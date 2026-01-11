Kylian MbappéBarcelonaXabi Alonsospanyol SzuperkupaReal Madrid

Kylian Mbappé játékra jelentkezik az El Clásicón, Xabi Alonso azonban trükközne

A Barcelona és a Real Madrid is megnyerte a spanyol Szuperkupa elődöntőjét, így jöhet az idényben a második El Clásico, ezúttal a dzsiddai éjszakában. A finálé előtt mindenkit az izgatott, hogy Kylian Mbappé bevethető lesz-e a Barca elleni meccsen. A 27 éves francia sérüléséből felépült, szombaton már a csapattal edzett, a döntés így Xabi Alonso vezetőedző kezében van. A Barcelona–Real Madrid mérkőzés vasárnap 20 órakor kezdődik (tv: Sport1).

Perlai Bálint
2026. 01. 11. 5:47
Kylian Mbappé a Real Madrid kezdőcsapatába is visszatérhet a Barcelona ellen
Kylian Mbappé a Real Madrid kezdőcsapatába is visszatérhet a Barcelona ellen Fotó: THOMAS COEX Forrás: AFP
2026-ban nem kellett sokat várni az első El Clásicóra. Január 11-én, vasárnap Barcelona–Real Madrid mérkőzést rendeznek a dzsiddai spanyol Szuperkupa döntőjében , miután a katalánok az elődöntőben átrobogtak az Athletic Bilbaón, míg Xabi Alonso együttese részben Federico Valverde hatalmas szabadrúgásgóljával, 2-1-re legyőzte a városi rivális Atlético Madridot. A finálé előtt a legnagyobb kérdés, hogy az elődöntőről még sérülés miatt lemaradó, ugyanakkor a napokban Szaúd-Arábiába utazó Kylian Mbappé pályára léphet-e. A mérkőzést megelőző sajtótájékoztatón Alonsót erről is kérdezték.

A Barcelona–Real Madrid döntőre a katalán együttes pihenhetett egy nappal többet
A Barcelona–Real Madrid döntőre a katalán együttes pihenhetett egy nappal többet  Fotó: FADEL SENNA/AFP

Kylian Mbappé játszani fog az El Clásicón

– Sokkal jobban van – kezdte a Real edzője Dzsiddában. 

Az elképzelés az volt, hogy Mbappé az Atlético elleni elődöntőn pár percet már játszhat, de nem akartuk elsietni a felépülését. Ugyanakkor azt előre megbeszéltük, hogy ha bejutunk a döntőbe, akkor ide utazik. A mai edzésen fogunk tiszta képet kapni az állapotáról. az edzés után fogjuk eldönteni, hogy holnap kezdeni fog vagy a kispadról fog beállni.

Tehát a mostani idényben már 29 gólos francia csatár minden bizonnyal ott lesz a fináléban, ennél rosszabb hírt aligha kaphatott volna a Barca. Ugyanakkor a Real Mbappé hiányában sincs bajban a támadósorban. A 27 éves támadó még a Real Betis elleni legutóbbi La Liga-mérkőzést is kihagyta, ott viszont a helyette kezdő Gonzalo García mesterhármast jegyzett. Minden bizonnyal Mbappé is látta ezt, és minél hamarabb szeretne visszatérni a pályára. 

A mérkőzés előtti utolsó edzésen Kylian Mbappé is a társakkal végzett teljes értékű munkát, egyedül Antonio Rüdiger hiányzott a blancóknál. Így a döntés Alonsónál: Mbappét egyből kezdeti vagy a fáradt Barca-védőkre engedi rá a második félidőben?

Amikor a Real Madrid október 26-án hazai pályán 2-1-re legyőzte a Barcát a bajnokságban, sokan úgy gondolták, fordulóponthoz érkezett az Alonso-csapat, s innentől a bajnoki cím első számú várományosa lehet. Nos, az azóta eltelt kilenc fordulóban Hansi Flick együttes mindegyik meccset megnyerte, míg a Real háromszor döntetlent játszott, egyszer kikapott. Szaúd-Arábiába úgy utaztak a csapatok, hogy a címvédő előnye négy pont a Real Madriddal szemben. Daniel Carvajal, a királyi gárda 33 éves jobbhátvédje elmondta a médianapon, hogy ez a kupadöntő lehet az igazi fordulópont. A legnagyobb rivális legyőzése a kupadöntőben – létezik ennél nagyobb motiváció? 

A két együttes egyébként az elmúlt három Szuperkupa-döntőt is egymás ellen vívta, kétszer a Barcelona és egyszer a Real Madrid örülhetett. Ha a minta folytatódik, akkor gólokból nem lesz hiány.

  • 2025: Barcelona–Real Madrid 5-2
  • 2024: Real Madrid–Barcelona 4-1
  • 2023: Barcelona–Real Madrid: 3-1
Vinícius Júnior és Diego Simeone csörtéje az elődöntőben
Vinícius Júnior és Diego Simeone csörtéje az elődöntőben  Fotó: FADEL SENNA/AFP

A balhézó Viníciusról csapattársa sem tudott csak jót mondani

A Real Madrid sajtótájékoztatóján természetesen téma volt Vinícius Júnior és Diego Simeone afférja az elődöntőn. Mint ismert, Simeone már az első félidőben azt mondta a már 16 meccse gólképtelen szélsőnek, hogy a Real Madrid ki fogja őt rúgni, majd amikor lecserélték Viníciust, akkor füttyszót kapott a nézőktől – Simeone pedig mutatta neki, ezt üzenik neked a szurkolók. Carvajal védelmébe vette csapattársát a döntő előtt, noha dicséretnek aligha mondható a spanyol kijelentése Viníciusra nézve.

Biztosak vagyunk abban, hogy Vini a döntőben fantasztikusan fog játszani. Elég érett ahhoz, hogy ne keveredjen bele az ilyen vitákba. Tudom, hogy szereti, ha ugratják, mert ő is visszaszól... Jól érzi magát az ilyen helyzetekben, extrán motiválttá válik.

Hansi Flick és Eric García a Barcelona sajtótájékoztatója ehhez képest visszafogottabb volt. A legfurcsább pillanat az volt, amikor az egyik újságíró odalépett a spanyol védőhöz és szelfit kért tőle. 

Barcelona–Real Madrid: a játékvezető-csapat az utolsó pillanatban változott

A mérkőzés játékvezetője José Luis Munuera Montero lesz, akiről a Real Madridnak megvan a véleménye. a spanyol játékvezető ugyanis még februárban vezette az Osasuna elleni bajnokit, ahol Jude Bellingham káromkodás miatt kapott piros lapot. Munuera Montero ellen eljárás is indult, a vád összeférhetetlenség volt, ugyanis a hírek szerint a játékvezető a Talentus Sports nevű cég tulajdonosa, amely tanácsadással és sportmenedzsmenttel foglalkozik. Állítólag a vállalatnak olyan ügyfelei vannak, mint a La Liga, az UEFA, az RFEF, valamint számos futballklub, mindezt azonban nem sikerült bizonyítani, így felmentették a vádak alól.

A Mundo Deportivo írta meg, hogy a kezdés előtt 24 órával változás történt a bírói keretben, ugyanis a negyedik, tartalék játékvezető megsérült. Adrián Cordero Vega helyett így az a Alejandro Quintero Vega lesz a pálya mellett, aki a Barcelona elődöntőjén is ezt a feladatot látta el, míg a Real meccsén a videobíró asszisztense volt. 

A vasárnapi döntő 20 órakor kezdődik Dzsiddában, Magyarországon a Sport 1 élőben közvetíti a finálét. 

