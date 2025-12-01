Mint arról korábban beszámoltunk, Donald Trump egyértelművé tette: lezártnak tekinti a venezuelai légteret, mert nem hajlandó tovább nézni, hogy a térséget bűnhálózatok és embercsempészek használják kijáratként. Venezuela azonban azonnal visszavágott: a külügy a saját honlapján közzétett közleményben kategorikusan követeli a légtér „feltétel nélküli tiszteletét”, és sietve a nemzetközi jog mögé bújik. A közlés hivatkozási alapként az ICAO előírásait és az 1944-es Chicagói Egyezményt sorolja fel, hangsúlyozva: minden állam teljes szuverenitást élvez az országát övező légtér felett. Erről számolt be az Anadolu hírügynökség forrásaira hivatkozva az Origo.

Venezuela válasza nem maradt el Trump légtérzára után Fotó: AFP

A caracasi rezsim egyértelművé tette: a venezuelai légtérrel kapcsolatban kizárólag a saját hatóságaik szólhatnak bele bármibe, és minden külső nyomást kategorikusan elutasítanak.