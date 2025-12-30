A Kreml megszólalt Putyin tartózkodási helyéről

A Kreml nyilatkozott Vlagyimir Putyin tartózkodási helyéről a rezidenciája elleni támadási kísérletet követően. Az ukrán fegyveres erők (AFU) által végrehajtott akció után az államfő tartózkodási helye nem képezheti nyilvános vita tárgyát – közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője, amiről a Lenta.ru számolt be.

Peszkov közölte a Kreml álláspontját (Fotó: AFP)