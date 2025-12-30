Robert C. Castel: A háború nem ér véget, csak új szakaszba lép

Castel hangsúlyozta: a háború jelenlegi szakaszában a diplomácia nem a kompromisszumkeresést jelenti, hanem a hadműveletek folytatását más eszközökkel.

Szerinte Ukrajna és Oroszország egyaránt inkább azt próbálja elérni, hogy a jövőbeli konfliktusokat kedvezőbb pozícióból indíthassa, nem pedig azt, hogy most lezárja a harcokat. Úgy fogalmazott: a mostani tárgyalások tétje valójában az, hogy „honnan indul majd a következő háború”.

A műsorban szó esett az orosz állításról is, miszerint Ukrajna dróntámadást hajtott végre Putyin valdai rezidenciája ellen. Castel szerint ezt nem az a kérdés dönti el, hogy ki kinek hisz, hanem hogy milyen bizonyítékok kerülnek elő. A szakértő ugyanakkor kiemelte: az ilyen incidenseket elsőként információs hadviselési keretben érdemes vizsgálni, hiszen egy narratíva önmagában is politikai valóságot teremthet. Oroszország például ezzel szűkítheti saját mozgásterét, vagy legitimálhat eszkalációs lépéseket a saját közönsége felé.