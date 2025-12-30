Rendkívüli

Világháborúval riogat a Reuters, Magyar Péternek fontos szerep juthat ebben

vadászgépekAmerikaIzraelBoeingszerződés

Amerika történelmi megállapodást kötött Izraellel

Az Egyesült Államok 8,6 milliárd dolláros megrendelést adott a Boeingnek 25 új izraeli F–15IA gyártására, miközben Donald Trump azt is mérlegeli, hogy F–35-ösöket adjon el Törökországnak — ami jelentősen átrajzolhatja a közel-keleti katonai erőviszonyokat.

Magyar Nemzet
2025. 12. 30. 13:16
F-15-ös vadászgép Fotó: TOBIAS SCHWARZ Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A Pentagon bejelentette, hogy a Boeing 8,6 milliárd dolláros szerződést kapott az F–15 Izrael Program keretében, miután Donald Trump amerikai elnök Floridában találkozott Benjamin Netanjahu miniszterelnökkel – írja az Origo.

A Boeing 8,6 milliárd dolláros szerződést kapott az F–15 Izrael Program keretében (Fotó: MASAKI AKIZUKI / Yomiuri)
A Boeing 8,6 milliárd dolláros szerződést kapott az F–15 Izrael Program keretében (Fotó: MASAKI AKIZUKI / Yomiuri)

A szerződés az izraeli légierő számára 25 új F–15IA repülőgép megtervezésére, integrálására, műszerezésére, tesztelésére, legyártására és leszállítására vonatkozik, további 25 gép lehívásának lehetőségével

– közölte a Pentagon.

Az F–15IA az F–15EX korszerű vadászgép izraeli változata, a több évtizede szolgáló F–15 legújabb fejlesztése. Ez Izrael egyik legfontosabb vadászgépe, amelyet az elmúlt két évben intenzíven vetettek be Irán, a jemeni húszik és a libanoni Hezbollah elleni hadműveletekben.

Izrael tavaly novemberben már aláírt egy 5,2 milliárd dolláros szerződést 25 F–15IA beszerzéséről. Ezeket 2031-től kezdődően évente négy–hat darabos ütemben szállították volna – írja a The Times of Israel.

A hétfőn bejelentett új szerződés további 25 repülőgép gyártását jelenti Izrael számára, így az F–15IA-k száma 50-re nő, kiegészítve az izraeli légierőnél már szolgáló 66 más típusú F–15-tel.

Trump: Komolyan mérlegelik az F–35 eladását Törökországnak

Eközben Trump hétfőn arról beszélt, hogy kormánya komolyan fontolóra veszi csúcskategóriás F–35 vadászgépek eladását Törökországnak – ezt Netanjahuval közös sajtótájékoztatóján jelentette be.

Az Egyesült Államok 2019-ben kizárta Törökországot az F–35-programból, miután Ankara orosz rakétavédelmi rendszereket vásárolt.

Trump ugyanakkor jó kapcsolatot ápol Recep Tayyip Erdogannal, noha a török elnök rendszeresen élesen bírálja Izraelt a gázai hadműveletek miatt.

Izrael korábban aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy fejlett F–35-ösök kerülhetnek Törökországhoz vagy más, közeli országokhoz, mert szeretné megőrizni katonai-technológiai fölényét a térségben.

Arra a kérdésre, hogy fennáll-e konfliktus lehetősége Izrael és Törökország között, Trump úgy fogalmazott: Erdogan „nagyon jó barát”.

„Megígérem, soha nem fogják (Izrael ellen) használni” – mondta Trump. „Nem lesz ebből problémánk.”

Jelenleg Izrael az egyetlen közel-keleti ország, amely F–35-ösöket üzemeltet: 45 repülőgép áll szolgálatban, és további 30 van megrendelés alatt.

Trump azonban nemrég az F–35-ösök Szaúd-Arábiának történő eladását is bejelentette, ami aggodalmat keltett Izraelben. Amerikai tisztviselők és védelmi szakértők a Reutersnek azt mondták, hogy a szaúdiak számára készülő gépek kevésbé fejlettek lesznek, mint az izraeli légierő által használt változatok.

Borítókép: F–15-ös vadászgép (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfelfedezés

„Ami volt, ugyanaz lesz majd…” (A közeledő új év elé)

Bayer Zsolt avatarja

A manhattani és londoni Cityben gurgulázva röhögnek és térdüket csapkodják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu