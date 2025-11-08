idezojelek
Tiszás madzag – méz nélkül

Se szakértő, se jelölt, se program.

Megyeri Dávid
Tisza Pártkormánykiadásrezsi 2025. 11. 08. 6:39
Fotó: Hatlaczki Balázs

Megtudhattuk a Tisza Párt elnökétől, hogy az úgynevezett szakértőik nem a hivatalos programjukról beszélnek, amikor népnyúzóbbnál népnyúzóbb, szadistábbnál szadistább rendelkezéseket, törvénymódosításokat lengetnek be, amennyiben kormányra, azaz hatalomra kerülnek. Se szeri, se száma a rengeteg nyilatkozatnak, amelyek a 13. havi nyugdíj, a nők 40 év utáni nyugdíjba vonulásának, a rezsicsökkentés megszüntetésétől az adóprés progresszív beindításáig lényegében minden gazdaságélénkítő, egyben lakosságbarát intézkedés felszámolását tartalmazzák, amiket az Orbán-kormány tizenöt év alatt bevezetett. Még sorolni, szemléltetni is „tereh” azt a megszorítási, lakosságsarcolási tűzijátékot, amelyet Surányi Györgytől Simonovits Andrásig és Petschnig Mária Zitáig produkáltak az utóbbi hetekben.

Csakhogy, miként említettük, a nagyfőnök kijelentette, hogy ezek a szakértők nem a szakértőik, és ők különben is tejben-vajban fogják füröszteni a magyar népességet, csak győzzék az emberek a sok kényeztetést és brutális adócsökkentést elviselni. Igaz, hogy Peti vezér azt mondta régebben, hogy amit a szakértőik nyilatkoznak, az a Tisza Párt hivatalos álláspontját tükrözi, de sebaj! Magyar Péternél szokásos ügymenet, hogy amit mond, legközelebb annak homlokegyenest az ellenkezőjét állítsa, hogy aztán harmadik alkalommal mind a két előző véleményét anullálja.

De akkor hol vannak az igaziak, a valódi szakértőik? Ha a Surányi- és Simonovits-féle kiszolgált MSZP–SZDSZ-es közgazdász-varieté nem vállalható, akkor álljanak elő azokkal, akik legalább megközelítőleg hitelesen képviselik a Tisza Párt programját. 

Amennyiben viszont tényleg szembemenetelnének a szekta elfogadott irányvonalával, ugyan miért nem küldi el vagy állítja le őket a vezérürü? Vagy lehetséges, hogy nincsenek szakértői a Tisza Pártnak? A válasz persze nyilvánvaló: mert ez a pártállami MSZP–SZDSZ-es időkből átmentett, többszörösen leszerepelt, ám maximálisan Brüsszel-kompatibilis szakértőbrancs közvetíti a kókler Patyomkin-párt tényleges nemzetrombolási terveit. Ezenkívül le kell számolni azzal a szóhasználattal, hogy a botcsinálta szakértők úgymond elszólják magukat, csupán elkottyantják a szélhámos formáció valódi terveit.

A helyzet úgy áll azonban, hogy nem csupán hivatalos és vállalt szakértői nincsenek ennek a furcsa, pártként beállított tákolmánynak, hanem képviselőjelöltjei sem. Sőt, hovatovább annyi remény van rá, hogy előlépnek a régóta beharangozott szenzációs jelöltek a sötétségből, mint annak, hogy a várva várt Godot egyszer mégis megérkezik Samuel Beckett híres színdarabjában. Igaz, addig, amíg nem lépnek színre, nem is hibázhatnak, nem locsoghatnak-fecseghetnek hülyeségeket, mint a már megismert kevés számú tiszás vezető Tarr Zoltán alelnöktől Ruszin-Szendi Romulusz erőszak- és háborúpárti balfék generálisig.

A Tisza-szektáról a tévedés kockázata nélkül állítható: nagyon fukarul és cudarul bánnak a szavazópolgárokkal: se szakértő, se jelölt, se program. Kizárólag a megszorítási, elvonási, felszámolási és leszámolási tervek áradnak, nem a Tisza. Programjuk címe: Tiszás madzag – méz nélkül.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

