Amerika történelmi megállapodást kötött Izraellel

The Pentagon has awarded Boeing an $8.6 billion contract to manufacture and deliver 25 F-15 fighter jets to Israel. pic.twitter.com/8n2MzmVBxy — Open Source Intel (@Osint613) December 30, 2025

Izrael tavaly novemberben már aláírt egy 5,2 milliárd dolláros szerződést 25 F–15IA beszerzéséről. Ezeket 2031-től kezdődően évente négy–hat darabos ütemben szállították volna – írja a The Times of Israel.

A hétfőn bejelentett új szerződés további 25 repülőgép gyártását jelenti Izrael számára, így az F–15IA-k száma 50-re nő, kiegészítve az izraeli légierőnél már szolgáló 66 más típusú F–15-tel.

Trump: Komolyan mérlegelik az F–35 eladását Törökországnak

Eközben Trump hétfőn arról beszélt, hogy kormánya komolyan fontolóra veszi csúcskategóriás F–35 vadászgépek eladását Törökországnak – ezt Netanjahuval közös sajtótájékoztatóján jelentette be.

Az Egyesült Államok 2019-ben kizárta Törökországot az F–35-programból, miután Ankara orosz rakétavédelmi rendszereket vásárolt.

Trump ugyanakkor jó kapcsolatot ápol Recep Tayyip Erdogannal, noha a török elnök rendszeresen élesen bírálja Izraelt a gázai hadműveletek miatt.

Izrael korábban aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy fejlett F–35-ösök kerülhetnek Törökországhoz vagy más, közeli országokhoz, mert szeretné megőrizni katonai-technológiai fölényét a térségben.

Arra a kérdésre, hogy fennáll-e konfliktus lehetősége Izrael és Törökország között, Trump úgy fogalmazott: Erdogan „nagyon jó barát”.