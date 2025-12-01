Donald TrumpVenezuelaCaracasfigyelmeztetéslégtérzárTrump

Venezuela válasza nem maradt el Trump légtérzára után

Caracas újfent nekiment Washingtonnak, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette: az Egyesült Államok teljesen lezárná a dél-amerikai ország légterét. A venezuelai vezetés szerint az amerikai döntés megengedhetetlen külső beavatkozás, amely nyíltan semmibe veszi a nemzetközi jogot és Venezuela állami önrendelkezését. A rezsim közölte: sem fenyegetést, sem parancsot nem hajlandó eltűrni egyetlen külföldi hatalomtól sem.

Sebők Barbara
2025. 12. 01. 2:28
Venezuela válasza nem maradt el Trump légtérzára után Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Mint arról korábban beszámoltunk, Donald Trump egyértelművé tette: lezártnak tekinti a venezuelai légteret, mert nem hajlandó tovább nézni, hogy a térséget bűnhálózatok és embercsempészek használják kijáratként. Venezuela azonban azonnal visszavágott: a külügy a saját honlapján közzétett közleményben kategorikusan követeli a légtér „feltétel nélküli tiszteletét”, és sietve a nemzetközi jog mögé bújik. A közlés hivatkozási alapként az ICAO előírásait és az 1944-es Chicagói Egyezményt sorolja fel, hangsúlyozva: minden állam teljes szuverenitást élvez az országát övező légtér felett. Erről számolt be az Anadolu hírügynökség forrásaira hivatkozva az Origo.

Venezuela válasza nem maradt el Trump légtérzára után
Venezuela válasza nem maradt el Trump légtérzára után Fotó: AFP

Venezuela válasza nem maradt el Trump légtérzára után

A caracasi rezsim egyértelművé tette: a venezuelai légtérrel kapcsolatban kizárólag a saját hatóságaik szólhatnak bele bármibe, és minden külső nyomást kategorikusan elutasítanak. 

A közlemény szerint Venezuela „nem tűri sem a parancsolgatást, sem a fenyegetést, sem bármiféle idegen beavatkozást”, és külföldi szereplőnek nincs joga feltételeket szabni a légterük használatához.

A nyilatkozat ugyanakkor azt is felemlegeti, hogy Washington korábban egyoldalúan leállította azokat a visszatérési járatokat, amelyekkel a venezuelaiak hazajuthattak volna. Caracas saját állítása szerint ezek a gépek a Hazai Visszatérési Terv részeként működtek, és eddig összesen 13 956 állampolgárt hoztak vissza az országba 75 járattal.

Caracas szerint az Egyesült Államok nem humanitárius megfontolásból lépett, hanem újabb eszközzel próbálja sarokba szorítani a venezuelai rezsimet. 

A vezetés úgy állítja be, mintha Washington döntése egyenesen akadályozná a segítő szándékú együttműködést – újabb bizonyítékként hozva fel az „amerikai nyomásgyakorlásra”.

A venezuelai kormány emellett drámai hangon figyelmeztet: szerintük az amerikai katonai jelenlét „veszélyt jelent” a Karib-térségre és Dél-Amerika északi részére.

Caracas arra szólította fel az ENSZ-et és minden multilaterális szervezetet, hogy ne maradjanak csendben, mintha a kontinens békéje forogna kockán. A nyilatkozat lényegében azt sugallja, hogy az Egyesült Államok lépései túlmutatnak Venezuelán, és az egész régióra fenyegetést jelentenek.

A rezsim hozzátette, hogy „méltósággal és a nemzetközi jog eszközeivel” kész válaszolni.

Állításuk szerint a venezuelai nép történelmileg soha nem engedett a külső befolyásnak, és most sem fog.

Yvan Gil külügyminiszter szerint Trump szavai „egyoldalú, önkényes és ellenséges lépést” tükröznek –  erről IDE KATTINTVA, az Origo cikkében olvashat bővebben.

A nemzeti média ugyanakkor arról számolt be, hogy a venezuelai légiforgalomban semmiféle változás nem látható.

Borítókép: Venezuela elnöke, Nicolas Maduro (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekkarácsony

Két baj

Bayer Zsolt avatarja

Lapunk publicistájának legújabb blogbejegyzése.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu