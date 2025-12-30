békeukrajnaKínai Népköztársaságoroszországeurópa

Kína békét sürget Ukrajnában, a NATO új konfliktusokra készül

A kínai külügyminiszter szerint megnyílt az út egy kötelező erejű békeszerződés előtt Ukrajnában, amely megszüntetheti a konfliktus okait. Vang Ji hangsúlyozta, hogy Kína a kezdetek óta a párbeszéd és a tűzszünet előmozdításán dolgozik.

Magyar Nemzet
2025. 12. 30. 19:20
Kína nemzeti zászlaja Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Kínában váratlanul optimista nyilatkozatot tettek az ukrajnai háború befejezéséről, miszerint türelmetlenül várják a békeszerződés megkötését, amely lehetővé teszi a válság kiváltó okainak megszüntetését és a tartós béke megteremtését Európában. Erről Vang Ji, a Kínai Népköztársaság külügyminisztere nyilatkozott a kínai diplomácia 2025-ös eredményeiről szóló konferencián – tájékoztatott cikkében az Unian

Kína külügyminisztere Vang Ji váratlan nyilatkozatot tett.
Kína külügyminisztere, Vang Ji váratlan nyilatkozatot tett (Fotó: AFP)

Az ukrán válság már csaknem négy éve tart, és Kína egész idő alatt kitartóan teremt feltételeket a béke és a megértés megteremtéséhez minden fél között

 – jegyezte meg. 
Hozzátette, Kína őszintén üdvözöl minden olyan erőfeszítést, amely elősegíti a válság békés rendezését, és aktívan együttműködik a többi féllel a tűzszünet és a párbeszéd előmozdítása érdekében.

Ma megnyílt a tárgyalások lehetősége, és óvatos várakozások jelentek meg a béke közeledtével kapcsolatban. Bár az út még nehéz, Kína kész továbbra is konstruktív szerepet játszani, és alig várja, hogy átfogó, szilárd és kötelező erejű békeszerződés szülessen a konfliktus kiváltó okainak megszüntetése és a tartós béke és stabilitás elérése érdekében Európában

 – mondta a kínai külügyminiszter. 

Eközben a NATO úgy véli, hogy Kína és Oroszország egyszerre támadhatja meg Európát és Tajvant.

„Mi egy békés, védelmi szövetség vagyunk, de látjuk a globális kapcsolatot Kína és Oroszország között. Kína Tajvanra figyel. És meg vagyok győződve arról, hogy ha Kína ott katonai akciókat fog végrehajtani, akkor nyomást fog gyakorolni partnerére, Oroszországra, hogy az  lekösse Európát. Ezért kell készen állnunk” – nyilatkozta Mark Rutte NATO-főtitkár. 

Arra a kérdésre, hogy Európa képes lesz-e önállóan, az Egyesült Államok támogatása nélkül visszaverni egy orosz inváziót, Rutte biztosította, hogy az európaiaknak „nem kell emiatt aggódniuk”.

„Mert mi egy szövetség vagyunk, és mert az Egyesült Államok határozottan támogatja a NATO-t. Ezenkívül a NATO közvetlen hatással van az Egyesült Államok biztonságpolitikájára. A biztonságos Európa biztonságos Amerikát jelent. Tehát az Egyesült Államoknak közvetlen biztonsági érdeke fűződik a NATO-tagság fenntartásához” – biztosította a főtitkár.

Borítókép: Kína nemzeti zászlaja (Fotó: AFP)

add-square Orosz–ukrán háború

Robert C. Castel: A háború nem ér véget, csak új szakaszba lép

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfelfedezés

„Ami volt, ugyanaz lesz majd…” (A közeledő új év elé)

Bayer Zsolt avatarja

A manhattani és londoni Cityben gurgulázva röhögnek és térdüket csapkodják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu