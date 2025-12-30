Donald Trump elnök hétfőn közölte, hogy az Egyesült Államok megtámadta azt a venezuelai területet, ahol a hajókat kábítószerrel rakodják meg. Ez az első ismert eset, hogy Washington szárazföldi műveletet hajtott végre Venezuelában, mióta nyomásgyakorlási kampányt indított Nicolas Maduro elnök kormánya ellen – közölte a Reuters.
Titokban csapott le Washington? Trump robbanásról beszélt
Az amerikai elnök bejelentette, hogy az USA csapást mért egy venezuelai kábítószer-rakodó területre. Trump állítása szerint először hajtottak végre szárazföldi műveletet az országban. Washington ezzel tovább fokozza a nyomást Nicolás Maduro kormányára, miközben a hivatalos amerikai és venezuelai szervek hallgatnak az incidensről.
„Hatalmas robbanás történt a kikötőben, ahol a hajókat kábítószerrel rakodják meg” – mondta Trump.
Minden hajót megtámadtunk, és most a területet is megtámadtuk... ez a végrehajtási terület. Itt hajtják végre a tervet, és ez már nem létezik.
Nem volt azonnal világos, hogy melyik célpontot támadták meg, és az amerikai kormány melyik szervezete hajtotta végre a támadást.
A CNN hétfőn arról számolt be, hogy a CIA a hónap elején dróncsapást hajtott végre egy venezuelai part menti kikötői létesítmény ellen.
A kikötő elleni támadás lehet az első szárazföldi csapás az amerikai kampány kezdete óta, amelynek célja a kábítószer-kereskedelem felszámolása Latin-Amerikában. Washington hónapok óta erős nyomást gyakorol Venezuelára, hogy távozásra kényszerítse Nicolás Maduro elnököt, akit Washington azzal vádol, hogy egy kiterjedt kábítószer-kereskedelmi hálózat élén áll. Az amerikai légierő eddig mintegy harminc csapást hajtott végre feltételezett kábítószer-kereskedők hajói ellen, ami közel 107 ember halálát okozta a Karib-tengeren és a Csendes-óceánon.
Donald Trump nem árulta el, hol történt a támadás, csak annyit mondott, hogy „a parton”. Azt sem volt hajlandó felfedni, hogy a hadsereg vagy a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) hajtotta-e végre az akciót.
Donald Trump hetek óta azzal fenyegetőzik, hogy szárazföldi csapásokat mér a latin-amerikai drogkartellekre, eddig azonban egyetlen hivatalosan megerősített támadásról sem érkezett jelentés. A CNN és a The New York Times értesülései szerint ugyanakkor dróncsapás érhetett egy eldugott kikötőt, amelyet a venezuelai Tren de Aragua használt kábítószer tárolására és hajókra történő átrakodására.
A venezuelai kormány nem kommentálta a Trump által leírt eseményt, és Venezuelából sem érkezett független jelentés erről.
A venezuelai Zulia államban működő Primazol vegyi üzem cáfolta azokat az interneten terjedő találgatásokat, amelyek szerint a karácsony estéjén történt tűzvészre Donald Trump korábbi kijelentései utaltak volna. A vállalat közlése szerint a tüzet rövid időn belül eloltották, az eset körülményeinek kivizsgálása pedig jelenleg is folyamatban van.
A környéken élők beszámolói szerint a tűzesetet robbanás előzte meg, a lángok messziről láthatók voltak, és klórszagot is éreztek a levegőben. A venezuelai kommunikációs minisztérium – amely a kormányzati szervek sajtómegkereséseit kezeli – hétfőn nem reagált az ügyben feltett kérdésekre.
Donald Trump kormánya korábban már több alkalommal is eredményként számolt be a kábítószer-kereskedelemmel összefüggésbe hozott hajók felszámolásáról, a Pentagon pedig több hadműveletről készült felvételeket is nyilvánosságra hozott a közösségi médiában.
Az amerikai nemzetbiztonsági ügynökségek válaszának hiánya felvetette a kérdést, hogy a Trump által említett incidens titokban történt-e. Egy ilyen művelet valószínűleg korlátozná az amerikai tisztviselők lehetőségét, hogy nyilatkozzanak az ügyről.
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Nicolás Maduro venezuelai elnök (Fotó: AFP)
