Kína békét sürget Ukrajnában, a NATO új konfliktusokra készül

Az ukrán válság már csaknem négy éve tart, és Kína egész idő alatt kitartóan teremt feltételeket a béke és a megértés megteremtéséhez minden fél között

– jegyezte meg.

Hozzátette, Kína őszintén üdvözöl minden olyan erőfeszítést, amely elősegíti a válság békés rendezését, és aktívan együttműködik a többi féllel a tűzszünet és a párbeszéd előmozdítása érdekében.

Ma megnyílt a tárgyalások lehetősége, és óvatos várakozások jelentek meg a béke közeledtével kapcsolatban. Bár az út még nehéz, Kína kész továbbra is konstruktív szerepet játszani, és alig várja, hogy átfogó, szilárd és kötelező erejű békeszerződés szülessen a konfliktus kiváltó okainak megszüntetése és a tartós béke és stabilitás elérése érdekében Európában

– mondta a kínai külügyminiszter.

Eközben a NATO úgy véli, hogy Kína és Oroszország egyszerre támadhatja meg Európát és Tajvant.

„Mi egy békés, védelmi szövetség vagyunk, de látjuk a globális kapcsolatot Kína és Oroszország között. Kína Tajvanra figyel. És meg vagyok győződve arról, hogy ha Kína ott katonai akciókat fog végrehajtani, akkor nyomást fog gyakorolni partnerére, Oroszországra, hogy az lekösse Európát. Ezért kell készen állnunk” – nyilatkozta Mark Rutte NATO-főtitkár.