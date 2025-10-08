Rendkívüli

energiaEnergiaügyi Minisztériumnapelem

A globális mezőny elején áll hazánk ezen a területen

A kormány energetikai programjai beérnek.

2025. 10. 08. 9:18
Illusztráció Fotó: Petőfi Népe / Bús Csaba
Az idei évben is őrzi elsőségét Magyarország a napelemes termelésben: az Ember nemzetközi think-tank évközi jelentése változatlanul a globális mezőny legelejére helyezi hazánkat – írja szerdai Facebook-bejegyzésében az Energiaügyi Minisztérium. 

Magyarországon az idei első félévben csaknem harminc százalékot tett ki a naperőművek részesedése a villamosenergia-termelésből. 

A magyar mutató a 8,8 százalékos világátlagot több mint háromszorosan múlja felül, a hazai adat négy évvel korábban még csak 11,3 százalék volt.

A zöldenergia még hatékonyabb hasznosítása érdekében a kormány a jövőben is támogatja az energiatárolói képességek megerősítését.

Szeptember elejére már több mint kilenc gigawattra nőtt a megújulók beépített teljesítménye Magyarországon. 2015 és 2024 között az európai országok közül nálunk bővült a legnagyobb arányban, több mint nyolcszorosára a zöldenergia-termelői kapacitás. A tiszta és olcsó energiahordozók térnyerése hozzájárul az importkitettségek csökkentéséhez, erősíti az ellátás biztonságát – hangsúlyozzák.

A látványos napelemes előretörés kiaknázásához még több energiatárolóra van szükség. A kormány a már meghirdetett programokban összesen 230 milliárd forinttal támogatja a családok és vállalkozások fejlesztéseit. Hamarosan megnyílik a Jedlik Ányos energetikai program vállalkozásoknak szóló pályázata, amely ötvenmilliárd forintos keretösszeggel ösztönöz ipari energiatárolók létesítésére. A programcsomag a kiegyensúlyozottabb megújuló erőművi állomány kialakítása érdekében a többi között segíti a biogáz-biometán és a földhő fokozott hasznosítását, a távhőrendszerek zöldítését is.

