Bennfentes kereskedelem: bebizonyosodott, hogy Magyar Péter hazudott

2023. július 21.: Az Opus Global Nyrt. részvény-visszavásárlási akciót jelent be.

2024. november 12.: Nyilvánosságra kerül egy hangfelvétel, amelyen Vogen Evelin (Magyar Péter volt barátnője) és Hanzel Henrik (a Tisza pénztárnoka) beszélget. Vogel itt elmondta, hogy Magyarnak kilencvenmillió forintnyi részvénye van, amit olyan tőzsdei információk segítségével keresett, amelyekről „nem kellett volna tudnia”.

2025. február 13.: Az Index megírja, hogy belsős üzleti információk alapján Magyar Péter bennfentes kereskedést követhetett el az Opus papírjaival és ezzel jogellenesen több millió forintra tehetett szert.

2025. február 13.: Magyar azzal védekezik: nem a szóban forgó napokon vett részvényeket.

2025. március 19.: Az ügy miatt vizsgálatot folytató jegybank végzésben kérdéseket küld Magyar Péternek a részvényvásárlásairól.

2025. április 24.: Nyilvánosságra kerülnek az MNB kérdései, ezekből pedig egyértelműen kiderül, hogy Magyar februárban a részvényügyleteiről nem mondott igazat.

Február elején az Index robbantotta ki Magyar Péter részvénybotrányát: a lap arról írt, hogy 2023. július 21-én, pénteken este, tőzsdezárás után az Opus Global Nyrt. részvény-visszavásárlási akciót jelentett be, ami jelentősen növelte a papírok árfolyamát. Ugyanezen a napon, délután három órakor, tehát a tőzsdezárás és az akció bejelentése előtt, Magyar Péter az összes egyéb részvényét eladta, és több tíz millió forint értékben Opus-papírokat vásárolt.

A cikk szerint a rá következő hétfőn, tőzsdenyitás után Magyar emelt árfolyamon eladta ezeket a részvényeket, amivel jelentős, több millió forintos haszonra tett szert. Fontos, hogy ebben az időben Magyar az MBH, tehát a Mészáros Lőrinc érdekeltségében tartozó bank felügyelőbizottságában ült, az Opus pedig szintén Mészáros vállalkozása.

Magyar a cikkre – propagandistázás és hazugozás kíséretében – úgy reagált:

„a lap állításaiból egy szó sem igaz. A cikkben idézett napon nem vettem és nem is adtam el részvényt”.

Lapunk akkor azt írta, Magyar sajátos trükköt bevetve próbál kibújni az ügyből, és azt állítja: a következő héten könyvelték le az ügyletet, így ő nem vásárolhatott pénteken. Vagyis nem követett el bennfentes kereskedést. Már akkor rámutattunk, hogy a tőzsdén az ügyleteket nem azonnal könyvelik, hanem később. Így könnyen megeshet, hogy a pénteki vásárlás máskor került nyilvántartásba. Arra is utaltunk, hogy az ügyet az tisztázza majd, mikor adott megbízást Magyar a részvényvásárlásra.

Ez ma lényegében be is bizonyosodott. A Magyar Nemzeti Bank, mint tőzsdefelügyelet ugyanis korábban eljárást indított az ügyben és nemrégiben hosszú kérdéssort küldött a Tisza elnökének, hogy tisztázza a részleteket. A most nyilvánosságra került kérdésekből kiderül, hogy Magyar 2023. június 21-én adott megbízás az Opus részvényeinek megvásárlására. Vagyis amikor még a nyilvánosság nem tudott a visszavásárlási akcióról, amely később jelentősen megnövelte a cég részvényinek árfolyamát.

Érdemes tisztázni, mi is az a bennfentes kereskedelem. Erről korábban ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász elsőként azt emelte ki, hogy a bennfentes kereskedelmet az uniós jog is tiltja. A Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány tudományos igazgatója rámutatott: a piaci visszaélésekről szóló irányelv minden tagállam számára kötelezővé teszi, hogy fellépjen a bennfentes kereskedelemmel szemben és legalább a súlyosabb esetekben bűncselekménynek minősítse az ilyen visszaélést. Ezt a magyar jogrend meg is teszi.

Ilyen bűncselekményt pedig az követ el, aki bennfentes, vagyis belsős információ felhasználásával saját vagy más nevében ajánlatot tesz, ügyletet köt, ügyletkötésre megbízást ad, vagy ezeket visszavonja, módosítja. Lényegében ugyanez a helyzet, ha valaki a bennfentes információt üzletelés céljával másnak átadja. A törvény alapesetben három évig terjedő szabadságvesztést helyez kilátásba, súlyosabb esetben öt év a maximum – például akkor, ha az érintett ügyletek értéke nagy, vagyis meghaladja az ötvenmillió forintot.

A jegybanki kérdéssorral már szerdán foglalkozott a sajtó. Mint az Index közölte, a bennfentes kereskedelem kapcsán vizsgálódó MNB egyik női munkatársa ingerült telefonhívást kapott. A hívó fél – ahogy később kiderült, Magyar Péter – számonkérő hangnemben bírálta a jegybank eljárását. Az MNB közleménye szerint az ellenzéki pártvezető nem csak a feltett kérdéseket kifogásolta, politikailag motivált fenyegetést is megfogalmazott. Arra utalt, hogyha pártja megnyeri a 2026-os választást, komoly változások lesznek. Jelezte azt is, hogy bohóc fejeket rajzol majd a egyes kérdések mellé.

Ennél is érdekesebb Magyar egy korábbi megnyilvánulása. – A magyar embereknek semmi közük ahhoz, hogy én öt vagy tíz éve mit csináltam – így reagált Magyar Péter a repülőtéren az M1 kérdésére, hogy vásárolt-e Opus-részvényeket. A Tisza Párt elnöke kikerülte a konkrét válaszadást, ehelyett ingerülten személyeskedett a riporterrel.

Az Opus-részvények ügyében – az Index információja szerint – a Magyar Nemzeti Bank több személlyel, így Magyar Péterrel kapcsolatban is bennfentes kereskedelem gyanúja miatt vizsgálatot folytat. Arról pedig már lapunk számolt be, hogy az ügyészség is eljárást indított Magyar Péter egyik tőzsdei ügyletével összefüggésben.