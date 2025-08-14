Paranoia kerítette hatalmába Magyar Pétert

Újabb elképesztő ötlettel állt elő Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke minden bizonyítékot és alapot nélkülözve azt állította, a kormánypártok emberei fenyegetik és gyalázzák a vidékieket.

Magyar Péter folyamatosan ferdíti a valóságot (Forrás: Facebook)

Magyar Péter közösségi oldalán többek között azt állította, hogy

egy zalai gazdának a látogatásuk után megmérgezték az állatait;

egy tejtermelő gazdától a látogatásuk után nem veszik át a tejet;

egy gazdának „véletlenül” a látogatásuk után leégett 15 hektárja;

egy óvodai vezetőt eltávolítottak a pozíciójából;

egy gyermekvédelmi vezetőt minden eszközzel megpróbálnak ellehetetleníteni, miután elmondta az igazságot;

és szinte minden választó verbális és írott fenyegetést kap a távozásuk után.

A politikus minden paranoiáját a közösségi médiás posztjába öntve azt állította, mindez Orbán Viktor és a kormány műve.

Az állatok megmérgezése és a leégett termőföld ügyében megkerestük az országos, illetve a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is. Arra voltunk kíváncsiak, érkezett-e a rendőrséghez feljelentés az említett ügyekben, illetve felmerült-e az idegenkezűség gyanúja? Kérdéseket intéztünk továbbá a Tisza Párt sajtóosztályához, azonban választ egyelőre nem kaptunk. Amint érkezik válasz, frissítjük cikkünket.

Mindezen elképesztő állításokat Magyar Péter úgy teszi, hogy a politikai színrelépése óta hazugságot hazugságra halmoz. A Tisza Párt vezére nemrég arra utalt, hogy szándékos gyújtogatás történhetett Ibrányban, ahol az országjárása során fordult meg. A legveszélyesebb hazugsága az volt, amikor azt állította, hogy Budapesten landolt a bukott szír elnök repülőgépe. De hazudott arról is, hogy politikai pályára lépne, valamint tagadta, hogy lehallgatta volna volt feleségét, Varga Juditot.

Amint arról már beszámoltunk, a Tisza Párt elnöke még július 22-én Ibrányban járt, ahol a helyi gazdákkal beszélgetett és az aratásban is részt vett. Napokkal később már a Velencei-tó mellett járt Magyar Péter, ahol élő adásban azt ecsetelte, hogy július 23-án tűz ütött ki azon a mezőgazdasági területen, ahol Éles András gazdával közösen aratott a kamerák előtt.