Mindenki megkeresheti, ki a tiszás az utcájában vagy a falujában

Most minden tiszás a saját bőrén tapasztalhatja, hogy mit is jelent valójában a Tisza adatbotránya, ugyanis interaktív térkép készült a Tisza mobilalkalmazásából kiszivárgott adatokból. Így mostantól bárki pontosan megtudhatja, hogy hol él az a mintegy 200 ezer ember, akinek az adatai nyilvánosságra kerültek Magyar Péterék felelőtlen hozzáállása miatt.

Magyar Péternél nem voltak biztonságban a tiszások adatai, most térképre kerültek. Fotó: Facebook

A térképre, amely „felhasználóbarátabbá” teszi a tiszások felkutatását, az Index bukkant rá. Az oldalon földrajzi koordináták alapján böngészhetők az érintettek – így akár utca- vagy házszinten is megnézhető, kik a Tisza-szimpatizánsok a környéken.

De az emberek nevére külön is rá lehet keresni, azt is megtudhatják az érdeklődők, hogy kik tiszások az ismerőseik közül.

A térkép megjelenésével vélhetően végleg ráég Magyar Péterékre az adatbotrányuk, pedig már eddig is hatalmas volt a káosz a Tisza Pártban a támogatók kiszivárgott személyes adatai miatt. Ez látszik is Magyar Péteren, hisz a baloldali pártvezér összevissza hazudozik a Tisza adatbotrányával kapcsolatban, csak hogy mentse, ami menthető.

Tiszás adatbotrány: mire kell az ukránoknak ennyi név, cím és telefonszám?

Mindez több dolog miatt is érdekes. Először is fontos kérdés lehet, hogy mire kell az ukránoknak ilyen sok magyar ember személyes adata, mit fognak vele kezdeni. Az ügy komoly etikai kérdéseket vethet fel, ráadásul a Tisza adatbotránya már önmagában is bűncselekménynek minősülhet.

Magyar Péterék példátlan problémáját tovább tetézi, hogy nemcsak a szimpatizánsaik adatai kerültek ki, hanem a saját embereik beszélgetése is az alkalmazásról. A kitudódott belső beszélgetésből nemcsak a szivárgás körülményei derültek ki, de azt is

mindenki számára egyértelművé tette, hogy a pártelnök megint hazudik.

De akinek mindez még nem lenne elég, időközben az is kiderült, hogy szélsőséges, neonáci szervezetekkel hozható összefüggésbe a Tisza Párt alkalmazását fejlesztő cég vezetője. Oleh Ostroverkh a beosztottjait is arra kötelezte, hogy támogatásukkal segítsék a radikális nacionalista egységeket.