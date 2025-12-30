A Pentagon bejelentette, hogy a Boeing 8,6 milliárd dolláros szerződést kapott az F–15 Izrael Program keretében, miután Donald Trump amerikai elnök Floridában találkozott Benjamin Netanjahu miniszterelnökkel – írja az Origo.
Amerika történelmi megállapodást kötött Izraellel
Az Egyesült Államok 8,6 milliárd dolláros megrendelést adott a Boeingnek 25 új izraeli F–15IA gyártására, miközben Donald Trump azt is mérlegeli, hogy F–35-ösöket adjon el Törökországnak — ami jelentősen átrajzolhatja a közel-keleti katonai erőviszonyokat.
A szerződés az izraeli légierő számára 25 új F–15IA repülőgép megtervezésére, integrálására, műszerezésére, tesztelésére, legyártására és leszállítására vonatkozik, további 25 gép lehívásának lehetőségével
– közölte a Pentagon.
Az F–15IA az F–15EX korszerű vadászgép izraeli változata, a több évtizede szolgáló F–15 legújabb fejlesztése. Ez Izrael egyik legfontosabb vadászgépe, amelyet az elmúlt két évben intenzíven vetettek be Irán, a jemeni húszik és a libanoni Hezbollah elleni hadműveletekben.
Izrael tavaly novemberben már aláírt egy 5,2 milliárd dolláros szerződést 25 F–15IA beszerzéséről. Ezeket 2031-től kezdődően évente négy–hat darabos ütemben szállították volna – írja a The Times of Israel.
A hétfőn bejelentett új szerződés további 25 repülőgép gyártását jelenti Izrael számára, így az F–15IA-k száma 50-re nő, kiegészítve az izraeli légierőnél már szolgáló 66 más típusú F–15-tel.
Trump: Komolyan mérlegelik az F–35 eladását Törökországnak
Eközben Trump hétfőn arról beszélt, hogy kormánya komolyan fontolóra veszi csúcskategóriás F–35 vadászgépek eladását Törökországnak – ezt Netanjahuval közös sajtótájékoztatóján jelentette be.
Az Egyesült Államok 2019-ben kizárta Törökországot az F–35-programból, miután Ankara orosz rakétavédelmi rendszereket vásárolt.
Trump ugyanakkor jó kapcsolatot ápol Recep Tayyip Erdogannal, noha a török elnök rendszeresen élesen bírálja Izraelt a gázai hadműveletek miatt.
Izrael korábban aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy fejlett F–35-ösök kerülhetnek Törökországhoz vagy más, közeli országokhoz, mert szeretné megőrizni katonai-technológiai fölényét a térségben.
Arra a kérdésre, hogy fennáll-e konfliktus lehetősége Izrael és Törökország között, Trump úgy fogalmazott: Erdogan „nagyon jó barát”.
„Megígérem, soha nem fogják (Izrael ellen) használni” – mondta Trump. „Nem lesz ebből problémánk.”
Jelenleg Izrael az egyetlen közel-keleti ország, amely F–35-ösöket üzemeltet: 45 repülőgép áll szolgálatban, és további 30 van megrendelés alatt.
Trump azonban nemrég az F–35-ösök Szaúd-Arábiának történő eladását is bejelentette, ami aggodalmat keltett Izraelben. Amerikai tisztviselők és védelmi szakértők a Reutersnek azt mondták, hogy a szaúdiak számára készülő gépek kevésbé fejlettek lesznek, mint az izraeli légierő által használt változatok.
Borítókép: F–15-ös vadászgép (Fotó: AFP)
