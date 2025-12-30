szentkirályi alexandrafővárosi közgyűlésbudapest

Szentkirályi Alexandra: Budapest sokkal többet érdemel + videó

A baloldali többség ellenére is sikerült eredményeket elérni a Fővárosi Közgyűlésben – erről is beszélt a fővárosi Fidesz frakcióvezetője évértékelő videójában.

Magyar Nemzet
2025. 12. 30. 19:22
Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke Forrás: Facebook
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Évértékelő videóban tekintett vissza a Fővárosi Közgyűlés idei munkájára Szentkirályi Alexandra. A budapesti Fidesz elnöke közösségi oldalán közzétett bejegyzésében hangsúlyozta: a fővárosi Fidesz egész évben azon dolgozott, hogy javítsa a budapestiek mindennapjait, még akkor is, ha a baloldali többség gyakran elutasította az előremutató javaslatokat.

Forrás: Facebook

Szentkirályi Alexandra felidézte: az év utolsó közgyűlésén decemberben két olyan előterjesztést is elfogadtak, amelyeket a Fidesz javasolt.

 Ezek révén lakásrezsi-támogatást nyújthatnak a rászorulóknak, valamint kiemelten támogathatják a nyugdíjasokat, akik ingyenes fürdő-, mozi- és állatkerti belépőkhöz juthatnak.

A budapesti Fidesz elnöke hangsúlyozta: a jövő évben sem lassítanak, sőt, megkettőzött erővel folytatják a munkát, amelyre a budapestiek felhatalmazást adtak. „Budapest sokkal többet érdemel” – fogalmazott, hozzátéve: 

a fővárosi Fidesz készen áll a 2026-os kihívásokra is.

Borítókép: Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke (Forrás: Facebook)


További játékainkhoz kattintson ide!

zoe.mediaworks.hu

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekfelfedezés

„Ami volt, ugyanaz lesz majd…” (A közeledő új év elé)

Bayer Zsolt avatarja

A manhattani és londoni Cityben gurgulázva röhögnek és térdüket csapkodják.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu