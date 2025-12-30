lakatos márkábrahám róbertpedofília

Itt tart jelenleg a Lakatos Márk-botrány

Egyre inkább felpörögnek az események a Lakatos Márk nevével fémjelzett botrány ügyében, hiszen a rendőrség már két gyanúsítottat is kihallgatott emberkereskedelem gyanújával. Egyikükről egy intézetis fiú azt állította, hogy a férfi lehetett az, aki évekkel ezelőtt kiszállította őt Lakatos Márkhoz. A másik érintettet Hollandiában fogták el a rendőrök.

2025. 12. 30. 19:11
Nem várt fordulatot hozott nemrég Lakatos Márk botránya, hiszen a közelmúltban elfogtak egy újabb gyanúsítottat, akinek neve ennek kapcsán vetődött fel. A férfi Hollandiában került rendőrkézre.

A rendőrség közlése szerint V. Ferenc a gyermekotthonokban nevelkedett fiatalkorúak és fiatal felnőttek kiszolgáltatottságát használhatta ki.

 Szállást és némi pénzt adott, amiért cserébe szexuális szolgáltatásokat várt el. Emberkereskedelemmel gyanúsítják, ahogy az ügyben tavaly decemberben meggyanúsított O. Pétert is. 

Korábbi információnk szerint utóbbi személy lehetett az, aki egy fiatal fiút kiközvetített Lakatos Márkhoz.

Minderről az érintett intézetis fiú beszélt Ábrahám Róbert műsorában, aki azt is elmondta, hogy 

az „átadás” előtt drogot adtak neki, majd a lakásban olyan dolgot is meg kellett tennie Lakatos Márkkal félelemből, amit nem akart. 

Az egykori állami gondozott fiú állítólag egy pár cipőt és pénzt kapott mindezért. Lakatos visszautasította ezeket az állításokat. Hozzátesszük: O. Péter és V. Ferenc egyelőre nem ezzel, hanem más sértettek miatt lettek meggyanúsítva.

Ide tartozik, hogy Ábrahám Róbert műsorában a fiú arra is kitért: bevett dolognak számított, hogy az árvaházakban felkutattak fiatal heteroszexuális fiúkat, akik nyomoruk okán megvásárolhatók homoszexuális együttlétekre, és a kiválasztott gyerekeket a kerítő le is szállította és átadta a megrendelőinek. A kerítő mindezekért jutalékot kapott.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

