel először 2026. január 26. és 2026. február 27. között, majd szükség esetén további két szakaszban lehet benyújtani. A nyertes projekteket a megkezdésüktől számított három éven belül be kell fejezni.

Magyarország már most Európa első öt állama közé tartozik a geotermikus energia hasznosításában. A Jedlik Ányos energetikai program a kiváló hazai adottságokra építve összesen 41 milliárd forintos pályázataival célozza meg a további térnyerés felpörgetését

– jelezte Czepek Gábor. 

Az egyik földhős kiírás összesen 10 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást kínál majd az első kútfúrások kiadásaihoz. A legnagyobb forrásmennyiséget, 19 milliárd forintot kamatmentes hitelként hívhatják le az iparági vállalkozások geotermikus hőtermelő beruházásaikhoz.

A népszerű programcsomag másként is élénkíti a földhős felfutást. A távhőtermelők és távhőszolgáltatók rendszereik zöldítéséhez kaphatnak állami hozzájárulást a Jedlik Ányos energetikai programban. A 96 milliárd forint összértékű pályázatok a geotermikus energia fokozott hasznosítását is előmozdíthatják a távfűtésben, akár földgáz kiváltásával mértékelve az importkitettségeket.

 

