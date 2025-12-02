TrumpWashingtonKolumbiavenezuelalégicsapáscélpontdrogkartell

Trump további légicsapásokat helyezett kilátásba a latin-amerikai drogkartellek ellen

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok szárazföldi célpontokra is kiterjedő légicsapásokat indít a latin-amerikai drogkartellek elleni harc részeként.

Magyar Nemzet
2025. 12. 02. 20:51
Trump légicsapásokat jelentett be a latin-amerikai drogkartellek ellen Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Donald Trump amerikai elnök kedden kijelentette, hogy bármely országot megtámadhatnak, amely illegális kábítószereket csempész az Egyesült Államokba. A TASZSZ beszámolója szerint Trump közvetlen katonai fellépést tervez a kartellek ellen. Az elnök nyilatkozata szerint a légicsapások célja a drogkartellek infrastruktúrájának és vezetőinek megsemmisítése, valamint a kábítószer-áramlás visszaszorítása. 

Donald Trump interjút ad az Air Force 1 fedélzetén
Trump szerint az Egyesült Államok közvetlen katonai fellépést tervez a kartellek ellen. Fotó: AFP

Donald Trump amerikai elnök katonai csapással fenyegette meg Kolumbiát a kábítószer-kereskedelem miatt fokozódó feszültségek közepette. – Bárki, aki ilyet tesz, és eladja az országunknak, támadásnak van kitéve – mondta Trump újságíróknak, miután felvetette a Kolumbiából származó kokain kérdését a Fehér Házban tartott kabinetülésen. Az elnök kijelentései a Venezuelával fokozódó feszültség közepette hangzottak el. Ezzel párhuzamosan a Trump-adminisztráció – az Express jelentése szerint – 

megduplázta a jutalmat a Nicolás Maduro venezuelai elnök elfogásához vezető információkért.

Az Egyesült Államok nem tűrheti tovább, hogy ezek a szervezett bűnözői hálózatok veszélyeztessék polgáraink biztonságát

– fogalmazott Trump.

 

Venezuela válasza nem maradt el Trump légtérzára után

Ahogy lapunk is beszámolt róla, Caracas újfent nekiment Washingtonnak, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette: az Egyesült Államok teljesen lezárná a dél-amerikai ország légterét. A venezuelai vezetés szerint az amerikai döntés megengedhetetlen külső beavatkozás, amely nyíltan semmibe veszi a nemzetközi jogot és Venezuela állami önrendelkezését. A rezsim közölte: sem fenyegetést, sem parancsot nem hajlandó eltűrni egyetlen külföldi hatalomtól sem.

 

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekrendőrség

Gondoltad volna?

Bayer Zsolt avatarja

Gondoltad volna, hogy 2025 (mindjárt 2026) évvel Jézus után ismét keresztényüldözés lesz szerte a „keresztény” Európában?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu