Robert C. Castel: A háború nem ér véget, csak új szakaszba lép

Robert C. Castel biztonságpolitikai szakértő a Front legújabb adásában a floridai Trump–Zelenszkij-találkozót, az ukrajnai háború körüli diplomáciai folyamatokat és az orosz–ukrán információs hadviselést értékelte. Mint mondta: bármennyire is biztatóan hangzik, hogy a felek „90 százalékban megegyeztek”, a fennmaradó néhány kulcskérdés dönt mindent. A területi viták, a biztonsági garanciák és a zaporizzsjai atomerőmű ügye továbbra is áthidalhatatlan ellentétet jelent, így a békéről beszélni egyelőre illúzió.
A Front legújabb adásában Robert C. Castel, a Magyar Nemzet főmunkatársa és az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója a floridai Trump–Zelenszkij-tárgyalások valódi jelentőségéről, az ukrajnai háború diplomáciai játszmáiról és az információs hadviselés kulcsszerepéről beszélt. Úgy látja: a felek valójában nem a békén dolgoznak, hanem a következő háború feltételeit próbálják kialakítani.
Castel hangsúlyozta: a háború jelenlegi szakaszában a diplomácia nem a kompromisszumkeresést jelenti, hanem a hadműveletek folytatását más eszközökkel.
Szerinte Ukrajna és Oroszország egyaránt inkább azt próbálja elérni, hogy a jövőbeli konfliktusokat kedvezőbb pozícióból indíthassa, nem pedig azt, hogy most lezárja a harcokat. Úgy fogalmazott: a mostani tárgyalások tétje valójában az, hogy „honnan indul majd a következő háború”.
A műsorban szó esett az orosz állításról is, miszerint Ukrajna dróntámadást hajtott végre Putyin valdai rezidenciája ellen. Castel szerint ezt nem az a kérdés dönti el, hogy ki kinek hisz, hanem hogy milyen bizonyítékok kerülnek elő. A szakértő ugyanakkor kiemelte: az ilyen incidenseket elsőként információs hadviselési keretben érdemes vizsgálni, hiszen egy narratíva önmagában is politikai valóságot teremthet. Oroszország például ezzel szűkítheti saját mozgásterét, vagy legitimálhat eszkalációs lépéseket a saját közönsége felé.
Castel úgy látja, a fronthelyzet stratégiai szinten alig változik, és jelenleg nem a harctéren történik a lényeg, hanem a diplomácia és a narratívák világában. A biztonsági garanciákkal kapcsolatban elmondta:
Ukrajna szeretne olyan amerikai vagy európai katonai jelenlétet, amely tényleges védelmet jelentene – de szerinte sem Washington, sem Európa nem fog ilyen kötelezettséget vállalni.
A műsor végén Castel az Egyesült Államok Latin-Amerika felé forduló külpolitikai fókuszát is értékelte. Úgy fogalmazott: amit sokan Trump új irányának tartanak, valójában a régi amerikai normalitáshoz való visszatérés. Az USA számára a nyugati félteke stabilitása elsődleges, és most ismét ezt helyezi a külpolitika középpontjába – akár Venezuela, akár Kuba irányába gyakorolt nyomással.
