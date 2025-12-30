A Kreml nyilatkozott Vlagyimir Putyin tartózkodási helyéről a rezidenciája elleni támadási kísérletet követően. Az ukrán fegyveres erők (AFU) által végrehajtott akció után az államfő tartózkodási helye nem képezheti nyilvános vita tárgyát – közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője, amiről a Lenta.ru számolt be.
A Kreml megszólalt Putyin tartózkodási helyéről
Mint azt megírtuk, orosz források szerint ukrán támadás érte Vlagyimir Putyin egyik rezidenciáját. A feltételezett támadási kísérletet követően a Kreml szóvivője nyilatkozott az orosz államfő tartózkodási helyéről, részleteket azonban nem közölt.
Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint december 28. és 29. között a légvédelem 91 ukrán támadó drónt semmisített meg Vlagyimir Putyin állami rezidenciája közelében, a Novgorod régióban. Anatolij Matvijcsuk nyugalmazott ezredes, katonai elemző szerint a támadás végrehajtásában helyi „alvó sejtek” is közreműködhettek, amelyek parancsra aktivizálódtak.
További Külföld híreink
A Magyar Nemzet korábban részletes cikket közölt a novgorodi elnöki rezidenciát ért támadásról és annak lehetséges következményeiről.
Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Az észt hírszerzés szerint világos, mire készül Putyin
Kiemelték: a folyamatos éberség elengedhetetlen.
Titokban csapott le Washington? Trump robbanásról beszélt
Az Egyesült Államok csapást mért egy olyan venezuelai part menti térségre, ahol kábítószerrel megrakott hajókat indítottak útnak.
Kína békét sürget Ukrajnában, a NATO új konfliktusokra készül
Kína optimista: közeledhet a béke Ukrajnában.
Több száz embert vettek őrizetbe egy, az Iszlám Állam terrorszervezet elleni műveletben
Három rendőr és hat iszlamista fegyveres meghalt egy tűzharcban.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Az észt hírszerzés szerint világos, mire készül Putyin
Kiemelték: a folyamatos éberség elengedhetetlen.
Titokban csapott le Washington? Trump robbanásról beszélt
Az Egyesült Államok csapást mért egy olyan venezuelai part menti térségre, ahol kábítószerrel megrakott hajókat indítottak útnak.
Kína békét sürget Ukrajnában, a NATO új konfliktusokra készül
Kína optimista: közeledhet a béke Ukrajnában.
Több száz embert vettek őrizetbe egy, az Iszlám Állam terrorszervezet elleni műveletben
Három rendőr és hat iszlamista fegyveres meghalt egy tűzharcban.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!