Kylian Mbappé játékra jelentkezik az El Clásicón, Xabi Alonso azonban trükközne

2026-ban nem kellett sokat várni az első El Clásicóra. Január 11-én, vasárnap Barcelona–Real Madrid mérkőzést rendeznek a dzsiddai spanyol Szuperkupa döntőjében , miután a katalánok az elődöntőben átrobogtak az Athletic Bilbaón, míg Xabi Alonso együttese részben Federico Valverde hatalmas szabadrúgásgóljával, 2-1-re legyőzte a városi rivális Atlético Madridot. A finálé előtt a legnagyobb kérdés, hogy az elődöntőről még sérülés miatt lemaradó, ugyanakkor a napokban Szaúd-Arábiába utazó Kylian Mbappé pályára léphet-e. A mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Alonsót erről is kérdezték.

A Barcelona–Real Madrid döntőre a katalán együttes pihenhetett egy nappal többet Fotó: FADEL SENNA/AFP

Kylian Mbappé játszani fog az El Clásicón

– Sokkal jobban van – kezdte a Real edzője Dzsiddában.

Az elképzelés az volt, hogy Mbappé az Atlético elleni elődöntőn pár percet már játszhat, de nem akartuk elsietni a felépülését. Ugyanakkor azt előre megbeszéltük, hogy ha bejutunk a döntőbe, akkor ide utazik. A mai edzésen fogunk tiszta képet kapni az állapotáról. az edzés után fogjuk eldönteni, hogy holnap kezdeni fog vagy a kispadról fog beállni.

Tehát a mostani idényben már 29 gólos francia csatár minden bizonnyal ott lesz a fináléban, ennél rosszabb hírt aligha kaphatott volna a Barca. Ugyanakkor a Real Mbappé hiányában sincs bajban a támadósorban. A 27 éves támadó még a Real Betis elleni legutóbbi La Liga-mérkőzést is kihagyta, ott viszont a helyette kezdő Gonzalo García mesterhármast jegyzett. Minden bizonnyal Mbappé is látta ezt, és minél hamarabb szeretne visszatérni a pályára.

A mérkőzés előtti utolsó edzésen Kylian Mbappé is a társakkal végzett teljes értékű munkát, egyedül Antonio Rüdiger hiányzott a blancóknál. Így a döntés Alonsónál: Mbappét egyből kezdeti vagy a fáradt Barca-védőkre engedi rá a második félidőben?

Amikor a Real Madrid október 26-án hazai pályán 2-1-re legyőzte a Barcát a bajnokságban, sokan úgy gondolták, fordulóponthoz érkezett az Alonso-csapat, s innentől a bajnoki cím első számú várományosa lehet. Nos, az azóta eltelt kilenc fordulóban Hansi Flick együttes mindegyik meccset megnyerte, míg a Real háromszor döntetlent játszott, egyszer kikapott. Szaúd-Arábiába úgy utaztak a csapatok, hogy a címvédő előnye négy pont a Real Madriddal szemben. Daniel Carvajal, a királyi gárda 33 éves jobbhátvédje elmondta a médianapon, hogy ez a kupadöntő lehet az igazi fordulópont. A legnagyobb rivális legyőzése a kupadöntőben – létezik ennél nagyobb motiváció?