Titokban csapott le Washington? Trump robbanásról beszélt

„Hatalmas robbanás történt a kikötőben, ahol a hajókat kábítószerrel rakodják meg” – mondta Trump.

Minden hajót megtámadtunk, és most a területet is megtámadtuk... ez a végrehajtási terület. Itt hajtják végre a tervet, és ez már nem létezik.

Nem volt azonnal világos, hogy melyik célpontot támadták meg, és az amerikai kormány melyik szervezete hajtotta végre a támadást.

A CNN hétfőn arról számolt be, hogy a CIA a hónap elején dróncsapást hajtott végre egy venezuelai part menti kikötői létesítmény ellen.

A kikötő elleni támadás lehet az első szárazföldi csapás az amerikai kampány kezdete óta, amelynek célja a kábítószer-kereskedelem felszámolása Latin-Amerikában. Washington hónapok óta erős nyomást gyakorol Venezuelára, hogy távozásra kényszerítse Nicolás Maduro elnököt, akit Washington azzal vádol, hogy egy kiterjedt kábítószer-kereskedelmi hálózat élén áll. Az amerikai légierő eddig mintegy harminc csapást hajtott végre feltételezett kábítószer-kereskedők hajói ellen, ami közel 107 ember halálát okozta a Karib-tengeren és a Csendes-óceánon.