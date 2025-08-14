Orbán ViktorkormányembercsempészhazugságMagyar Péter

Paranoia kerítette hatalmába Magyar Pétert

Ismét egy elképesztő hazugsággal állt elő a Tisza Párt elnöke. A politikus szerint az országjárását a kormánypártok emberei követik, akik megfélemlítik a vidéken élőket.

Gábor Márton
2025. 08. 14. 10:33
Fotó: Hatlaczki Balázs
Újabb elképesztő ötlettel állt elő Magyar Péter. A Tisza Párt elnöke minden bizonyítékot és alapot nélkülözve azt állította, a kormánypártok emberei fenyegetik és gyalázzák a vidékieket. 

Magyar Péter folyamatosan ferdíti a valóságot (Forrás: Facebook)

Magyar Péter közösségi oldalán többek között azt állította, hogy

  • egy zalai gazdának a látogatásuk után megmérgezték az állatait;
  • egy tejtermelő gazdától a látogatásuk után nem veszik át a tejet;
  • egy gazdának „véletlenül” a látogatásuk után leégett 15 hektárja;
  • egy óvodai vezetőt eltávolítottak a pozíciójából;
  • egy gyermekvédelmi vezetőt minden eszközzel megpróbálnak ellehetetleníteni, miután elmondta az igazságot;
  • és szinte minden választó verbális és írott fenyegetést kap a távozásuk után.

A politikus minden paranoiáját a közösségi médiás posztjába öntve azt állította, mindez Orbán Viktor és a kormány műve.

Az állatok megmérgezése és a leégett termőföld ügyében megkerestük az országos, illetve a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is. Arra voltunk kíváncsiak, érkezett-e a rendőrséghez feljelentés az említett ügyekben, illetve felmerült-e az idegenkezűség gyanúja? Kérdéseket intéztünk továbbá a Tisza Párt sajtóosztályához, azonban választ egyelőre nem kaptunk. Amint érkezik válasz, frissítjük cikkünket. 

Mindezen elképesztő állításokat Magyar Péter úgy teszi, hogy a politikai színrelépése óta hazugságot hazugságra halmoz. A Tisza Párt vezére nemrég arra utalt, hogy szándékos gyújtogatás történhetett Ibrányban, ahol az országjárása során fordult meg. A legveszélyesebb hazugsága az volt, amikor azt állította, hogy Budapesten landolt a bukott szír elnök repülőgépe. De hazudott arról is, hogy politikai pályára lépne, valamint tagadta, hogy lehallgatta volna volt feleségét, Varga Juditot.

Amint arról már beszámoltunk, a Tisza Párt elnöke még július 22-én Ibrányban járt, ahol a helyi gazdákkal beszélgetett és az aratásban is részt vett. Napokkal később már a Velencei-tó mellett járt Magyar Péter, ahol élő adásban azt ecsetelte, hogy július 23-án tűz ütött ki azon a mezőgazdasági területen, ahol Éles András gazdával közösen aratott a kamerák előtt.

A videóban Magyar furcsa kijelentéseket tesz, például 15 hektár leégéséről beszél, szalmát és búzát emleget, miközben ennél kisebb terület volt érintett és a tarló, illetve száraz fű égett a helyi tűzoltóság beszámolója szerint. Magyar még tovább hergelt, amikor arról beszélt, hogy a helyiek láttak egy quadot elhajtani a tűz kitörése után, mégsem tettek feljelentést. Azonban az érintett gazda, Éles András a közösségi oldalán tudatta, hogy a quadosnak semmi köze nincs a tűz keletkezéséhez és ő ilyet nem is mondott Magyar Péternek.

De hosszú percekig beszélt arról is Magyar Péter, hogy szerinte többen hatósági vagy állami vegzálás áldozataivá váltak azok közül, akikkel találkozott. Ezzel arra utalt, hogy szándékos gyújtogatás történhetett Ibrányban is.

Azonban a Tisza-vezér szavain kívül semmilyen jel nem utal szándékosságra.

Az embercsempész, aki ott sem volt

Magyar Péter a balos sajtóval karöltve hurrogta, hogy egy, a magyar kormány által szabadon engedett embercsempész okozott autóbalesetet a XXII. kerületben, majd segítségnyújtás nélkül hagyta el a helyszínt. Nem sokkal később kiderült, hogy az embercsempészt, akiről beszélt, a hatóságok már kiutasították az országból, el is hagyta Magyarország területét. A balesetet okozó férfi a testvére. A Tisza Párt elnöke – bár nem először terjeszt álhírt – még napokig hajtogatta, hogy neki van igaza, még akkor is, amikor a rendőrség is rácáfolt.

 

Szír repülő, ami sosem járt Budapesten

A Tisza-vezér egyik legnagyobb és egyben legveszélyesebb hazugsága volt, hogy Magyarországra érkezett a bukott szír diktátor, Bassár el-Aszad repülőgépe. A Magyar Hang egy fotót is közölt, amely szerint Budapesten landolt a szír exelnök, ám hamarosan kiderült, szó sincs erről, és a szerkesztőség egy 12 éves felvétellel csapta be az olvasóit. Magyar Péter Facebook-oldalán viszont sokkal később is megtalálható volt az álhírről szóló bejegyzés.

Magyar Péter a Klubrádióban sem okozott csalódást, a tőle megszokott stílusban közölte, nincs miért bocsánatot kérnie.

A Tisza Párt elnöke aztán az ATV-ben folytatta az ezzel kapcsolatos téveszméi terjesztését: az Egyenes beszédben arról értekezett, hogy kormányzati szintről nem jelentették még ki, hogy Bassár el-Aszad valóban nem járt itt.

A nem létező migránstábor

Vitnyéd és Csermajor nevét szinte az egész ország megismerte, miután az egykori tejipari szakiskola területén felújítás kezdődött a településen. A munkálatok miatt ellenzéki politikusok és baloldali médiumok azonnal rémhírterjesztésbe kezdtek, mindenféle információ nélkül politikai szerencsehuszárok, köztük Magyar Péter hergelték az embereket.

Akkor Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos emlékeztetett: Orbán Viktor miniszterelnök személyesen is megerősítette, hogy nem lesz Vitnyéd–Csermajorban migránstábor.

Magyar Péter egyszerűen hazudik, hergel, félelmet kelt. Pont az ellen hangol, amit Brüsszelben támogat

– tette hozzá a kormánybiztos. 

Tiszás ámokfutás

Magyar Péter egy másik alkalommal azt állította, hogy az iskolákban Menczer Tamás miatt bántalmazzák egymást a gyerekek. Mindezt egy Reddit-bejegyzéssel támasztotta alá. A Reddit egy olyan platform, ahol név és fotó nélkül bárki írhat bármit, így ott terjednek a legnagyobb álhírek. Az álhír a jelek szerint még a tiszásoknak is szemet szúrt, mert Magyar Péter végül törölte a posztot, nem úgy, mint a „rejtélyes” szír repülőgépről szóló bejegyzését. 

Hazugságok egész sora

Még csak másfél éve tart Magyar Péter politikai karrierje, de már számtalan alkalommal került önmagával ellentmondásba, sőt nemegyszer bebizonyosodott már, hogy szándékosan hazudott. Az egyik legemlékezetesebb hazugsága néhány héttel ezelőtt volt, amikor brutális vihar tombolt az ország területén. Emiatt lezárták a Liszt Ferenc nemzetközi  repteret is. 

Magyar Péter ehhez képest a helyzetet bagatellizálva a közösségi oldalán azzal vadászta a lájkokat, hogy „a reptér az új MÁV. Volt egy zápor és emiatt le kellett zárni az egyik terminált és töröltek minden gépet.”

Magyar Péternek már a politikai pályafutása is nyilvánvaló hazugsággal indult. Emlékezetes, hogy tavaly februárban, a Partizánnak adott interjúban még rossz viccnek nevezte azt a felvetést, hogy belépne a politikába. Ám rövidesen létrehozta a Talpra, Magyarok! mozgalmat, rendezvényt szervezett március 15-re, majd nem sokkal később bekebelezte a Tisza Pártot, amelyet az önkormányzati és az európai parlamenti (EP) választáson is elindított.

Noha a pártja EP-listáját vezető politikus többször is fogadkozott, hogy mandátumot szerezve sem menne ki Brüsszelbe, a június 9-i választás utáni nyilatkozataiban már úgy érvelt, hasznosabb lenne, ha ő is beülne az Európai Parlamentbe.

Magyar Péter a mentelmi jog kérdésében is meghazudtolta önmagát. A Tisza Párt elnöke az európai parlamenti és önkormányzati választások előtti kampányban a mentelmi jog eltörlését ígérte.

A tavaly júniusi diszkóbotránya után viszont már egészen másként állt a kérdéshez: esze ágában sem volt lemondani az EP-képviselőként őt megillető jogi védelemről.

Bennfentes milliók

Februárban robbant ki Magyar Péter részvénybotránya: mint ismeretes, 2023. július 21-én, pénteken este, tőzsdezárás után az Opus Global Nyrt. részvény-visszavásárlási akciót jelentett be, ami jelentősen növelte a papírok árfolyamát. Ugyanezen a napon, délután három órakor, tehát a tőzsdezárás és az akció bejelentése előtt, Magyar Péter az összes egyéb részvényét eladta, és több tíz millió forint értékben Opus-papírokat vásárolt.

A következő hétfőn, tőzsdenyitás után Magyar emelt árfolyamon eladta ezeket a részvényeket, amivel jelentős, több millió forintos haszonra tett szert. Fontos, hogy ebben az időben Magyar az MBH, tehát a Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó bank felügyelőbizottságában ült, az Opus pedig szintén Mészáros vállalkozása. Magyar a cikkre úgy reagált, hogy az állításokból egy szó sem igaz, mert saját állítása szerint az idézett napon nem vett és nem is adott el részvényt.

A Magyar Nemzeti Bank, mint tőzsdefelügyeleti szerv, eljárást indított az ügyben és hosszú kérdéssort küldött a Tisza elnökének a részletek tisztázása érdekében. A nyilvánosságra került kérdésekből kiderül, hogy Magyar 2023. június 21-én adott megbízást az Opus részvényeinek megvásárlására.

Vagyis akkor, amikor még a nyilvánosság nem tudott a visszavásárlási akcióról, amely később jelentősen megnövelte a cég részvényeinek árfolyamát.

Borítókép: Magyar Péter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

