Trump további légicsapásokat helyezett kilátásba a latin-amerikai drogkartellek ellen

Donald Trump amerikai elnök kedden kijelentette, hogy bármely országot megtámadhatnak, amely illegális kábítószereket csempész az Egyesült Államokba. A TASZSZ beszámolója szerint Trump közvetlen katonai fellépést tervez a kartellek ellen. Az elnök nyilatkozata szerint a légicsapások célja a drogkartellek infrastruktúrájának és vezetőinek megsemmisítése, valamint a kábítószer-áramlás visszaszorítása.

Trump szerint az Egyesült Államok közvetlen katonai fellépést tervez a kartellek ellen. Fotó: AFP

Donald Trump amerikai elnök katonai csapással fenyegette meg Kolumbiát a kábítószer-kereskedelem miatt fokozódó feszültségek közepette. – Bárki, aki ilyet tesz, és eladja az országunknak, támadásnak van kitéve – mondta Trump újságíróknak, miután felvetette a Kolumbiából származó kokain kérdését a Fehér Házban tartott kabinetülésen. Az elnök kijelentései a Venezuelával fokozódó feszültség közepette hangzottak el. Ezzel párhuzamosan a Trump-adminisztráció – az Express jelentése szerint –