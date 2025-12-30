dmitrij peszkovvlagyimir putyinkremltámadás

A Kreml megszólalt Putyin tartózkodási helyéről

Mint azt megírtuk, orosz források szerint ukrán támadás érte Vlagyimir Putyin egyik rezidenciáját. A feltételezett támadási kísérletet követően a Kreml szóvivője nyilatkozott az orosz államfő tartózkodási helyéről, részleteket azonban nem közölt.

Magyar Nemzet
2025. 12. 30. 19:07
Vlagyimir Putyin orosz elnök
Vlagyimir Putyin orosz elnök Forrás: AFP
A Kreml nyilatkozott Vlagyimir Putyin tartózkodási helyéről a rezidenciája elleni támadási kísérletet követően. Az ukrán fegyveres erők (AFU) által végrehajtott akció után az államfő tartózkodási helye nem képezheti nyilvános vita tárgyát – közölte Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője, amiről a Lenta.ru számolt be.

Peszkov közölte a Kreml álláspontját.
Peszkov közölte a Kreml álláspontját (Fotó: AFP)

Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint december 28. és 29. között a légvédelem 91 ukrán támadó drónt semmisített meg Vlagyimir Putyin állami rezidenciája közelében, a Novgorod régióban. Anatolij Matvijcsuk nyugalmazott ezredes, katonai elemző szerint a támadás végrehajtásában helyi „alvó sejtek” is közreműködhettek, amelyek parancsra aktivizálódtak.

A Magyar Nemzet korábban részletes cikket közölt a novgorodi elnöki rezidenciát ért támadásról és annak lehetséges következményeiről.

Borítókép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (Fotó: AFP)

