Szentkirályi Alexandra: Budapest sokkal többet érdemel + videó

Évértékelő videóban tekintett vissza a Fővárosi Közgyűlés idei munkájára Szentkirályi Alexandra. A budapesti Fidesz elnöke közösségi oldalán közzétett bejegyzésében hangsúlyozta: a fővárosi Fidesz egész évben azon dolgozott, hogy javítsa a budapestiek mindennapjait, még akkor is, ha a baloldali többség gyakran elutasította az előremutató javaslatokat.

Forrás: Facebook

Szentkirályi Alexandra felidézte: az év utolsó közgyűlésén decemberben két olyan előterjesztést is elfogadtak, amelyeket a Fidesz javasolt.

Ezek révén lakásrezsi-támogatást nyújthatnak a rászorulóknak, valamint kiemelten támogathatják a nyugdíjasokat, akik ingyenes fürdő-, mozi- és állatkerti belépőkhöz juthatnak.

A budapesti Fidesz elnöke hangsúlyozta: a jövő évben sem lassítanak, sőt, megkettőzött erővel folytatják a munkát, amelyre a budapestiek felhatalmazást adtak. „Budapest sokkal többet érdemel” – fogalmazott, hozzátéve: